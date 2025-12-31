આ છે દેશના સૌથી મોટા જિલ્લાઓ, નંબર-1 છે કચ્છ, શું તમને ખબર છે બીજા નંબરે કયો ડિસ્ટ્રિક્ટ આવે છે ?
Biggest District Of India: જો આપણે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતના સૌથી મોટા જિલ્લાની વાત કરીએ, તો તે ગુજરાતમાં આવેલો છે, તેનો કુલ વિસ્તાર આશરે 45,674 ચોરસ કિલોમીટર છે.
Biggest District Of India: ભારત તેની વિશાળતા અને વિવિધતા માટે જાણીતું છે. દેશમાં વહીવટી વ્યવસ્થાને વધુ સારી રીતે સંચાલિત કરવા માટે, રાજ્યોને જિલ્લાઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. દરેક જિલ્લાની પોતાની ભૌગોલિક ઓળખ, વસ્તી અને લાક્ષણિકતાઓ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દેશમાં કેટલાક જિલ્લાઓ એવા છે, જેનું કદ ઘણા દેશો કરતા મોટા છે? તો, આજે અમે તમને ભારતના સૌથી મોટા જિલ્લાઓ અને તેમના કરતા કયા દેશો મોટા છે તે વિશે જણાવીશું.
ભારતમાં કેટલા રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને જિલ્લાઓ છે?
ભારતમાં કુલ 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો છે. આ બધા મળીને દેશનું વહીવટી માળખું બનાવે છે. દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં અનેક જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેના દ્વારા ગ્રામ્ય સ્તરે શાસન અને વિકાસ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવે છે.
2025ના ડેટા અનુસાર, ભારતમાં જિલ્લાઓની સંખ્યા લગભગ 800 સુધી પહોંચી ગઈ છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, દેશમાં આશરે 787 જિલ્લાઓ છે. આમાંથી કેટલાક જિલ્લાઓ નવા બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય હાલમાં પ્રસ્તાવિત છે. વહીવટી જરૂરિયાતોને આધારે જિલ્લાઓની સંખ્યા સમયાંતરે બદલાય છે.
ભારતમાં સૌથી મોટો જિલ્લો કયો છે?
જ્યારે ભારતીય રાજ્યોમાં જિલ્લાઓની સંખ્યાની વાત આવે છે, ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશ દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે. કુલ 75 જિલ્લાઓ સાથે, ઉત્તર પ્રદેશને વહીવટી દ્રષ્ટિકોણથી સૌથી વધુ જિલ્લાઓ ધરાવતું રાજ્ય માનવામાં આવે છે. જો કે, જો આપણે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતના સૌથી મોટા જિલ્લાને ધ્યાનમાં લઈએ, તો ગુજરાતમાં સ્થિત કચ્છ સૌથી મોટો જિલ્લો છે. તેનો કુલ વિસ્તાર આશરે 45,674 ચોરસ કિલોમીટર છે.
તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ભારતનો કચ્છ જિલ્લો વિશ્વના ઘણા નાના દેશો કરતાં મોટો છે. કચ્છ તેના રણ ઓફ ધ ડેઝર્ટ, બન્ની ઘાસના મેદાનો અને સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા માટે જાણીતો છે. કચ્છ પછી, ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો લેહ છે, જેનો વિસ્તાર 45,110 ચોરસ કિલોમીટર છે. ત્યારબાદ રાજસ્થાનનો જેસલમેર જિલ્લો આવે છે, જેનો વિસ્તાર 38,401 ચોરસ કિલોમીટર છે. રાજસ્થાનમાં બિકાનેર અને બાડમેર પણ ભારતના સૌથી મોટા જિલ્લા છે.
કચ્છ જિલ્લાનું કદ કયા પાંચ દેશો કરતા મોટું ?
કચ્છ જિલ્લાનો વિસ્તાર એટલો વિશાળ છે કે તેને વિશ્વના ઘણા દેશો કરતા મોટો ગણવામાં આવે છે. આંકડા મુજબ, કચ્છનું કદ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, બેલ્જિયમ, ભૂતાન, ડેનમાર્ક અને નેધરલેન્ડ કરતા પણ મોટું છે. આ ઉપરાંત, ઘણા અન્ય દેશો છે, જેમનો વિસ્તાર કચ્છ જિલ્લા કરતા પણ મોટો છે. ડેટા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારતનો એકલો કચ્છ જિલ્લો યુરોપ અને એશિયાના ઘણા દેશો કરતા મોટો છે.
