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સિસ્ટમને વિદ્યાર્થીઓને નહીં, અંધભક્ત જોઈએ..., ઇન્દોરથી રાહુલ ગાંધીના આકરા પ્રહારો

Rahul Gandhi News: રાહુલ ગાંધી ઇન્દોરમાં છાત્રોં કી ગૂંજ" કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કર્યું. તેમના સંબોધનમાં, તેઓ સિસ્ટમ, લોકશાહી અને વિદ્યાર્થીઓની પ્રશ્નો પૂછવાની આદતની ચર્ચા કરે છે. તેઓ "અંધભક્ત" શબ્દનો ઉપયોગ કરીને અનેક પ્રશ્નો પણ ઉભા કર્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:12 PM IST
સિસ્ટમને વિદ્યાર્થીઓને નહીં, અંધભક્ત જોઈએ..., ઇન્દોરથી રાહુલ ગાંધીના આકરા પ્રહારો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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