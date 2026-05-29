/વીજળીથી લઈને LPG ગેસ સિલિન્ડર સુધી, 1 જૂનથી બદલાઈ રહ્યા છે આ 7 નિયમ ! તમારા ખિસ્સા પર કરશે સીધી અસર, જાણો

Rule Change: મે મહિનો પુરો થવા જઈ રહ્યો છે અને જુન મહિનાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, અને 1લી જૂન તેની સાથે ઘણા મોટા ફેરફારો લઈને આવી રહી છે. જો તમે તમારા બજેટ વિશે ચિંતિત છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. 1 જૂન, 2026થી, UPI પેમેન્ટ, LPG સિલિન્ડરના ભાવ, બેંકિંગ નિયમો અને રેલ્વેથી લઈને દરેક બાબતમાં મોટા ફેરફારો થવાના છે.
Rule Change: 1 જૂન, 2026થી તમારા રોજિંદા જીવન સાથે સંબંધિત સાત મોટા ફેરફારો લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે. આ ફેરફારો તમારા માસિક બજેટ અને નાણાકીય આયોજન પર સીધી અસર કરશે. ચાલો વિગતવાર શોધીએ કે શું બદલાવ થવાનો છે.
UPI પેમેન્ટમાં મોટા ફેરફારો
NPCI હવે UPI છેતરપિંડી નાબૂદ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. હવે, કોઈને પૈસા મોકલતી વખતે, તમને તેમનું ઓરિજનલ બેંક-રજિસ્ટર્ડ નામ દેખાશે. આનો અર્થ એ છે કે QR કોડ અથવા મોબાઇલ નંબર દ્વારા પૈસા મોકલતી વખતે તમને છેતરપિંડીનો ડર રહેશે નહીં, અને તમે યોગ્ય વ્યક્તિને ઓળખી શકશો.
LPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ
તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે LPG અને CNG-PNG ભાવોની સમીક્ષા કરે છે. ઈરાનમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે સપ્લાય ચેઇન પર અસર પડી છે, જેના કારણે રસોઈ ગેસના ભાવમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આવતીકાલ ઘરગથ્થુ બજેટ માટે મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે.
પાન કાર્ડના નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે
આવકવેરા વિભાગે પાન સંબંધિત નિયમોમાં નોંધપાત્ર રાહત અને કડકતા બંને આપી છે. હવે, ₹50,000 ની રોકડ જમા કરાવવા માટે પાનની જરૂર રહેશે નહીં. પ્રોપર્ટી ડીલ્સ (₹20 લાખથી વધુ) અને ગિફ્ટ ડીડ જેવા હાઈ મૂલ્યના વ્યવહારો માટે પાન ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે.
એટીએમમાંથી રોકડ ઉપાડવી મોંઘી થશે
ઘણી બેંકો જૂનથી તેમના એટીએમ વ્યવહાર માળખામાં ફેરફાર કરી રહી છે. હવે, મફત મર્યાદા સમાપ્ત થયા પછી, રોકડ ઉપાડવી, મીની-સ્ટેટમેન્ટ મેળવવી અથવા તમારું બેલેન્સ તપાસવું વધુ ખર્ચાળ બની શકે છે. તમારી બેંકની સૂચના તપાસવાની ખાતરી કરો.
રેલ્વે રૂટ અને ટ્રેનોમાં ફેરફાર
રેલ્વે ટ્રેક અપગ્રેડને કારણે, લગભગ 77 ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે અને ઘણી અન્ય ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે. આની સીધી અસર પશ્ચિમ બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત જેવા રાજ્યો પર પડશે. મુસાફરી કરતા પહેલા તમારી ટ્રેનની સ્થિતિ તપાસવાની ખાતરી કરો.
સોલાર પેનલ્સ માટેના નવા નિયમો
સરકાર દ્વારા સબસિડીવાળી સૂર્ય ઘર યોજના માટે હવે ફક્ત સરકાર દ્વારા માન્ય (ALMM સૂચિ) સોલાર પેનલ્સનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. નિયમો કડક કરવાથી તેમના ભાવમાં વધારો થવાની ધારણા છે.
ભંડોળવાળા વ્યાજ દરમાં ફેરફાર
ઘણી જાહેર અને ખાનગી બેંકો તેમના FD વ્યાજ દરોમાં સુધારો કરી રહી છે. RBI નીતિઓના આધારે, કેટલીક જૂની યોજનાઓ બંધ કરી શકાય છે અને નવા આકર્ષક વ્યાજ દરો લાગુ કરી શકાય છે.
આ બધા ફેરફારો તમારા નાણાકીય આ યોજનનો ભાગ છે. આ નિયમોથી અગાઉથી વાકેફ રહેવાથી તમને ફક્ત પૈસા બચાવવામાં જ નહીં પરંતુ કોઈપણ બેંકિંગ અથવા તકનીકી સમસ્યાઓથી પણ બચી શકાય છે.