ખેડૂતોના હકની ચોરી! સબસિડીવાળા ખાતરમાંથી બની રહ્યું છે પ્લાયવૂડ, 20 હજાર કરોડની લૂંટનો જુઓ મોટો ખૂલાસો

Urea Theft By Plywood Company: દેશની ઘણી પ્લાયવુડ કંપનીઓ ખેડૂતોના યુરિયાની દાણચોરી કરીને પોતાનો નફો કમાઈ રહી છે. દર વર્ષે આના કારણે સતત અનેક ખેડૂતોને પાકમાં મોટું નુકસાન વેઠવું પડે છે. ZEE NEWS દ્વારા આ ચોરીનો પર્દાફાશ કરવા માટે 'ઓપરેશન કિસાન' નામનું મોટું અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 06, 2026, 08:32 PM IST|Updated: May 06, 2026, 08:41 PM IST
About the Author

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

