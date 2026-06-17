/દુનિયાના 7 સૌથી સુંદર એરપોર્ટમાં ભારતના આ બે એરપોર્ટના નામ, કેમ મળ્યું મોટું આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન

India Best Airport: ભારતના ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ બે એરપોર્ટને વિશ્વના સૌથી સુંદર એરપોર્ટની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ યાદી પ્રતિષ્ઠિત સ્થાપત્ય અને ડિઝાઇન પુરસ્કાર સંગઠન, પ્રિક્સ વર્સેલ્સ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી હતી.
નવી મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના ટર્મિનલ 1 અને ગુવાહાટીમાં ગોપીનાથ બોરદોલોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના ટર્મિનલ 2ને 2026ની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ પસંદગી ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે દેશના આધુનિક એરપોર્ટ માળખાગત સુવિધાઓ અને ડિઝાઇન ક્ષમતાઓને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા આપે છે.
ભારતની ઓળખને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ મળે છે જગ્યા
પ્રિક્સ વર્સેલ્સ દ્વારા સંકલિત આ યાદી, એવા એરપોર્ટનું સન્માન કરે છે, જે ફક્ત મુસાફરી કેન્દ્ર જ નથી પરંતુ તેમની ડિઝાઇન, સુંદરતા અને મુસાફરોના અનુભવ માટે પણ અલગ છે. નવી મુંબઈ અને ગુવાહાટીમાં આ બે ટર્મિનલની પસંદગી દર્શાવે છે કે ભારત હવે આધુનિક અને આકર્ષક ઉડ્ડયન માળખાગત સુવિધાઓ માટે વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.
અદાણી એરપોર્ટ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ (AAHL) અનુસાર, આ એરપોર્ટને તેમની વિશિષ્ટ સ્થાપત્ય અને ઉત્તમ ડિઝાઇન માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. મુસાફરોને ફક્ત આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ જ નહીં, પણ આરામદાયક અને સુંદર અનુભવ પણ મળે તે માટે તેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.
આધુનિક ડિઝાઇન અને ઉન્નત મુસાફરોનો અનુભવ પર ભાર
આ એરપોર્ટની ડિઝાઇન ખ્યાલ પરંપરાગત માળખાથી અલગ છે. એરપોર્ટને હવે ફક્ત પરિવહન બિંદુ તરીકે જ નહીં પરંતુ અનુભવ કેન્દ્રો તરીકે જોવામાં આવે છે. આ ફિલસૂફી નવી મુંબઈ અને ગુવાહાટીના ટર્મિનલ્સમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. તેઓ મુસાફરોના આરામ, ભીડ વ્યવસ્થાપન, કુદરતી પ્રકાશનો ઉપયોગ અને સૌંદર્ય શાસ્ત્રને આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ જ કારણ છે કે આ એરપોર્ટ વૈશ્વિક સ્તરે પ્રશંસા મેળવી રહ્યા છે.
વિશ્વના સૌથી સુંદર એરપોર્ટમાંથી સાત
આ યાદીમાં તેમના અનોખા સ્થાપત્ય અને ડિઝાઇન માટે જાણીતા સાત એરપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. ભારત ઉપરાંત, આ યાદીમાં ચીનનું ગુઆંગઝુ એરપોર્ટ, જર્મનીમાં ફ્રેન્કફર્ટ એરપોર્ટ, કંબોડિયામાં કંડલ સ્ટુએંગ એરપોર્ટ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પિટ્સબર્ગ અને સાન ડિએગો એરપોર્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ બધા એરપોર્ટ આધુનિક ડિઝાઇન, પર્યાવરણને અનુકૂળ બાંધકામ અને સુધારેલા મુસાફરોના અનુભવના આધારે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.
ભારતના ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર માટે સકારાત્મક સંકેત
આ યાદીમાં નવી મુંબઈ અને ગુવાહાટી એરપોર્ટનો સમાવેશ ભારત માટે સકારાત્મક સંકેત માનવામાં આવે છે. તે દર્શાવે છે કે દેશમાં બનાવવામાં આવી રહેલા નવા માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સ હવે ફક્ત ઉપયોગિતા સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ વૈશ્વિક ધોરણો અનુસાર સૌંદર્ય શાસ્ત્ર અને સુવિધા બંને પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. આ સિદ્ધિ ભારતના ઉડ્ડયન ક્ષેત્રની વધતી જતી શક્તિ અને તેની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વીકૃતિને પણ મજબૂત બનાવે છે.