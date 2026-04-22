આ બે લોકો રોકી શક્યા હોત પહેલગામ આતંકવાદી હુમલો, માત્ર 3000 રૂપિયાની લાલચે લીધા 26 નિર્દોષોના જીવ, જાણો
Pahalgam Attack Anniversary: 22 એપ્રિલ, 2025ના રોજ થયેલા પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં NIAએ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. જાણો કેવી રીતે 3,000 રૂપિયા માટે બે સ્થાનિક રહેવાસીઓના લોભ અને મૌનને કારણે 26 નિર્દોષ લોકો મૃત્યુ થયા છે.
Pahalgam Terror Attack Anniversary: 22 એપ્રિલ, 2025ના રોજ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલામાં, 26 નાગરિકોને તેમના પરિવારોની સામે જ ક્રૂરતાથી ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ કેસની તપાસમાં હવે એક ચોંકાવનારું અને દુ:ખદ પાસું બહાર આવ્યું છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે જો જેલમાં કેદ બે સ્થાનિક કાશ્મીરી રહેવાસીઓએ સમયસર પોલીસને જાણ કરી હોત, તો આ ભયાનક હત્યાકાંડ સરળતાથી રોકી શકાયો હોત.
થોડા રૂપિયા માટે આતંકવાદીઓને આપ્યો આશ્રય
આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા બે સ્થાનિક રહેવાસીઓની ઓળખ પરવેઝ અહેમદ અને બશીર અહેમદ જોથડ તરીકે થઈ છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે તેઓએ માત્ર 3,000 રૂપિયા માટે ત્રણ પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓને તેમના ઘરમાં આશ્રય આપ્યો હતો અને મદદ કરી હતી. હુમલાની આગલી રાત્રે, 21 એપ્રિલની રાત્રે, ત્રણેય આતંકવાદીઓ તેમના ઘરે આવ્યા હતા. તેઓએ ત્યાં લગભગ 5 કલાક વિતાવ્યા અને રાત્રિભોજન પણ કર્યું હતું.
તેમની વાતચીત દરમિયાન, આતંકવાદીઓ મિશ્ર ઉર્દૂ-પંજાબી ભાષા બોલતા હતા અને પાકિસ્તાની ઉચ્ચારણનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેમની પાસે અત્યાધુનિક શસ્ત્રો હતા અને તેઓ "અલી ભાઈ" નામના વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા. અલી ભાઈ ખરેખર સાજિદ જટ્ટ છે, જે લશ્કર-એ-તૈયબાના ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF)ના ટોચના કમાન્ડર અને મુખ્ય આરોપી છે, જે પાકિસ્તાનના કસૂરનો રહેવાસી છે.
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, આતંકવાદીઓ રાત્રે 10:30 વાગ્યાની આસપાસ ત્યાંથી નીકળી ગયા. તેઓએ થોડું ભોજન પેક કર્યું અને રસોઈના વાસણો, ધાબળા અને તાડપત્રી પોતાની સાથે લઈ ગયા. આ બધી શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ છતાં, પરવેઝ અને બશીર ચૂપ રહ્યા હતા.
હુમલાના દિવસે આતંકવાદીઓને જોયા, છતાં ચૂપ રહ્યા
હુમલા દિવસે (22 એપ્રિલ, 2025), બપોરે લગભગ 12:30 વાગ્યે હત્યાકાંડ શરૂ થયાના થોડા કલાકો પહેલા પરવેઝ અને બશીરે બૈસરનમાં વાડ પાછળ છુપાયેલા ત્રણ આતંકવાદીઓને જોયા. આ આતંકવાદીઓની ઓળખ પાછળથી ફૈઝલ જટ્ટ ઉર્ફે સુલેમાન શાહ, હબીબ તાહિર ઉર્ફે જિબ્રાન અને હમઝા અફઘાની તરીકે થઈ હતી.
એ સ્પષ્ટ હતું કે આ વિસ્તારમાં એક મોટો આતંકવાદી હુમલો થવાની શક્યતા છે. તેઓ તાત્કાલિક પોલીસ અથવા સ્થાનિક ટુરિસ્ટ ઓપરેટર્સ એસોસિએશનને જાણ કરી શક્યા હોત, પરંતુ તેમણે તેમ ન કરવાનું પસંદ કર્યું. તેઓ તેમના ઘોડાઓ સાથે નીકળી ગયા અને તેમના ટુરિસ્ટ ગ્રાહકોના પાછા ફરવાની રાહ જોઈ. બપોરે 1:00થી 1:30 વાગ્યાની વચ્ચે, તેઓ પ્રવાસીઓને સુરક્ષિત રીતે તેમના ઘોડાઓ પર પહલગામ પાછા લઈ ગયા.
હુમલા પછી ભાગી જવું અને NIA કાર્યવાહી
જ્યારે આ બે માણસોને બૈસરનમાં થયેલા ભયાનક હત્યાકાંડની જાણ થઈ, ત્યારે તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે તે આતંકવાદીઓ હતા જેમને તેમણે આશ્રય આપ્યો હતો. પોતાને બચાવવા માટે, તેઓ તરત જ તેમના "ઢોક" (પહાડો પર બનેલી કામચલાઉ ઝૂંપડી) છોડીને ભાગી ગયા અને છુપાઈ ગયા. રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)એ આખરે તેમને શોધી કાઢ્યા અને 22 જૂન, 2025ના રોજ તેમની ધરપકડ કરી.
પાકિસ્તાનનું સીધું કનેક્સન અને ચાર્જશીટ
ડિસેમ્બર 2025માં, NIA એ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી. ચાર્જશીટમાં પરવેઝ અહેમદ અને બશીર અહેમદ, મુખ્ય કાવતરાખોર સાજિદ જટ્ટ, ત્રણ પાકિસ્તાની હુમલાખોરો (જેઓ માર્યા ગયા છે) અને લશ્કર/ટીઆરએફને આતંકવાદી સંગઠન તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.
ગુપ્તચર એજન્સીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ફેસબુક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતીમાં પણ હુમલામાં પાકિસ્તાનની સીધી સંડોવણીની પુષ્ટિ થઈ હતી. ભારતમાં એક ભ્રામક પોસ્ટ ફેલાવવામાં આવી હતી જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે જિબ્રાન અમારો માણસ હતો. ફેસબુક તપાસમાં આ પોસ્ટને રાવલપિંડી અને બહાવલપુર, પાકિસ્તાનના ફોન નંબરો સાથે જોડી દેવામાં આવી હતી, જે હુમલામાં પાકિસ્તાની કાવતરાને વધુ સમર્થન આપે છે.
