/સિસ્ટમને વિદ્યાર્થીઓને નહીં, અંધભક્ત જોઈએ..., ઇન્દોરથી રાહુલ ગાંધીના આકરા પ્રહારો

Rahul Gandhi News: રાહુલ ગાંધીએ સિસ્ટમ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે, કહે છે કે તે વિદ્યાર્થીઓને નહીં, અંધભક્ત ઇચ્છે છે. રાહુલ ગાંધીના મતે, વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્નો પૂછે છે અને જિજ્ઞાસા ધરાવે છે. આ જ કારણ છે કે સિસ્ટમ તેમનાથી ખતરો અનુભવે છે.
તેમણે ન્યાયતંત્ર, અન્ય સંસ્થાઓ અને ચૂંટણી પંચ વિશે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. રાહુલ ગાંધીના મતે, વિદ્યાર્થી બધું ચૂપચાપ સ્વીકારતો નથી. તેઓ પૂછે છે કે સંસ્થાઓ તેમનું કામ યોગ્ય રીતે કેમ નથી કરી રહી. તેમના ભાષણનો મોટો ભાગ યુવાનોમાં પ્રશ્ન કરવાની આદત કેળવવાની જરૂરિયાત પર કેન્દ્રિત હતો.
આ ભાષણ દરમિયાન, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત એટલા માટે કોઈ વાત માનતા નથી કારણ કે તેમને કહેવામાં આવે છે. તેઓ જાણવા માંગે છે કે શા માટે. તેમણે આને સિસ્ટમ માટે ખતરા સાથે જોડ્યું. તેમણે "અંધ ભક્ત" શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો, એમ કહીને કે આવી વિચારસરણી પ્રશ્નો પૂછતી નથી. રાહુલના મતે, સિસ્ટમ એવા લોકોને પ્રોત્સાહન આપે છે જેઓ જવાબો શોધવાને બદલે બધું સ્વીકારે છે.
રાહુલ ગાંધીએ વિદ્યાર્થીની માનસિકતાને પ્રેમ, આદર અને નમ્રતાની માનસિકતા તરીકે સમજાવી. તેમણે કહ્યું કે વિદ્યાર્થી બીજાની વાત સાંભળે છે, પ્રશ્નો પૂછે છે અને પછી પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરે છે. તેનાથી વિપરીત, તેમણે અંધ ભક્ત શબ્દને નફરત, ઘમંડ અને ભય સાથે જોડ્યો. મહિલાઓ પ્રત્યેના આદર વિશે વાત કરતી વખતે, તેમણે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ મહિલાઓનો આદર કરે છે, જ્યારે અંધભક્ત મહિલાઓ પ્રત્યે અનાદર માટે જગ્યા બનાવે છે.
પેપર લીક અને રોજગાર પર પણ વાત કરી
વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ પૂછે છે કે શાળાઓ અને કોલેજોની હાલત આવી કેમ છે, પેપર લીક કેમ થાય છે અને યુવાનોને નોકરી કેમ નથી મળતી. તેમણે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ જ આવા પ્રશ્નો ઉઠાવે છે અને તેથી જ તેમનો અવાજ સાંભળવો જોઈએ. કાર્યક્રમમાં, તેઓ શિક્ષણથી લઈને રોજગાર સુધીના મુદ્દાઓને વિદ્યાર્થીઓના અવાજ સાથે જોડી રહ્યા છે.
વિદ્યાર્થીઓએ સ્ટેજ પરથી પોતાની સમસ્યાઓ વ્યક્ત કરી
કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓએ પણ પોતાની સમસ્યાઓ વ્યક્ત કરી. એક વિદ્યાર્થીએ આદિવાસી વિસ્તારોમાં આરોગ્ય સુવિધાઓ, જમીન લીઝ, ખાલી જગ્યાઓ અને સરકારી છાત્રાલયોની સ્થિતિનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ મુદ્દાઓ ઉઠાવનારા યુવાનોને હેરાન કરવામાં આવે છે. અન્ય એક વિદ્યાર્થીએ સરકારી ભરતી અને પેપર લીક અંગે ફરિયાદ કરી. તેમણે દાવો કર્યો કે ભરતી સંબંધિત પ્રશ્નો ઉઠાવવા બદલ વિદ્યાર્થીઓ પર કેસ કરવામાં આવે છે અને તેમને જેલ પણ મોકલવામાં આવી છે. તેમણે સરકારી નોકરીઓમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની પણ માંગ કરી.
એક વિદ્યાર્થીએ યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ અને મૂલ્યાંકન અંગે ફરિયાદ ઉઠાવી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે તેમની યોગ્યતા હોવા છતાં, તેમને માસ્ટર ડિગ્રીમાં પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે તેમણે તેમની સ્કોરશીટ માંગી ત્યારે તેમને મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ કરવો પડ્યો.
રાહુલ ગાંધી વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓ સાંભળી રહ્યા છે. તેમના સંબોધનમાં, તેઓ વારંવાર યુવાનોએ પ્રશ્નો પૂછવા, પોતાનો અવાજ ઉઠાવવા અને જવાબો માંગવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.