ખુશીથી તાળીઓ પાડી રહ્યા હતા, મહિલાઓના અધિકાર છીનવી ટેબલ થપથપાવી રહ્યા હતા, PMએ વિપક્ષ પર સાધ્યું નિશાન
PM On Women Rights: મહિલા અનામત બિલ પસાર ન થવા બદલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિપક્ષી પક્ષો પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે બિલ નિષ્ફળ ગયા પછી તેઓ ટેબલ થપથપાવી રહ્યા હતા. આ ફક્ત થપથપાવી રહ્યું ન હતું, તે મહિલાઓના આત્મસન્માન પર હુમલો હતો.
મહિલા શક્તિને હળવાશથી લઈ રહ્યા છે
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જ્યારે જનતા તેમને જોશે, ત્યારે તેઓ કહેશે કે તેમણે જ મહિલા શક્તિ છીનવી લીધી છે. હું આ પક્ષોને સ્પષ્ટપણે કહીશ, તેઓ મહિલા શક્તિને હળવાશથી લઈ રહ્યા છે.
મહિલા શક્તિને સ્વાર્થી રાજકારણનું પરિણામ ભોગવવું પડ્યું
અગાઉ, પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે ભારતની મહિલા શક્તિની ઉડાન રોકી દેવામાં આવી છે. તેમના સપનાઓને ક્રૂરતાથી કચડી નાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, અમે સફળ થયા નથી. જ્યારે પક્ષના હિતો રાષ્ટ્રીય હિતો કરતાં મોટા થઈ જાય છે, ત્યારે મહિલા શક્તિ અને રાષ્ટ્રને તેનું નુકસાન સહન કરવું પડે છે. આ વખતે પણ આવું જ થયું છે. વિપક્ષ પર નિશાન સાધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશની મહિલા શક્તિને કોંગ્રેસ, ડીએમકે, ટીએમસી અને સપાના સ્વાર્થી રાજકારણનું પરિણામ ભોગવવું પડ્યું છે.
PMએ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું
પીએમ મોદીએ ખાસ કરીને કોંગ્રેસ પાર્ટી પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને અન્ય વિપક્ષી પાર્ટીઓએ મહિલાઓના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી, એક પરોપજીવી પક્ષની જેમ, પ્રાદેશિક પક્ષોની પીઠ પર સવારી કરીને પોતાને બચાવી રહી છે.
કોંગ્રેસ અને સાથી પક્ષોએ મહિલાઓ સમક્ષ પોતાનો સાચો રંગ ઉજાગર કર્યો
તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ઇતિહાસ રચવાની તક ગુમાવી દીધી છે. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી, ક્યારેક જૂઠાણાનો આશરો લઈને અને ક્યારેક અન્ય પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને, દેશને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આ બધું કરીને, કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેના સાથી પક્ષોએ ભારતની મહિલાઓ સમક્ષ પોતાનો સાચો રંગ ઉજાગર કર્યો છે.
