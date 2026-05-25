/LPG Subsidy New Rule: 30 જૂન પહેલા કરી લેજો આ કામ, બાકી બંધ થઈ જશે એલપીજી સબસિડી, ખાતામાં નહીં આવે પૈસા

LPG Subsidy New Rule: આજકાલ ગેસ સિલિન્ડરને લઈને લોકો પરેશાન થઈ રહ્યાં છે. સાથે સરકારના નવા-નવા નિયમથી પણ લોકો મુંજવણમાં મુાકાઈ રહ્યાં છે. હવે ગેસ સબસિડીને લઈને જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તમે પણ જાણો શું છે આ નવો નિયમ.
LPG Subsidy New Rule: ગેસ સિલિન્ડરને લઈ દેશમાં મુશ્કેલી ચાલી રહી છે. જેનું કનેક્શન છે તેને તો એક નક્કી સમય બાદ સિલિન્ડર મળી જાય છે, પરંતુ જેની પાસે કનેક્શન નથી અને જે વેન્ડર પાસેથી બ્લેકમાં ખરીદે છે તેને સિલિન્ડર મળી રહ્યો નથી. જો સિલિન્ડર મળે તો વધુ ભાવ ચુકવવો પડે છે. તો ગેસ સિલિન્ડરની સાથે મળનારી સબસિડી પર પણ ઘણા નિયમ લાગૂ થયા છે.
શું છે નવો નિયમ?
નવા સરકારી નિયમ અનુસાર હવે ગેસ સિલિન્ડર ઉપભોક્તાઓએ સબસિડી મેળવવા માટે ઈ-કેવાયસી કરાવવું પડશે. જેનું ઈ-કેવાયસી હશે નહીં તેની સબસિડી રોકી દેવામાં આવશે. ઈ-કેવાયસી કરાવવા માટે છેલ્લી તારીખ 30 જૂન છે.
ક્યા લોકોને નહીં મળે સબસિડી?
જે ગ્રાહકોનું ગેસ ખાતું આધાર નંબર સાથે લિંક હશે નહીં, તેને સબસિડી મળશે નહીં. તો 30 જૂન સુધી જેનું ઈ-કેવાયસી અધૂરુ હશે તેને સબસિડીનો લાભ મળશે નહીં.
કઈ રીતે કરાવવાની છે ઈ-કેવાયસી?
ઈ-કેવાયસી કરવા માટે સૌથી પહેલા તમારા મોબાઇલમાંથી ગેસ ક્નેક્શન એપ જેમ કે IndianOil One કે HP Pay પર જવાનું છે. જ્યારે તમે એપ પર લોગઇન કરશો તો રી-કેવાયસી પર ક્લિક કરો. પછી મોબાઇલ કેમેરાથી તમારો ચહેરો સ્કેન કરો. આમ કરવાથી યુઆઈડીએઆઈ તમારા ચહેરાનું મિલાન કરી તમારી ઈ-કેવાયસી પ્રક્રિયાને કોઈ દસ્તાવેજીય ઝંઝટ વગર પુરી કરે છે.
જો ઓનલાઈન કેવાયસી ન થાય તો
જો તમે ઓનલાઈન ઈ-કેવાયસી કરાવી શકતા નથી તો તમારા નજીકના ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કે ગેસ એજન્સીનો સંપર્ક કરો. સાથે તમારૂ આધાર કાર્ડ, ગેસ કનેક્શન પાસબુક અને મોબાઈલ રાખો. ત્યાં પર કર્મચારી તમારૂ ફિંગરપ્રિન્ટ લેશે અને ઈ-કેવાયસી તત્કાલ થઈ જશે.