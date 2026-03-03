Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

‘ચારે તરફ માત્ર ધુમાડો અને ચીસો સંભળાય છે’, દુબઈથી મુંબઈ પરત ફરેલા ભારતીયોએ જણાવી ભયાનક આપવીતી

israel attacks iran: મિડલ ઈસ્ટમાં છેડાયેલા જંગ વચ્ચે દુબઈથી મુંબઈ પરત ફરેલા મુસાફરોએ ભયાનક મંજર વર્ણવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે બુર્જ ખલીફા પાસે થયેલા ધડાકા અને ધુમાડા વચ્ચે તેઓ કલાકો સુધી કેદ રહ્યા હતા.

Mar 03, 2026, 11:26 AM IST

israel attacks iran: ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઈરાન પર સંયુક્ત હુમલા બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં શરૂ થયેલા યુદ્ધની અસર હવે સામાન્ય મુસાફરો પર દેખાવા લાગી છે. મંગળવારે રાત્રે આશરે બે વાગ્યે દુબઈથી મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પહોંચેલી એક ફ્લાઈટના પેસેન્જર અજયે ત્યાંની ભયાનક સ્થિતિ વિશે જણાવ્યું છે. અજયે જણાવ્યું કે, તેઓ મુંબઈથી હૈદરાબાદ થઈને દુબઈ પહોંચ્યા હતા અને ત્યાંથી તેમને અમેરિકા જવાનું હતું. તેઓ પોતાની આગલી ફ્લાઈટમાં બેસી પણ ગયા હતા પરંતુ વિમાને ઉડાન ભરી નહીં. પહેલા ટેકનિકલ ખામીનું બહાનું કાઢવામાં આવ્યું, પરંતુ 7-8 કલાક વીતી ગયા બાદ જણાવવામાં આવ્યું કે યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે અને એરસ્પેસ બંધ છે. આ સાંભળતા જ એરપોર્ટ પર નાસભાગ મચી ગઈ અને હજારો મુસાફરો પોતાનો જીવ બચાવવા આમ-તેમ દોડવા લાગ્યા.

હોટલ માટે ભટકવું પડ્યું અને બોમ્બના ધડાકા સાંભળ્યા
યુદ્ધની જાહેરાત બાદ દુબઈ એરપોર્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું, જેના કારણે ત્યાં ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. અજયના જણાવ્યા અનુસાર, અમીરાતની બસોએ મુસાફરોને એરપોર્ટથી બહાર કાઢ્યા પરંતુ હોટલોમાં જગ્યા ન હોવાને કારણે તેમને આખી રાત રસ્તાઓ પર ભટકવું પડ્યું. આશરે 10-12 કલાકની જહેમત બાદ તેમને રહેવા માટે જગ્યા મળી. આ દરમિયાન તેમણે પોતાની નજરે બુર્જ ખલીફાની આસપાસ ધુમાડાના ગોટેગોટા જોયા અને બોમ્બ ધડાકાના ડરામણા અવાજો સાંભળ્યા. વહીવટીતંત્રે સુરક્ષાના ભાગરૂપે તમામ પ્રવાસીઓને કડક સૂચના આપી હતી કે તેઓ હોટલની બહાર ન નીકળે અને રૂમની બારીઓ પાસે પણ ઊભા ન રહે, જેથી કોઈ પણ હવાઈ હુમલાની ઝપેટમાં આવવાથી બચી શકાય.

જમ્યા વગર રૂમમાં કેદ રહ્યા ગભરાયેલા મુસાફરો
દુબઈમાં ફસાયેલા મુસાફરો માટે એ બે દિવસ કોઈ દુઃસ્વપ્નથી ઓછા નહોતા. અજયે જણાવ્યું કે તેઓ લંચ કર્યા વગર કેટલાય કલાકો સુધી પોતાના રૂમમાં કેદ રહ્યા હતા અને તેમને બહારની દુનિયાની કોઈ જાણકારી મળી રહી નહોતી. હોટલોમાં ભારે ભીડ હોવાને કારણે સ્થિતિ એટલી બગડી હતી કે જગ્યા ન મળતા લોકો લોબી અને ફ્લોર પર જ સૂઈ રહ્યા હતા. ચારે તરફ અફસોસ અને ડરનો માહોલ હતો કારણ કે કોઈને ખબર નહોતી કે આગલી સવારે તેઓ સુરક્ષિત હશે કે નહીં. હોટલ સ્ટાફ પણ ડરેલો હતો અને તેઓ માત્ર જરૂરી સેવાઓ જ પૂરી પાડી શકતા હતા. યુદ્ધની આ ભયાનકતા વચ્ચે દરેક વ્યક્તિ બસ પોતાના વતન પરત ફરવાની દુઆ માંગી રહી હતી.

દુબઈની હાલની સ્થિતિ શું છે?
દુબઈની હાલની સ્થિતિ વિશે વાત કરતા અજયે કહ્યું કે, હવે ત્યાં ધીમે-ધીમે સ્થિતિ કાબૂમાં આવી રહી છે પરંતુ શરૂઆતના બે દિવસ ખૂબ જ ભયાનક હતા. મંગળવારે જ્યારે સ્થિતિ થોડી સામાન્ય થઈ અને લોકોને રાહત મળી ત્યારે અજયે એરલાઈન્સને વિનંતી કરીને મુંબઈની ફ્લાઈટ પકડી. અમીરાતે તેમને એરપોર્ટ સુધી છોડવા માટે ગાડીની વ્યવસ્થા કરી આપી જેનાથી તેઓ સુરક્ષિત ભારત પરત ફરી શક્યા. તેમણે જણાવ્યું કે હવે દુબઈમાં લોકો થોડી રાહત અનુભવી રહ્યા છે પરંતુ યુદ્ધનો ડર હજુ પણ યથાવત છે. મુંબઈ ઉપરાંત બેંગલોરમાં પણ એક ફ્લાઈટ મુસાફરોને લઈને પહોંચી છે, જેનાથી પોતાના સ્વજનોની રાહ જોઈ રહેલા પરિવારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે.

