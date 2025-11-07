ગોડફાધર વગર આ 5 મહિલાઓએ બિહારની રાજનીતિમાં કરી વન-વે એન્ટ્રી, નવી રાજનીતિના વાહક
Bihar Assembly Election 2025: મહિલાઓને રાજનીતિમાં આવવા માટે હવે કોઈ સીડીની જરૂર નથી, બિહારની રાજનીતિમાં પ્રવેશેલી આ 5 મહિલાઓ સાબિત કરે છે કે, રાજનીતિમાં મહિલાઓ પણ હુકમનો એક્કોબની શકે છે
Trending Photos
Bihar Politics : બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઘણા ઉમેદવારો કોઈ પણ પારિવારિક રાજકીય વારસો કે "ગોડફાધર" વગર પોતાને સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ પાંચ મહિલાઓનો ઉદય બિહારના રાજકારણમાં એક નવી સવારનું પ્રતીક છે.
આ બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી ઘણી રીતે રસપ્રદ છે. જ્યારે અનુભવીઓ પોતાની પ્રતિષ્ઠા બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક નવા ચહેરાઓ પણ રાજકારણમાં પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. નોંધપાત્ર રીતે, કેટલીક મહિલાઓ આ વખતે કોઈ રાજકીય પરિવાર કે "ગોડફાધર" વગર પણ ચૂંટણી લડી રહી છે. આ મહિલાઓએ પોતાની મહેનત, સંઘર્ષ અને સામાજિક જોડાણો દ્વારા રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો છે. કેટલીક વકીલો છે, કેટલીક ગાયિકાઓ છે, કેટલીક પત્રકારો છે, અથવા સામાજિક કાર્યકરો છે. પ્રશ્ન એ છે કે: શું આ મહિલાઓ કોઈપણ રાજકીય આશ્રય વિના વિધાનસભા સુધી પહોંચી શકશે?
દિવ્યા ગૌતમ: "મારો સંઘર્ષ મારી ઓળખ છે"
દિઘા (પટણા) ના સીપીઆઈ-એમએલ ઉમેદવાર દિવ્યા ગૌતમ, એક થિયેટર કલાકાર, ભૂતપૂર્વ પત્રકાર અને વિદ્યાર્થી રાજકારણમાંથી ઉભરી આવેલી ગતિશીલ મહિલા છે. તેણીને ઘણીવાર સુશાંત સિંહ રાજપૂતની બહેન તરીકે જોડવામાં આવે છે, પરંતુ તે સ્પષ્ટપણે કહે છે, "મારો સંઘર્ષ મારી ઓળખ છે, મારા સંબંધ નથી."
દિવ્યા બેરોજગારી, પૂર અને શિક્ષણ જેવા મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકી રહી છે. તેમનું પ્રચાર ગીત, "પરિવર્તન કી લહર", સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે. દિવ્યા ગૌતમ ભાજપના ઉમેદવાર સંજીવ ચૌરસિયા સામે ચૂંટણી લડી રહી છે. કાયસ્થ મતદારોમાં અસંતોષ અને જન સૂરજ જેવા ત્રીજા મોરચાની હાજરીએ તેમને મજબૂત સ્થિતિમાં મૂક્યા છે.
રીતુ જયસ્વાલ: પરિહારથી બળવાખોર મહિલા નેતા
સીતામઢી જિલ્લાની પરિહાર વિધાનસભા બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદવાર રીતુ જયસ્વાલ બીજી વખત ચૂંટણી લડી રહી છે. આરજેડી મહિલા પાંખના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ, રીતુ એક સમયે આરજેડીમાં મજબૂત અવાજ હતા, પરંતુ ટિકિટ ન મળતાં તેમણે પાર્ટી સામે બળવો કર્યો. તેમણે કહ્યું હતું કે, "હું મહિલાઓના સન્માન માટે લડી રહી છું."
2020 માં માત્ર 1,500 મતોથી હાર્યા છતાં, તેમણે હાર માની નથી. આ વખતે, તેઓ એક સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને તમામ જાતિઓમાં મજબૂત પકડ સ્થાપિત કરી છે. યાદવ, બાનિયા અને મુસ્લિમ મતદારોમાં તેમની લોકપ્રિયતાએ સ્પર્ધાને રોમાંચક બનાવી છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથથી લઈને તેજસ્વી યાદવ સુધી, દરેક વ્યક્તિ આ બેઠક પર પોતપોતાના ઉમેદવારો માટે પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ થયો કે પરિહાર બેઠક હવે બિહારમાં સત્તાની ધડકન બની ગઈ છે.
