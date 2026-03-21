યુદ્ધનો આવશે અંત ! ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ PM મોદીને જણાવી યુદ્ધ રોકવાની શરત, જાણો

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaયુદ્ધનો આવશે અંત ! ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ PM મોદીને જણાવી યુદ્ધ રોકવાની શરત, જાણો

The War Will End: પીએમ મોદી સાથેની વાતચીત દરમિયાન, ઈરાની રાષ્ટ્રપતિએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ ક્ષેત્રમાં યુદ્ધ અને સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે એક આવશ્યક શરત છે. તેમને પીએમ મોદી સાથે વાતચીતમાં આ વાત જણાવી હતી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:21 PM IST
  • વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને શનિવારે વાત કરી. 
  • વાતચીત દરમિયાન, પેઝેશ્કિયાને સમજાવ્યું કે આ યુદ્ધ કેવી રીતે રોકી શકાય.
  • તેમણે શરત મૂકી કે યુએસ-ઈઝરાયલી આક્રમણ તાત્કાલિક બંધ કરવું જોઈએ

Trending Photos

The War Will End: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને શનિવારે વાત કરી. વાતચીત દરમિયાન, પેઝેશ્કિયાને સમજાવ્યું કે આ યુદ્ધ કેવી રીતે રોકી શકાય. તેમણે શરત મૂકી કે યુએસ-ઈઝરાયલી આક્રમણ તાત્કાલિક બંધ કરવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં આવી આક્રમકતા ફરી નહીં થાય. તેમણે મુખ્ય ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓના જૂથ, બ્રિક્સને ઈરાન સામે આક્રમણ અટકાવવામાં સ્વતંત્ર ભૂમિકા ભજવવા પણ હાકલ કરી. વાતચીત દરમિયાન, ઈરાની રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાન આ હુમલો કરનાર પ્રથમ દેશ નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતમાં ઈરાની દૂતાવાસના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાની રાષ્ટ્રપતિએ વિદેશી હસ્તક્ષેપ વિના શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પશ્ચિમ એશિયાઈ દેશોને સંડોવતા પ્રાદેશિક સુરક્ષા માળખાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. X પરની પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, વાતચીત દરમિયાન, પેઝેશ્કિયાને અમેરિકા અને ઝાયોનિસ્ટ શાસન દ્વારા ઈરાન સામે ચાલી રહેલા લશ્કરી આક્રમણના સંદર્ભમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધો તેમજ પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ પર ચર્ચા કરી અને તેમના મંતવ્યો શેર કર્યા.

ઈરાને આ યુદ્ધ શરૂ કર્યું નથી

પોસ્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે રાષ્ટ્રપતિએ અમેરિકા અને ઝાયોનિસ્ટ શાસન દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્રમણ, ગેરકાયદેસર હુમલાઓ અને ગુનાઓના વિવિધ પાસાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો, અને ભાર મૂક્યો હતો કે ઈરાને આ યુદ્ધ શરૂ કર્યું નથી. 

 

Dr. Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran, held a telephone conversation on Saturday, 21 March 2026, with Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, during which they discussed… pic.twitter.com/FFjzPnpe81

— Iran in India (@Iran_in_India) March 21, 2026

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આક્રમકે ચાલી રહેલા પરમાણુ વાતચીત દરમિયાન કોઈપણ વાજબીપણું, તર્ક અથવા કાનૂની આધાર વિના ઈરાન પર લશ્કરી હુમલાઓ કર્યા હતા. આ હુમલાઓમાં ઇસ્લામિક ક્રાંતિના સર્વોચ્ચ નેતા, વરિષ્ઠ લશ્કરી કમાન્ડરો અને અસંખ્ય નિઃશસ્ત્ર નાગરિકો (નિર્દોષ શાળાના બાળકો સહિત)ના મૃત્યુ થયા હતા. જાહેર માળખાને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.

યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની શરત

ઈરાને દાવો કર્યો હતો કે પીએમ મોદી સાથેની તેમની વાતચીતમાં, રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાએ પડોશી દેશોમાં સ્થિત તેના લશ્કરી થાણાઓથી મીનાબમાં એક શાળાને નિશાન બનાવી હતી જ્યાં યુએસ દળો હાજર છે. આ હુમલામાં 168 નિર્દોષ શાળાના બાળકોના દુ:ખદ મૃત્યુ થયા હતા. તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો હતો કે પ્રદેશમાં યુદ્ધ અને સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે એક આવશ્યક શરત એ છે કે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ તાત્કાલિક તેમનું આક્રમણ બંધ કરે અને ખાતરી આપે કે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ફરી નહીં થાય.

પીએમ મોદીએ હુમલાની નિંદા કરી

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને સંઘર્ષ પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા, ભારતના પ્રધાનમંત્રીએ આ ક્ષેત્રમાં ઊર્જા સંબંધિત માળખાગત સુવિધાઓ પરના કોઈપણ હુમલાની સખત નિંદા કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આવી ક્રિયાઓ વૈશ્વિક ખાદ્ય અને ઊર્જા સુરક્ષા તેમજ વિશ્વભરમાં કૃષિ નિકાસ માટે ગંભીર ખતરો છે. તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની સતત સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને પર્સિયન ગલ્ફમાં નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા જાળવવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news