/ખેડૂતોના હકની ચોરી! સબસિડીવાળા ખાતરમાંથી બની રહ્યું છે પ્લાયવૂડ, 20 હજાર કરોડની લૂંટનો જુઓ મોટો ખૂલાસો

Urea Theft By Plywood Company: દેશની ઘણી પ્લાયવુડ કંપનીઓ ખેડૂતોના યુરિયાની દાણચોરી કરીને પોતાનો નફો કમાઈ રહી છે. દર વર્ષે આના કારણે સતત અનેક ખેડૂતોને પાકમાં મોટું નુકસાન વેઠવું પડે છે. ZEE NEWS દ્વારા આ ચોરીનો પર્દાફાશ કરવા માટે 'ઓપરેશન કિસાન' નામનું મોટું અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું છે.
Urea Theft By Plywood Company: એક ખેડૂત માટે ખાતરની એક ગુણી સોનાથી ઓછી હોતી નથી. આ ખાતર ખરીદવા માટે ખેડૂતોને ઘણા દિવસો સુધી રાહ જોવી પડે છે, કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે છે. કારણ કે ખાતરની કિંમત ખૂબ જ વધારે હોય છે. પરંતુ તેના પર મળતી સરકારની સબસિડીના કારણે તેની કિંમત લગભગ દસમા ભાગ જેટલી ઘટી જાય છે. હવે ખેડૂતોના આ સસ્તા યુરિયા પર પ્લાયવુડ બનાવતી જાણીતી કંપનીઓની નજર છે. આ કંપનીઓ ખેડૂતોનું સસ્તું ખાતર કેવી રીતે ચોરે છે અને સરકારને કેવી રીતે હજારો કરોડનું નુકસાન પહોંચાડે છે. આ સમગ્ર ઘટનાનો સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમે ખુલાસો કર્યો છે.
રાત્રીના અધારામાં રસ્તા પર ઉભેલી આ મિની ટ્રકમાં રાખવામાં આવેલી પીળી ગુણીઓ દેશના ખેડૂતો માટે મોટી આશા છે. પરંતુ ખેડૂતોની આ આશા પર દેશની ઘણી નામી પ્લાયવુડ કંપનીઓની નજર છે. આ ગુણીઓમાં દેશના ખેડૂતોની આશાઓ છે. ખેડૂતોની મહેનતનો આધાર છે જેના કારણે આપણા ઘર સુધી અનાજ પહોંચે છે. આ ગુણીઓની અંદર યુરિયા ખાતર છે. જે પહોંચવું તો જોઈતું હતું ખેડૂતોના ખેતરો સુધી પણ પહોંચી રહ્યું છે પ્લાયવુડ ફેક્ટરીઓમાં.
ખેડૂતોના હક પર પ્લાયવુડ કંપનીઓ નજર
ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ ખાતરનું આખરે પ્લાયવુડ ફેક્ટરીઓમાં શું કામ? ખરેખર MDF અને બોર્ડ બનાવવામાં યુરિયાનો ઉપયોગ થાય છે. પ્લાયવુડ બનાવતી કંપનીઓ યુરિયાનો બેફામ ઉપયોગ કરે છે અને ખેડૂતોને મળતું સસ્તું યુરિયા ચોરી કરીને પ્લાયવુડ કંપનીઓ પોતાનો નફો વધારી રહી છે.
ભારત સરકાર દર વર્ષે લગભગ 2 લાખ કરોડ રૂપિયાની સબસિડી આપે છે, જેથી ખેડૂતોને ખૂબ જ ઓછી કિંમતે ખાતર મળી શકે. યુરિયાની એક ગુણીની અસલી કિંમત લગભગ 3800 રૂપિયા હોય છે, પરંતુ સબસિડીના કારણે ખેડૂતને તે માત્ર 266 રૂપિયામાં મળી રહે છે. સબસિડીવાળા યુરિયાની કિંમત આશરે 6 રૂપિયા/કિલો છે, જ્યારે ઉદ્યોગોમાં વપરાતું ટેકનિકલ ગ્રેડ એટલે કે કોમર્શિયલ યુરિયાનો ભાવ 80 રૂપિયા/કિલો સુધી પહોંચી જાય છે. આ મોટા તફાવતને કારણે ચોરોની નજર ખેડૂતોના યુરિયા પર હોય છે.
સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં આ રીતે થયો ખુલાસો
કોમર્શિયલ યુરિયા હંમેશા સફેદ પેકેટમાં વેચાય છે, જ્યારે ખેડૂતોનું યુરિયા પીળા પેકેટમાં વેચાય છે. યુરિયા ચોરીના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે ઝી મીડિયાની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમના સભ્યએ પોતાની ઓળખ છુપાવી અને ખરીદનાર બનીને બજારમાં ગયા હતા.
સૌથી પહેલા અમારી ટીમ હરિયાણાના યમુનાનગર જિલ્લામાં પહોંચી હતી, જેને દેશનું Plywood Hub કહેવામાં આવે છે. અહીંથી જ લૂંટના સુરાગ મળ્યા. ગુંદર બનાવતી એક ફેક્ટરીમાં વાતચીત દરમિયાન એક જ વાક્યમાં બધું સ્પષ્ટ થઈ ગયું.
યુરિયાનો દલાલ નંબર 1: "ખાતરના જે માફિયા હોય છે, તેમની પોતાની સેટિંગ હોય છે. તમને ક્યાંય કોઈ તકલીફ નહીં આવે."
યુરિયાનો દલાલ નંબર 2: "અહીં કામ કેમ ચાલે છે? અહીં સેટિંગ હોય છે. દરેક વસ્તુનું સેટિંગ હોય છે. જેનું નથી હોતું, તેનું નથી ચાલતું."
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, યુરિયાની લૂંટ માટે એક આખી "સપ્લાય ચેઈન" બની ગઈ છે. જેમાં આ લોકો સામેલ છે:
દલાલ અને વહીવટીતંત્રની મિલીભગત
ઝી મીડિયાના છુપા કેમેરામાં એ બધું જ રેકોર્ડ છે કે, કેવી રીતે દલાલ અને વહીવટીતંત્રની મિલીભગતથી આખી રમત રમાઈ રહી છે. આ માત્ર ચોરી નથી, એક સંગઠિત નેટવર્ક છે અને દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ચાલી રહ્યું છે.
ઝી મીડિયા રિપોર્ટર: "ડિપાર્ટમેન્ટવાળા ક્યાંય દરોડા તો નહીં પાડે ને?"
યુરિયાનો દલાલ: "એ ટેન્શન નથી. ક્યાંય દિલ્હીની ટીમ આવી કે ચંદીગઢથી ટીમ આવી. આવું ઘણી વાર થાય છે. ટીમ આવશે તો પહેલા યમુનાનગર આવશે. તેમને તેમનો સામાન આ જ લોકો આપી દેશે અને તમને ખબર પણ નહીં પડે."
આ તો માત્ર એક ઝલક છે. ઝી મીડિયાના ગુપ્ત કેમેરામાં હજુ વધુ ખુલાસા નોંધાયેલા છે. યુરિયા ચોરીના આખા નેક્સસ અને તેમાં સામેલ કંપનીઓને પણ બેનકાબ કરીશું. રાહ જુઓ ઝી મીડિયાના 'ઓપરેશન 20 હજાર કરોડ'ના આગામી ભાગની...