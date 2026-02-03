Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

શું અમેરિકી કરારથી ખેડૂતોને નુકસાન થશે? જાણો ટેરિફ ડીલ અંગે સરકારના સુત્રએ મામલો કર્યો સ્પષ્ટ

India US Agri Trade: સરકારનો દાવો છે કે અમેરિકા સાથેના ટેરિફ ડીલથી કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રો પર જવાબ આપ્યો છે અને આ ડીલ ભારતની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો કરશે. સરકારના મતે, તેની સામેના વિરોધ રાજકીય રીતે પ્રેરિત અને હકીકતો સાથે અસંગત છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 03, 2026, 03:06 PM IST

Trending Photos

શું અમેરિકી કરારથી ખેડૂતોને નુકસાન થશે? જાણો ટેરિફ ડીલ અંગે સરકારના સુત્રએ મામલો કર્યો સ્પષ્ટ

India US Agri Trade: અમેરિકા સાથે તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા વેપાર કરાર અંગે સંસદની બહાર વિપક્ષના વિરોધ બાદ, કેન્દ્ર સરકારના સૂત્રોએ સ્પષ્ટતા કરી કે ખેડૂતોના હિત સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવ્યું નથી. ખેડૂતો સાથે સંબંધિત તમામ સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો, જેમ કે કૃષિ અને ડેરી, પહેલાની જેમ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહેશે.

સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષના આરોપો સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા છે અને આ કરાર ભારતના આર્થિક હિતો અને નિકાસ ક્ષમતાને મજબૂત બનાવશે.

Add Zee News as a Preferred Source

સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે:

  • ભારતીય ખેડૂતોના હિત સાથે કોઈ સમાધાન નથી.
  • સંવેદનશીલ ડેરી અને કૃષિ ક્ષેત્રોનું રક્ષણ કરવામાં આવશે.
  • ભારત ઊર્જા ખરીદીમાં તેના નાગરિકોને પ્રાથમિકતા આપવાનું ચાલુ રાખશે; બજાર ભાવ આ નક્કી કરશે.
  • ભારત મંજૂર કરાયેલી સંસ્થાઓ પાસેથી ઊર્જા ખરીદવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
  • ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર આગામી થોડા વર્ષોમાં 'પાંચ ગણો' વધીને 500 અબજ ડોલર થશે.
  • નવા વેપાર કરારથી નોંધપાત્ર આર્થિક લાભ થશે.

સરકારે ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદી અંગે પણ સ્પષ્ટતા કરી.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ભારત, પહેલાની જેમ, એવા દેશો પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદશે જ્યાં કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો નથી. જ્યારે વેનેઝુએલા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે ભારતે ત્યાંથી તેલ ખરીદ્યું ન હતું. હવે જ્યારે પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે બજાર ભાવોના આધારે ખરીદી ચાલુ રહેશે.

500 અબજ ડોલરનો આંકડો શા માટે?

સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ આંકડો એ હકીકતને કારણે છે કે વેપાર કરારના અનલોકિંગથી વેપાર અને રોકાણ બંનેમાં વધારો થશે. ભારત સામાન્ય રીતે અમેરિકાથી 40-50 અબજ ડોલરની આયાત કરે છે, અને લગભગ એટલી જ રકમનું રોકાણ ભારતમાં આવે છે. મોટા પાયે સોદા - જેમ કે વિમાન, ઊર્જા, ટેકનોલોજી અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં, આ 500 અબજ ડોલરના અંદાજને જોડે છે.

વિપક્ષે ખેડૂતોના હિત સાથે સમાધાનનો આરોપ લગાવ્યો

વિપક્ષી સાંસદોએ સંસદ ભવનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, આરોપ લગાવ્યો કે અમેરિકા સાથેના ટેરિફ સોદાથી ખેડૂતોના હિતમાં સમાધાન થાય છે. સરકારે ખેડૂતો, ડેરી ક્ષેત્ર અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર જોખમમાં મુક્યું છે. વિપક્ષે માંગ કરી હતી કે સરકાર આ સોદાની બધી શરતો સંસદમાં રજૂ કરે અને કૃષિ ક્ષેત્ર પર તેની અસર સ્પષ્ટ કરે.

પીયૂષ ગોયલ સંસદમાં ટેરિફ સોદા અંગે સમજાવશે.

સરકારનો દાવો છે કે કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્ર જોખમમાં નથી. સંવેદનશીલ સેક્ટર પહેલાની જેમ સુરક્ષિત રહેશે. આ સોદો ભારતની સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ આજે બપોરે 3 વાગ્યે લોકસભામાં આ મુદ્દા પર વાત કરશે અને ટેરિફ ડીલ વિશે ગૃહને વિગતવાર માહિતી આપશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India US Agri TradeFarmer Interest SafeguardsAgriculture Tariff ClarificationMSP ProtectionUS Dairy Import TruthGovernment Source UpdateCommerce Ministry Clarificationindia US tariff dealIndia US Tariff deal impactIndia US dealIndia US deal on FarmersfarmersAgricultureGujarati NewsBusiness News

Trending news