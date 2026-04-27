પેટ્રોલ પંપ પર મફતમાં મળે છે આ 7 સુવિધાઓ, પૈસા માંગે તો તાત્કાલિક આ નંબર પર કરો ફરિયાદ

Petrol Pump Free Services : શું તમે જાણો છો કે જે પેટ્રોલ પંપ પર તમે તમારા વાહનમાં ફ્યુઅલ ભરાવા જાઓ છો તો આ 7 સેવાઓ સંપૂર્ણપણે મફત મળે છે ? હવા અને પાણીથી લઈને ઈમરજન્સી કોલ સુધી આ તમારા કાનૂની અધિકારો છે. જો કોઈ તેમને આપવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તમે ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. પેટ્રોલ પંપનું લાઇસન્સ પણ રદ થઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:04 PM IST
  • પેટ્રોલ પંપ પર તમે કેટલીક સેવાઓ મફતમાં મેળવવા હકદાર છો
  • પંપ માલિક આ સેવાઓ માટે પૈસા માંગી શકતો નથી
  • પૈસા માંગે તો ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો

Petrol Pump Free Services : પેટ્રોલ પંપ પર તમે ફ્યુઅલ ભરાવવા જાઓ છો તો ઘણી સેવાઓ સંપૂર્ણપણે મફતમાં મેળવવા માટે હકદાર છો. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર, કોઈ પણ પેટ્રોલ પંપ માલિક આ સેવાઓ માટે પૈસા માંગી શકતો નથી કે તે સર્વિસ પૂરી પાડવાનો ઇનકાર કરી શકતો નથી. જો તે ના પાડે છે તો તમને તેમની સામે ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

ટાયરમાં મફત હવા ભરાવી શકો છો

દરેક પેટ્રોલ પંપે વાહનના ટાયરમાં મફતમાં હવા ભરાવવાની સુવિધા હોય છે. આ માટે પંપ પાસે હવા ભરવાનું મશીન અને એક ઓપરેટર સ્થળ પર હોવો ફરજિયાત છે. આ સેવા માટે તમારી પાસેથી એક પણ રૂપિયો વસૂલવામાં આવશે નહીં.

પીવાના પાણી અને શૌચાલયની સુવિધા 

પેટ્રોલ પંપ માલિકો માટે સામાન્ય જનતા માટે સ્વચ્છ અને ઠંડુ પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવું ફરજિયાત છે. આ સુવિધા માટે પંપ વોટર કુલર અથવા RO ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમથી સજ્જ હોવો જોઈએ. જો પીવાના પાણીની સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તમે આ બાબતે ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

પેટ્રોલ પંપ પર પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને માટે અલગ અને સ્વચ્છ શૌચાલયની સુવિધા પૂરી પાડવી ફરજિયાત છે. જો શૌચાલય અસ્વચ્છ હોય અથવા તેને તાળું મારી દેવામાં આવે, તો ગ્રાહકોને ફરિયાદ નોંધાવવાનો અધિકાર છે. આ સુવિધા સંપૂર્ણપણે મફત પૂરી પાડવામાં આવે છે. 

પ્રાથમિક સારવાર કીટ 

કોઈપણ માર્ગ અકસ્માત અથવા ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં દરેક પેટ્રોલ પંપ પર પ્રાથમિક સારવાર કીટ ઉપલબ્ધ હોવી ફરજિયાત છે. આ કીટમાં આવશ્યક દવાઓ, પાટો અને મલમ હોવા જોઈએ જેથી જરૂર પડે ત્યારે તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપી શકાય.

જો તમે મુશ્કેલીમાં હોવ અને તમારો મોબાઇલ ફોન કામ ન કરી રહ્યો હોય, તો તમે પેટ્રોલ પંપના લેન્ડલાઇન ફોનનો ઉપયોગ કરીને મફતમાં એક તાત્કાલિક કોલ કરવાનો હકદાર છો. પંપ સ્ટાફ તમને આ સુવિધાનો ઇનકાર કરી શકશે નહીં.

અગ્નિશામક સાધનો 

દરેક પેટ્રોલ પંપ માટે અગ્નિશામક સાધનો અને રેતીથી ભરેલી ડોલ હોવી ફરજિયાત છે. આ જોગવાઈ ગ્રાહકો અને પંપ બંનેની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે, જેનાથી કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાઓને રોકવામાં મદદ મળે છે.

શુદ્ધતા અને જથ્થાની તપાસ કરવાની પણ સુવિધા હોય છે. જો તમને ફયુઅલની શુદ્ધતા અંગે કોઈ શંકા હોય, તો તમે મફતમાં 'ફિલ્ટર પેપર ટેસ્ટ' માટે વિનંતી કરી શકો છો. 

ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો

જો કોઈ પેટ્રોલ પંપ તમને આ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તમે વેબસાઇટ pgportal.gov.in પર આ બાબત અંગે ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. તમે સંબંધિત પેટ્રોલ કંપનીના ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર પર ફોન કરીને પણ ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

