Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

વિદેશ જવાનો શોખ હોય તે જરૂર વાંચે ! 17 વર્ષ અમેરિકા રહ્યા પછી ભારત પરત ફર્યું આ કપલ, જાણો કેમ

NRI Couple Returns To India: અમેરિકામાં 17 વર્ષ વિતાવ્યા પછી, એક NRI કપલે કાયમ માટે ભારત પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે સમજાવ્યું કે ત્યાં તબીબી સારવાર એટલી મોંઘી છે કે તે સામાન્ય વ્યક્તિની કમર તોડી શકે છે. તેમની સંપૂર્ણ વાર્તા જાણો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:41 PM IST

Trending Photos

વિદેશ જવાનો શોખ હોય તે જરૂર વાંચે ! 17 વર્ષ અમેરિકા રહ્યા પછી ભારત પરત ફર્યું આ કપલ, જાણો કેમ

NRI Couple Returns To India: આપણે ઘણીવાર એવા લોકો વિશે સાંભળીએ છીએ જે સારા જીવન માટે વિદેશ જવા માંગે છે, પરંતુ એક NRI દંપતીએ તેનાથી વિપરીત કર્યું છે. અમેરિકામાં 17 વર્ષ વિતાવ્યા પછી, આ પતિ-પત્ની તેમના જોડિયા બાળકો સાથે ભારત પાછા ફર્યા છે. તેમનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેમણે સમજાવ્યું કે યુએસ હેલ્થકેર સિસ્ટમ તેમના ખિસ્સા પર કેવી રીતે ભારે પડી રહી હતી.

યુએસમાં સારવાર આટલી મોંઘી કેમ હતી?

Add Zee News as a Preferred Source

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરતા, દંપતીએ સમજાવ્યું કે અમેરિકામાં બીમાર પડવાનો અર્થ એ છે કે તેમની બચત ગુમાવવી. તેમણે સમજાવ્યું કે ત્યાં વીમો હોવા છતાં, વીમા કંપની મદદ કરી શકે તે પહેલાં તેમને પોતાના ખિસ્સામાંથી નોંધપાત્ર રકમ ખર્ચ કરવી પડે છે. 

તેમણે સમજાવ્યું કે, અમારા માસિક વીમા પ્રિમીયમ ચૂકવવા ઉપરાંત, અમારે દર વર્ષે લગભગ 14,000 ડોલર (આશરે 11-12 લાખ રૂપિયા) ખિસ્સામાંથી ખર્ચ કરવા પડતા હતા. અમને મળી શકે તે સૌથી સસ્તી યોજનાનો ખર્ચ દર મહિને 1,600 ડોલર હતો, અને તે વધારાના 15,000 ડોલર હતા અને તેમાં અમારા બાળકોનો ખર્ચ પણ શામેલ નહોતો! નાની બીમારીઓ માટે પણ ડૉક્ટર પાસે જવું ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ અને ખર્ચાળ બની ગયું હતું.

તેમણે ભારત જવાનું કેમ નક્કી કર્યું?

વધતા ખર્ચ અને સહાયક પ્રણાલીના અભાવને કારણે, પરિવારે ભારત જવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે કહ્યું કે, ભારત આવવાનો અર્થ એ નથી કે અહીં બધું જ સંપૂર્ણ છે. પરંતુ ઓછામાં ઓછું અહીં સારવાર એ વૈભવી નથી. આપણે અહીં સરળતાથી સારા ડૉક્ટરો શોધી શકીએ છીએ, અને સારવાર માટે અમારે મહિનાઓ રાહ જોવી પડતી નથી. 

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ નિર્ણય ડરથી ભાગવાનો નથી, પરંતુ એવા જીવન તરફ આગળ વધવાનો છે જ્યાં બીમારીનો ખર્ચ એટલો મુશ્કેલ ન હોય, અને બાળકોનો ઉછેર એકલતાની લડાઈ જેવો ન લાગે. તેણીને ભારતમાં "માનસિક શાંતિ" મળી જેનો તેણીને ત્યાં અભાવ હતો.

લોકોએ આ નિર્ણય વિશે શું કહ્યું?

16 લાખથી વધુ લોકોએ આ વિડિઓ જોયો છે. લોકો તેના નિર્ણયની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું કે, ત્યાં ઘણી સમસ્યાઓ છે, ફક્ત આરોગ્યસંભાળ જ નહીં. તમે તમારા બાળકોના સારા ભવિષ્ય માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું. બીજા એક વ્યક્તિએ આશ્ચર્યજનક સરખામણી કરી: "મારી ભાભી અમેરિકામાં ડૉક્ટર છે. ત્યાં તેના એપેન્ડિક્સ ઓપરેશનનું બિલ $45,000 (લગભગ 37 લાખ રૂપિયા) આવ્યું, જ્યારે ભારતમાં, તે 30,000 રૂપિયામાં થયું હોત.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dhara (@twinsbymyside)

શું વિદેશીઓ પણ ભારતીય સારવારથી ખુશ છે?

ફક્ત ભારતીયો જ નહીં, પરંતુ છેલ્લા ચાર વર્ષથી ભારતમાં રહેતી એક અમેરિકન મહિલા ક્રિસ્ટન ફિશરે પણ પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. તેણીએ કહ્યું કે તેણીએ એક વખત તેનો અંગૂઠો કાપી નાખ્યો હતો. તેણી સાયકલ ચલાવીને નજીકની હોસ્પિટલમાં ગઈ, 45 મિનિટમાં તેની સારવાર થઈ, અને બિલ ફક્ત 50 રૂપિયા આવ્યું. તેણીએ કહ્યું કે અમેરિકામાં, આ માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચ થશે. સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ આપણે પશ્ચિમ તરફ નજર કરી શકીએ છીએ, પરંતુ શાંતિ અને આત્મીયતાની દ્રષ્ટિએ ભારતની કોઈ બરાબરી નથી.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India vs US HealthcareNRI Couple Returns To IndiaNRI couplereturns to IndiaUS Healthcare costsreverse migrationMedical bills in USAViral VideoGujarati News

Trending news