મૈથિલી ઠાકુર: મિથિલાની પુત્રી, અલીનગરનું ગૌરવ
લોકપ્રિય ગાયિકા અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર મૈથિલી ઠાકુર દરભંગાની અલીનગર બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર છે. 25 વર્ષની ઉંમરે, મૈથિલી બિહારની સૌથી નાની ઉંમરની ઉમેદવાર છે. તે કોઈ રાજકીય પરિવારમાંથી નથી આવતી, પરંતુ સંગીતની દુનિયામાંથી સીધા રાજકારણમાં પ્રવેશી છે. તેમના ગીત "મિથિલા કા મેગ્નેટો" એ તેમને ઘર-ઘરમાં જાણીતું નામ બનાવ્યું છે.
અલીનગરમાં બ્રાહ્મણ-યાદવ સમીકરણ વચ્ચે, તેમની ઉમેદવારી પર ભારે નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જોકે, આરજેડી ઉમેદવાર વિનોદ મિશ્રા પણ બ્રાહ્મણ સમુદાયના છે. મૈથિલી કહે છે, "હું અલીનગરની પુત્રી છું અને મારા લોકો માટે કામ કરવા માંગુ છું." જ્યારે ગામડાઓમાં લોકો તેમને "મિથિલાની પુત્રી" કહે છે, ત્યારે તે રાજકીય વ્યક્તિ કરતાં વધુ ભાવનાત્મક બની જાય છે.
છોટી કુમારી: સાદગીથી રાજકારણ સુધી
છપરા વિધાનસભા (સારન) ના ભાજપના ઉમેદવાર છોટી કુમારી, રાજકારણમાં સાદગી અને સંઘર્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 35 વર્ષીય છોટી, કોઈપણ રાજકીય વારસો વિના, સામાજિક કાર્ય દ્વારા ઓળખ મેળવી છે. તે વૈશ્ય સમુદાયના છે અને લાંબા સમયથી મહિલા સશક્તિકરણ પર કામ કરી રહી છે. તેણીને "મહિલા તરીકે સર્જનાત્મકતા" માટે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સ્થિત એક સંગઠન તરફથી સન્માન પણ મળ્યું છે.
ભાજપ મહિલા મોરચામાં જોડાઈને, તેણીએ સંગઠનાત્મક સ્તરે કામ કર્યું. હવે, પાર્ટીએ તેણીને "નવા ચહેરા" તરીકે મેદાનમાં ઉતારી છે. તેણી કહે છે, "હું આ પ્રદેશની પુત્રી અને બહેન તરીકે કામ કરીશ, નેતા તરીકે નહીં." છોટીની ઉમેદવારીને NDA ની મહિલા સશક્તિકરણ વ્યૂહરચનાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ઈન્દુ ગુપ્તા: જનતા માટે નવી આશા સૂરજ
સમસ્તીપુર જિલ્લાના હસનપુર મતવિસ્તારમાંથી જન સૂરજ પાર્ટીના ઉમેદવાર ઈન્દુ ગુપ્તા, સામાજિક ન્યાય માટે એક નવો અવાજ છે. ૪૦ વર્ષીય ઇન્દુ વર્ષોથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલાઓના અધિકારો, શિક્ષણ અને ગરીબી નાબૂદી પર કામ કરી રહી છે. પ્રશાંત કિશોરની જન સૂરજ યાત્રાથી પ્રેરિત થઈને તેમણે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો.
હસનપુર હવે જન સૂરજ, એનડીએ અને મહાગઠબંધન વચ્ચે ત્રિ-માર્ગી સ્પર્ધાનું સાક્ષી બની રહ્યું છે. પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું હતું કે, "ઇન્દુ જેવા પાયાના કાર્યકરો જ બિહારને બદલી શકશે." ગામડાથી ગામડા સુધીની ઇન્દુની સફર, મહિલાઓ સાથે જોડાવું અને સ્વ-સહાય જૂથોનું આયોજન કરવું, તેમને અલગ પાડે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે