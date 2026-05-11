/Work From Home: જલ્દી શરૂ થઈ શકે છે વર્ક ફ્રોમ હોમનો યુગ, NITES એ સરકારને લખ્યો પત્ર

PM Modi ના WFH નિવેદન બાદ નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે જો વૈશ્વિક તણાવ અને તેલની કિંમતોમાં તેજી યથાવત રહે છે તો આવનાર સમયમાં ફરી દેશમાં હાઇબ્રિડ અને રિમોટ વર્ક મોડલને પ્રોત્સાહન મળી શકે છે.
જો તમે કોઈ આઈટી કંપનીમાં નોકરી કરો છો અને તમારી ઈચ્છા વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવાની છે તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની વર્ક ફ્રોમ હોમની અપીલ બાદ આઈટી કર્મચારીઓના સંગઠન Nascent Information Technology Employees Senate એટલે કે NITES એ કેન્દ્રીય શ્રમ તથા રોજગાર મંત્રાલયને એક પત્ર લખ્યો છે. NITES પોતાના પત્રમાં માંગ કરી છે કે આઈટી અને આઈટીઈએસ કંપનીઓ માટે વર્ક ફ્રોમ હોમ ફરજીયાત કરવામાં આવે.
પીએમ મોદીની અપીલનો આપ્યો હવાલો
NITES એ મંત્રાલયને મોકલેલા પત્રમાં પીએમ મોદીના તાજેતરના નિવેદનનો હવાલો આપ્યો છે. પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓ અને કંપનીઓને પેટ્રોલ-ડીઝલની બચત, જરૂરી યાત્રા ઓછી કરવા, વર્ચુઅલ મીટિંગ અને વર્ક ફ્રોમ હોમ અપનાવવાની અપીલ કરી હતી. સંગઠને તેને રાષ્ટ્રીય જવાબદારીનું આહ્વાન ગણાવતા કહ્યું કે આઈટી સેક્ટર પહેલા પણ તે સાબિત કરી ચૂક્યું છે કે મોટા સ્તર પર રિમોટ વર્ક વગર પ્રોડક્ટિવિટી પ્રભાવિત થયા વગર સફળતાપૂર્વક કરી શકાય છે.
કોરોના કાળનું આપ્યું ઉદાહરણ
NITES એ કહ્યું કે કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન ભારતીય આઈટી ઉદ્યોગે ઓછા સમયમાં વર્ક ફ્રોમ હોમ મોડલ અપનાવી લીધું હતું. તે સમયે મોટી ટેક કંપનીઓ, મલ્ટીનેશનલ કોર્પોરેશન, સોફ્ટવેર ડેવલોપમેન્ટ ટીમ, સપોર્ટ સર્વિસ અને ડિજિટલ ડિલીવરી યુનિટ્સે ઘરેથી કામ કરતા પણ વૈશ્વિક પ્રોજેક્ટ્સ અને ક્લાઇન્ટ્સને સતત સેવાઓ આપી હતી.
સંગઠન અનુસાર મહામારી જેવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં ભારતીય આઈટી સેક્ટરે દેશની અર્થવ્યવસ્થાને સ્થિર બનાવી રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ કારણ છે કે વર્તમાન વૈશ્વિક સ્થિતિમાં આ મોડલને બીજીવાર અપનાવી શકાય છે.
58 લાખ કર્મચારીઓ પર પડી શકે છે અસર
NITES એ પોતાના પત્રમાં કહ્યું કે દેશનું આઈટી અને આઈટીએસ સેક્ટર આશરે 58 લાખ પ્રોફેશનલને રોજગાર આપે છે. તેવામાં જો કંપનીઓ વર્ક ફ્રોમ હોમ અપનાવે છે તો તેનાથી ઈંધણની બચત, ટ્રાફિકમાં ઘટાડો અને વિદેશી મુદ્રા પર પડનાર દબાવ ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે. આ સિવાય કર્મચારીઓની યાત્રાનો ખર્ચ પણ ઓછો થશે અને કંપનીઓને ઓફિસ સંચાલન પર થનાર ખર્ચમાં રાહત મળી શકે છે.
સરકાર પાસે એડવાઇઝરી જાહેર કરાવવાની માંગ
આઈટી કર્મચારી સંગઠને શ્રમ મંત્રાલયને વિનંતી કરી છે કે આઈટી/આઈટીઈએસ કંપનીઓ અને ડિજિટલ સર્વિસ સેક્ટર માટે એક સત્તાવાર એડવાઇઝરી જાહેર કરે. તેમાં કર્મચારીઓને નિર્દેશ આપવામાં આવે કે જ્યાં સંભવ હોય, એક ચોક્કસ સમય માટે ફરજીયાત વર્ક ફ્રોમ હોમ લાગૂ કરવામાં આવે.