/બાળકો પેદા કરવામાં ભારતના આ 6 રાજ્ય છે આગળ, જાણો બાકીના રાજ્યની હાલત, દિલ્હી છે સૌથી પાછળ

India Fertility Rate: 2024ના નવીનતમ સેમ્પલ રજીસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ (SRS) રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતનો કુલ પ્રજનન દર (TFR), એટલે કે, એક મહિલા જન્મ આપશે તે સરેરાશ બાળકોની સંખ્યા, 2.1થી ઘટીને 1.9 થઈ ગઈ છે. 6 રાજ્યો જેમાં બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ સિવાય અન્ય તમામ રાજ્યોમાં TFR રિપ્લેસમેન્ટ સ્તરથી નીચે આવી ગયો છે.
દિલ્હીમાં સૌથી ઓછો પ્રજનન દર
દિલ્હીમાં સૌથી ઓછો TFR (1.2) છે, ત્યારબાદ કેરળ, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળનો ક્રમ આવે છે જ્યાં TFR 1.3 છે. જ્યારે TFR 2.1 હોય છે, ત્યારે તેને રિપ્લેસમેન્ટ લેવલ કહેવામાં આવે છે કારણ કે, સરેરાશ, એક મહિલા પોતાના જીવનકાળમાં આશરે 2.1 બાળકો પેદા કરીને પોતાને અને પોતાના પતિ બંનેને બદલી શકે છે.
જો પ્રજનન દર આટલો ઓછો ઘટતો રહે, તો વસ્તી વૃદ્ધિ ધીમી પડશે
જ્યારે પ્રજનન દર લાંબા સમય સુધી આ લેવલથી નીચે રહે છે, ત્યારે વસ્તી વૃદ્ધિ ધીમી પડે છે અને આખરે નકારાત્મક બની શકે છે, જે વસ્તીની વય પ્રોફાઇલ અને આયુષ્યમાં વધારા પર આધાર રાખે છે. અહેવાલ પહેલાના દાયકામાં ટકાવારીમાં થયેલા ફેરફાર પર એક નજર નાખતાં જાણવા મળે છે કે બિહારમાં કુલ પ્રજનન દરમાં સૌથી ઓછો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જે 2012-14માં 3.2થી 2022-24માં 2.9 થયો છે, જે ફક્ત 9.4%નો ઘટાડો છે.
અન્ય રાજ્યોની સ્થિતિ જાણો
છત્તીસગઢ અને આસામ, ઉચ્ચ પ્રજનન દર ધરાવતા બે રાજ્યો, અનુક્રમે 11.5% અને 13%નો પ્રમાણમાં ઓછો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, દિલ્હી અને તમિલનાડુ, જ્યાં પહેલાથી જ 1.7નો ખૂબ જ ઓછો પ્રજનન દર હતો, ત્યાં અનુક્રમે 29.4% અને 23.5%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
જે રાજ્યોમાં એક દાયકા કરતાં વધુ સમય પહેલાં સ્ત્રીને જન્મેલા બાળકોની સરેરાશ સંખ્યા રિપ્લેસમેન્ટ લેવલથી નીચે આવી ગઈ હતી, ત્યાં પણ કુલ વસ્તીમાં 0-14 વય જૂથનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું છે. તમિલનાડુ 0-14 વય જૂથના ફક્ત 18% છે, જ્યારે બિહારમાં 31.5% છે. આંધ્રપ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પંજાબમાં સમાન પ્રમાણ લગભગ 19% છે. ભારતની વસ્તીના લગભગ એક ચતુર્થાંશ (24%) 0-14 વય જૂથમાં છે.
ભારતની કાર્યકારી વય વસ્તી (15-59 વર્ષ) ખૂબ જ ઓછી પ્રજનન દર ધરાવતા રાજ્યોમાં પણ વધી રહી છે, જે દર્શાવે છે કે ભારતની વસ્તી વિષયક વૃદ્ધિ માટેની સુવર્ણ તક હજુ પૂરી થઈ નથી. 15-60 વર્ષની વય જૂથ ભારતની કુલ વસ્તીના 66.4% છે (2014માં 64% થી વધુ), જ્યારે 0-14 વર્ષની વયના આશ્રિત વસ્તી (24%) અને 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વસ્તી 10% કરતા ઓછી છે.