/1 ઓગસ્ટથી બદલાશે Tatkal ટિકિટ બુકિંગ કરવાની રીત! રેલવે નવા નિયમો કરશે લાગુ, જાણો

Tatkal Ticket Booking Rule Change: જો તમે રેલ્વે સ્ટેશન પર રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પરથી વારંવાર તત્કાલ ટિકિટ બુક કરાવો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પશ્ચિમ મધ્ય રેલ્વે (WCR) એ 1 ઓગસ્ટથી તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયામાં મોટો ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. નવા નિયમો હેઠળ, રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર વારંવાર ટ્રિપ્સ ઘટાડવા અને ભીડ ઘટાડવા માટે ટોકન જાહેર કરવાનો સમય બદલવામાં આવશે.
આ નવો ટોકન સમય હશે
1 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવનારા નવા નિયમો હેઠળ, તત્કાલ ટિકિટ માટે ટોકન પહેલા કરતાં વહેલા જાહેર કરવામાં આવશે, જેથી મુસાફરો બુકિંગ શરૂ થાય તે પહેલાં તેમનો વારો મેળવી શકે. એસી તત્કાલ ટિકિટ માટે ટોકન સવારે 8:30થી 9:00 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે, જ્યારે નોન-એસી (સ્લીપર) તત્કાલ ટિકિટ માટે ટોકન સવારે 9:00થી 9:30 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.
કેટલા ટોકન આપવામાં આવશે?
રેલવેએ દરેક રિઝર્વેશન કાઉન્ટર માટે ટોકનની સંખ્યા પણ નક્કી કરી છે. દરેક કાઉન્ટર એસી તત્કાલ ટિકિટ માટે 10 અને નોન-એસી તત્કાલ ટિકિટ માટે 15 ટોકન જાહેર કરશે.
આ લોકોને ટિકિટ બુકિંગમાં પ્રાથમિકતા મળશે
નવો નિયમ લાગુ થયા પછી, પોતાના માટે અથવા તેમના પરિવારના સભ્યો માટે તત્કાલ ટિકિટ બુક કરાવવા આવતા મુસાફરોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. આવા મુસાફરોએ જરૂર પડ્યે તેમના કૌટુંબિક સંબંધ સાબિત કરતા માન્ય દસ્તાવેજો પણ બતાવવા પડશે. આ પછી, અન્ય મુસાફરો માટે બુકિંગ પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.
મુસાફરોને શું ફાયદો થશે?
નવી ટોકન સિસ્ટમનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે મુસાફરોને હવે તત્કાલ ટિકિટ માટે વારંવાર રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર જવું પડશે નહીં. ટોકન વહેલા મળવાથી, તેઓ તેમના વારાની રાહ જોઈ શકશે, અને કાઉન્ટર પર ભીડ પણ ઓછી થશે.
પહેલાનો નિયમ શું હતો?
પહેલા, મુસાફરોને બે વાર કાઉન્ટર પર જવું પડતું હતું, જેમાં એક ટોકન મેળવવા અને પછી બુકિંગ કરવા. જો કે, નવી સિસ્ટમથી આ અસુવિધામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
બુકિંગ કરતી વખતે આ દસ્તાવેજો હાથમાં રાખો
જો તમે તત્કાલ ટિકિટ માટે રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર જઈ રહ્યા છો, તો તમારું આધાર કાર્ડ અથવા અન્ય માન્ય ફોટો ID લાવવાનું ભૂલશો નહીં. વધુમાં, મુસાફરોના નામ, ઉંમર અને મુસાફરીની વિગતો અગાઉથી તૈયાર રાખવાથી ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયા ઝડપી બની શકે છે.