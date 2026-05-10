/સોમવારે વધુ ખરાબ થશે વાતાવરણ, ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી, જાણો હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

Meteorological Department Predicted: હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વાવાઝોડા સાથે વરસાદ આવી શકે છે. લોકોને ઝાડ અને વીજળીના થાંભલાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના તાજેતરના બુલેટિન મુજબ, 11 મેના રોજ દેશના ઘણા ભાગોમાં હવામાન બદલાશે. ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર ચાલુ રહેશે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હીમાં વાવાઝોડા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.
ઘણા વિસ્તારોમાં 40 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. વરસાદને કારણે પંજાબ અને હરિયાણામાં તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. દિલ્હી-NCRમાં પણ વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે, સાથે ઝરમર વરસાદ પણ પડશે. જો કે, રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ગરમી ચાલુ રહેશે અને ગરમી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
મધ્ય ભારતીય રાજ્યોમાં પણ હવામાન એક્ટિવ
સોમવારે પૂર્વી અને મધ્ય ભારતીય રાજ્યોમાં પણ હવામાન એક્ટિવ રહેશે. બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં વાવાઝોડા અને વરસાદની આગાહી છે. અનેક સ્થળોએ ભારે પવન અને વીજળી પડવાની ચેતવણી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
ઝારખંડ અને ઓડિશાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વાવાઝોડા સાથે વરસાદ શક્ય છે. મધ્યપ્રદેશ, વિદર્ભ અને છત્તીસગઢમાં પણ વાવાઝોડા અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આ વિસ્તારોમાં ખેડૂતો અને ખુલ્લી જગ્યાઓમાં કામ કરતા લોકોને સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, કારણ કે વીજળી પડવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
તમિલનાડુ અને કેરળમાં હવામાન કેવું રહેશે?
દક્ષિણ ભારતમાં તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કેરળ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને લક્ષદ્વીપમાં વરસાદની આગાહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વાવાઝોડા ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે. તમિલનાડુ અને કેરળના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ શક્ય છે. તેલંગાણામાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને વીજળી પડવાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપી છે, કારણ કે દક્ષિણ પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રના કેટલાક ભાગોમાં ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
આસામ અને મેઘાલયમાં હવામાનની સ્થિતિ
ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં પણ હવામાન ખૂબ એક્ટિવ રહેશે. આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ઘણી જગ્યાએ વરસાદ અને તેજ પવન ફૂંકાશે. મેઘાલય અને આસામમાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગે ખરાબ હવામાન દરમિયાન લોકોને ઝાડ અને વીજળીના થાંભલાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે. આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ માટે પણ ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. આમ, સોમવારે દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં વરસાદ, વાવાઝોડા અને ગરમીની મિશ્ર અસર જોવા મળશે.