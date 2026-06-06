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ઘરમાં આગ લાગવાનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે આ વસ્તુઓ, તાત્કાલિક કરો ચેક

House Fire Causes: ફ્લોરિશ સ્ટે નામની દિલ્હીની હોટેલમાં આગ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા 21 લોકોના મોત થયા છે. તો ચાલો જાણીએ કે ઘરમાં આગ લાગવા માટે કઈ વસ્તુઓ જવાબદાર છે અને ઘરમાં આગ ન લાગે તે માટે કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 06, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:39 PM IST
ઘરમાં આગ લાગવાનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે આ વસ્તુઓ, તાત્કાલિક કરો ચેક

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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