'તો હું ભાષણ નહીં આપું', જ્યારે સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા જીદ પર બેસી ગયા હતા PM મોદી

PM Modi Stubbornly: પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા માટે, તેઓ બુલેટપ્રૂફ કાચ પાછળ સ્વતંત્રતા દિવસનું ભાષણ આપતા હતા. જો કે, 2014માં, સુરક્ષા પ્રોટોકોલ બદલાયો હતો, અને આ કાચ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલ્લા પરથી બુલેટપ્રૂફ કાચ વિના ભાષણ આપી રહ્યા છે. આ કાચ દૂર કરવા પાછળ એક કહાની છે.
ભૂતપૂર્વ સંરક્ષણ સચિવ આર.કે. માથુરે સમજાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બુલેટપ્રૂફ કાચ દૂર કરવા માટે જીદ પર ચડ્યા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો કાચને દૂર કરવામાં નહીં આવે તો તેઓ તેમનું ભાષણ નહીં આપે. આ પછી, સવારે 2 વાગ્યે, સુરક્ષા પ્રોટોકોલ બદલાયા હતા, અને તેને દૂર કરવામાં આવ્યો હતો.
ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના ડિરેક્ટરે પ્રધાનમંત્રી મોદીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા વિશે માહિતી આપી
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા અનુસાર, આર.કે. માથુરે જણાવ્યું હતું કે સ્વતંત્રતા દિવસના એક દિવસ પહેલા, ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના ડિરેક્ટરે પ્રધાનમંત્રી મોદીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા વિશે માહિતી આપી હતી. તેમણે વડા પ્રધાન મોદીની સામે મૂકવામાં આવનાર બુલેટપ્રૂફ કાચનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. વડા પ્રધાને વળતો જવાબ આપ્યો કે, જો આ જ રીતે રહેશે, તો હું દેશના નાગરિકોને યોગ્ય રીતે સંબોધિત કરી શકીશ નહીં.
...અન્યથા હું ભાષણ આપીશ નહીં.
માથુરે સમજાવ્યું કે શરૂઆતમાં અધિકારીઓ બુલેટપ્રૂફ કાચ દૂર કરવાથી સંતુષ્ટ ન હતા. તેઓ વડા પ્રધાનની સુરક્ષા અંગે ચિંતિત હતા. પ્રથમ, લાલ કિલ્લો દિલ્હીના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર ચાંદની ચોકમાં સ્થિત છે. બીજું, સામેનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે. તેથી, વડા પ્રધાનની સામે બુલેટપ્રૂફ કાચ જરૂરી લાગ્યો.
તેમણે કહ્યું કે, લાલ કિલ્લા પરથી આખો ચાંદની ચોક દેખાય છે. તેની સામે ગીચ ઇમારતો છે. પરિણામે, વડા પ્રધાનને તેમના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. જો કે, વડા પ્રધાને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે જો બુલેટપ્રૂફ અવરોધ દૂર કરવામાં નહીં આવે, તો તેઓ ભાષણ નહીં આપે.
રાત્રે બુલેટપ્રૂફ કાચ દૂર કરવામાં આવ્યો
ભૂતપૂર્વ રક્ષા સચિવે કહ્યું કે અધિકારીઓએ વડા પ્રધાનના આગ્રહને વશ થવું પડ્યું, અને કાચ સવારે 2 વાગ્યે દૂર કરવામાં આવ્યો. તેમણે ઉમેર્યું કે આઈબી ચીફ અને મેં તે રાત્રે સાથે મળીને નિર્ણય લીધો હતો, અને તે જ રાત્રે બુલેટપ્રૂફ કાચ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. એ નોંધવું જોઈએ કે લાલ કિલ્લા પરથી ભાષણ આપ્યા પછી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિદ્યાર્થીઓ અને NCC કેડેટ્સની મુલાકાત પણ લે છે અને તેમની સાથે મુલાકાત કરે છે.
જ્યારે PM મોદી બાળકોને મળવા પહોંચ્યા, ત્યારે એક છોકરીએ તેમના પગ સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેની ટોપી પડી ગઈ. વડા પ્રધાને તરત જ ટોપી ઉપાડી અને છોકરીના માથા પર મૂકી. આ પછી, આસપાસના બાળકો તાળીઓ પાડવા લાગ્યા. લાલ કિલ્લા પરથી ભાષણ આપ્યા પછી, બાળકો પણ આ ક્ષણની રાહ જુએ છે, વડાપ્રધાનને નજીકથી મળવાની તક ત્યારે મળે છે.