/ઘરમાં આગ લાગવાનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે આ વસ્તુઓ, તાત્કાલિક કરો ચેક

House Fire Causes: દિલ્હીના માલવિયા નગરમાં ફ્લોરિશ સ્ટે બી એન્ડ બી હોટેલમાં આગ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા 21 લોકોના મોત થયા છે. આનાથી ઘરમાં આગ લાગવાથી બચવા માટે કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ઘરમાં આગ ઘણીવાર અચાનક લાગે છે, પરંતુ મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, તે ભૂલોને કારણે થાય છે જેને સમયસર અટકાવી શકાઈ હોત.
લોકો ઘણીવાર ગેસ સિલિન્ડર અથવા મીણબત્તીને આગ લાગવાનું કારણ આપે છે, પરંતુ ઘરની અંદરની ઘણી અન્ય વસ્તુઓ પણ નોંધપાત્ર જોખમ ઊભું કરી શકે છે. તેથી, કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે.
રસોડું અને રસોઈ કરતી વખતે બેદરકારી
ઘરમાં આગ લાગવાનું સૌથી સામાન્ય કારણ રસોડામાં છે. રસોઈ કરતી વખતે ગેસ ચાલુ રાખવાથી, ખૂબ ઊંચા તાપમાને રસોઈ કરવાથી, અથવા ગેસ સ્ટવ પાસે કપડું રાખવાથી આગ લાગી શકે છે. તેથી, રસોઈ કરતી વખતે હંમેશા સતર્ક રહો અને રસોડાને સ્વચ્છ રાખો.
ખામીયુક્ત વાયરિંગ અને ઓવરલોડેડ સોકેટ્સ
જૂના વાયરિંગ, એક જ સોકેટમાં અનેક પ્લગનો ઉપયોગો કરવા અને ખામીયુક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો ઉપયોગ આગનું જોખમ વધારે છે. કેટલીકવાર, વાયરમાં શોર્ટ સર્કિટ દિવાલોમાં આગ ફેલાવવાનું કારણ બની શકે છે. તેથી, વાયરિંગ અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણોનું સમયાંતરે ચેકિંગ કરવું જરૂરી છે.
ચાર્જર, બેટરી અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો
મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ, પાવર બેંક અને અન્ય રિચાર્જેબલ બેટરીઓ પણ આગનું કારણ બની શકે છે. ખામીયુક્ત અથવા નકલી ચાર્જરનો ઉપયોગ બેટરીને વધુ ગરમ કરી શકે છે, જેનાથી આગનું જોખમ વધી શકે છે. ઉપકરણોને રાતોરાત ચાર્જિંગમાં રાખવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.
મીણબત્તીઓ અને ખુલ્લી જ્વાળાઓ
મીણબત્તીઓ, અગરબત્તીઓ, દીવા, બરબેક્યુ અથવા અગ્નિશામક પદાર્થો જેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે વધારાની સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. તેમને પડદા, કાગળ અથવા અન્ય જ્વલનશીલ પદાર્થોની નજીક સંગ્રહિત કરવાથી આગ ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે. ઘર છોડતા પહેલા બધી ખુલ્લી જ્વાળાઓને સંપૂર્ણપણે ઓલવી દેવી જોઈએ.
જ્વલનશીલ વસ્તુઓ
એરોસોલ કેન, જેમ કે ડીઓડોરન્ટ, એર ફ્રેશનર અને ડ્રાય શેમ્પૂ, ગરમીના સંપર્કમાં આવે ત્યારે વિસ્ફોટ થઈ શકે છે. તેમને ગેસ સ્ટોવ, હીટર અથવા સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં સંગ્રહિત કરવાનું ટાળો. એક નાની ભૂલ મોટી દુર્ઘટનાનું કારણ બની શકે છે.
ઘરમાં કચરો અને ગંદકી
ઘરમાં વધુ પડતી વસ્તુઓ રાખવાથી પણ આગ લાગવાનું જોખમ વધે છે. કાગળ, જૂના કપડાં અને અન્ય જ્વલનશીલ વસ્તુઓ ઝડપથી આગ ફેલાવી શકે છે. વધુમાં, વધુ પડતી વસ્તુઓ રાખવાથી કટોકટીમાં બચવું મુશ્કેલ બની શકે છે.
એક્સપર્ટ કહે છે કે આગને રોકવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો એ છે કે સતર્ક રહેવું. તમારા ઘરના વાયરિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો, રસોડું અને જ્વલનશીલ વસ્તુઓનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરવાથી મોટા અકસ્માતો નોંધપાત્ર રીતે અટકાવી શકાય છે. નાની સાવચેતીઓ તમારા પરિવાર અને ઘર બંનેને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.