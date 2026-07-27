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1 ઓગસ્ટથી બદલાશે Tatkal ટિકિટ બુકિંગ કરવાની રીત! રેલવે નવા નિયમો કરશે લાગુ, જાણો


Tatkal Ticket Booking Rule Change: ભારતીય રેલ્વેએ 1 ઓગસ્ટથી તત્કાલ ટિકિટ કાઉન્ટર બુકિંગ માટે નવી ટોકન સિસ્ટમ લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. નવા ટોકનનો સમય, કેટલા ટોકન મળશે અને મુસાફરોને શું લાભ મળશે તે વિશે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:54 AM IST
1 ઓગસ્ટથી બદલાશે Tatkal ટિકિટ બુકિંગ કરવાની રીત! રેલવે નવા નિયમો કરશે લાગુ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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