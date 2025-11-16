23 નવેમ્બર સુધી આ 10 ટ્રેનો કરવામાં આવી કેન્સલ, ગુજરાતની આ 4 ટ્રેનોને પણ થશે અસર, જુઓ લિસ્ટ
Cancelled Train List: શિયાળાની શરૂઆત સાથે, રદ કરાયેલી અને ડાયવર્ટ કરાયેલી ટ્રેનોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે. રેલ્વેના જણાવ્યા અનુસાર, આ યાદીમાં 11 રદ કરાયેલી અને 6 ડાયવર્ટ કરાયેલી ટ્રેનોનો સમાવેશ થાય છે. ટિકિટ બુક કરાવતા પહેલા, લિસ્ટ ચેક કરો અને તમારી ભવિષ્યની પ્લાન બનાવો.
Trending Photos
Cancelled Train List: શિયાળાની શરૂઆત સાથે ભારતીય રેલ્વેએ રદ અને ડાયવર્ટ કરેલી ટ્રેનો વિશે માહિતી આપી છે. દર વર્ષે ધુમ્મસ વધવાને કારણે ટ્રેનો રદ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે શાલીમાર સ્ટેશન યાર્ડમાં 21 નવેમ્બર સુધી ચાલી રહેલા ટ્રેક અપગ્રેડને કારણે રદ કરાયેલી અથવા ડાયવર્ટ કરાયેલી ટ્રેનોની લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવી છે. આ રૂટ પરની ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે. આનાથી ઘણી લાંબા અંતરની ટ્રેનોને અસર થઈ છે. વધુમાં, ઘણી ટ્રેનોને ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે. રદ કરાયેલી અને ડાયવર્ટ કરાયેલી ટ્રેનોની યાદી જુઓ.
આ 10 ટ્રેનો રદ કરવામાં આવશે, લિસ્ટ જુઓ
- મુંબઈ લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ કુર્લા એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 18030) 13 નવેમ્બરથી 21 નવેમ્બર સુધી
- શાલીમાર - ભુજ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 22830) 15 નવેમ્બરે
- ભુજ - શાલીમાર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 22829) 18 નવેમ્બરે
- ગોરખપુર - શાલીમાર સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 15022) 10 અને 17 નવેમ્બરના રોજ
- શાલીમાર - ગોરખપુર સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 15021) 18 નવેમ્બરે
- મુંબઈ લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ - શાલીમાર કુર્લા એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 18029) 12થી 19 નવેમ્બર સુધી
- શાલીમાર - મુંબઈ લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ સમરસતા એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 12152) 12,13 અને 19 નવેમ્બરના રોજ
- શાલીમાર - ઉદયપુર 16 નવેમ્બરના રોજ સિટી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 20972) રહેશે.
આ 6 ટ્રેનોના રૂટ ડાયવર્ટ કરવામાં આવશે, જુઓ લિસ્ટ
- 15 અને 22 નવેમ્બરના રોજ, શાલીમાર - બદમપહાર સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 18049) સંતરાગાછીથી બદમપહાર સુધી દોડશે
- 16 અને 23 નવેમ્બરના રોજ, મુંબઈ લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ - શાલીમાર જ્ઞાનેશ્વરી એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 18050) સંતરાગાછી સુધી દોડશે.
- 18 નવેમ્બરના રોજ, મુંબઈ લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ - શાલીમાર જ્ઞાનેશ્વરી એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 12101) સંતરાગાછી સુધી દોડશે.
- 20 નવેમ્બરના રોજ, શાલીમાર - મુંબઈ લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ જ્ઞાનેશ્વરી એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 12102) સંતરાગાછીથી દોડશે.
- 19 નવેમ્બરના રોજ, પોરબંદર - શાલીમાર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 12905) સંતરાગાછી સુધી દોડશે.
- 21 નવેમ્બરના રોજ, શાલીમાર-પોરબંદર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 12906) સંતરાગાછીથી રવાના થશે.
ઘરેથી નીકળતા પહેલા ટ્રેનની સ્થિતિ તપાસી ખાતરી કરો.
ભારતીય રેલ્વેની સલાહ મુજબ, મુસાફરી કરતા પહેલા ઉપરોક્ત ટ્રેનોની ઑનલાઇન સ્થિતિ તપાસવાની ખાતરી કરો. એ નોંધનીય છે કે વિવિધ રૂટ પર ટેકનિકલ કાર્યને કારણે ટ્રેન રદ અને રૂટ ડાયવર્ઝન વારંવાર બનતું રહે છે. હંમેશાની જેમ, આગામી દિવસોમાં વધતા ધુમ્મસને કારણે, રેલ્વે બે મહિના માટે ઘણી ટ્રેનો રદ કરી શકે છે, તેથી ઘરેથી નીકળતા પહેલા સત્તાવાર રેલ્વે વેબસાઇટ પર રૂટ તપાસવો મહત્વપૂર્ણ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે