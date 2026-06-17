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દુનિયાના 7 સૌથી સુંદર એરપોર્ટમાં ભારતના આ બે એરપોર્ટના નામ, કેમ મળ્યું મોટું આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન

India Best Airport: ભારતના ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. દેશના બે એરપોર્ટને પ્રિક્સ વર્સેલ્સ 2026ની વિશ્વના સૌથી સુંદર એરપોર્ટની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:51 PM IST
દુનિયાના 7 સૌથી સુંદર એરપોર્ટમાં ભારતના આ બે એરપોર્ટના નામ, કેમ મળ્યું મોટું આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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