આ ગુજરાતી બિઝનેસમેને ઓમાનના સુલ્તાનને ઉછીના આપ્યા હતા પૈસા, ભારતના એકમાત્ર હિન્દુ શેખનું મળ્યું છે સન્માન, જાણો
Hindu Sheikh Kanaksi Khimji: ભારત અને ઓમાન લાંબા સમયથી સંબંધો ધરાવે છે. પીએમ મોદીએ તેમની તાજેતરની મુલાકાત દરમિયાન પણ આનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ સંદર્ભમાં, અમે તમને એક ભારતીય ઉદ્યોગપતિ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમને ઓમાનના સુલતાન દ્વારા એકમાત્ર હિન્દુ શેખનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું.
Hindu Sheikh Kanaksi Khimji: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઓમાનની બે દિવસીય મુલાકાત પૂર્ણ કરીને ભારત પરત ફર્યા છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, ભારત અને ઓમાન વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. ઓમાનના સુલતાન હૈથમ બિન તારીકે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં યોગદાન અને તેમના દૂરંદેશી નેતૃત્વ માટે પ્રધાનમંત્રી મોદીને વિશેષ નાગરિક સન્માન "ઓર્ડર ઓફ ઓમાન" થી સન્માનિત કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ આ પ્રસંગે ભારત-ઓમાન સંબંધો વિશે વાત કરી.
પીએમ મોદીની ઓમાનની મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ
તેમણે કહ્યું કે સદીઓથી, આપણા પૂર્વજો સમુદ્ર દ્વારા જોડાયેલા અને વેપાર કરતા રહ્યા છે. અરબી સમુદ્ર આપણા દેશો વચ્ચે એક મજબૂત સેતુ બની ગયો છે. હું આ સન્માન ભારતના લોકોને સમર્પિત કરું છું. પીએમ મોદીએ જે રીતે બંને દેશો વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધોનો ઉલ્લેખ કર્યો તે ખૂબ જ ખાસ છે. આ પ્રસંગે, અમે તમને એક પ્રખ્યાત ભારતીય ઉદ્યોગપતિ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે ઓમાનમાં એટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવી હતી કે તેમને વિશ્વના એકમાત્ર હિન્દુ શેખનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું.
હિન્દુ શેખનું બિરુદ મેળવનાર ભારતીય
અમે ખીમજી રામદાસ ગ્રુપના વડા કનાક્ષી ખેમજી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમને વિશ્વના એકમાત્ર હિન્દુ શેખનું બિરુદ મળ્યું હતું. આ અનોખું બિરુદ તેમને ઓમાનના સુલતાન દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટના લગભગ 144 વર્ષ જૂની છે, જ્યારે કનાક્ષી ખેમજીના દાદા, રામદાસ ઠક્કરસી, 1870માં ગુજરાતથી ઓમાન સ્થળાંતરિત થયા હતા. તે સમય દરમિયાન, ખેમજી પરિવાર ત્યાં સમૃદ્ધ થયો. ઠક્કરસીએ મસ્કતમાં તેમના વધતા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે ગુજરાતના માંડવીથી પોતાની યાત્રા શરૂ કરી હતી. આનાથી તેમને મુખ્ય બંદરો સુધી સરળતાથી પહોંચ મળી.
ખીમજી રામદાસ ગ્રુપના વડા કનાક્ષી ખેમજી
કાંક્ષી ખેમજીના પૂર્વજો માંડવીના જહાજ વેપારીઓ હતા. તેઓ 1800ના દાયકાના મધ્યમાં ઓમાનમાં સ્થાયી થયા હતા. વેપારીઓ તરીકે, તેઓ ભારતમાંથી અનાજ, ચા અને મસાલા આયાત કરતા હતા. બદલામાં, તેઓ ઓમાનની સલ્તનતમાંથી ખજૂર, સૂકા લીંબુ અને લોબાનની નિકાસ કરતા હતા. તે સમયે ઓમાનની રાજધાની મસ્કત એક વ્યસ્ત બંદર હતું. ઠાકરસીના પુત્ર, ખેમજી રામદાસ, ટૂંક સમયમાં તેમના પિતા સાથે જોડાયા. સાથે મળીને, તેઓએ એક વૈશ્વિક કંપનીની સ્થાપના કરી જે આજે ઓમાનના સૌથી મોટા વ્યવસાયિક જૂથોમાંની એક છે.
જ્યારે ખેમજી પરિવારે ઓમાનના સુલતાનને ઉધાર આપ્યા પૈસા
આ એવો સમય હતો જ્યારે મધ્ય પૂર્વ તેલ સમૃદ્ધ પ્રદેશ ન હતો. તે સમયે સુલતાન સૈયદ ઓમાનના શાસક હતા. ખેમજી પરિવારે તત્કાલીન શાસકને પૈસા ઉછીના આપ્યા હોવાનું કહેવાય છે. જ્યારે સુલતાન કાબૂસ શાસક બન્યા, ત્યારે તેમણે ખેમજી પરિવારને ઓમાની નાગરિકતા આપી. ખેમજી રામદાસ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ પેઢી દર પેઢી ખીલી રહી.
ઓમાનમાં ખીમજી રામદાસ ગ્રુપનો વિકાસ કેવી રીતે થયો
1970માં, ઠક્કરસીના પ્રપૌત્ર, કનાક્ષી ખીમજીએ મુંબઈમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી તેમના પિતા ગોકલદાસ પાસેથી વ્યવસાય સંભાળ્યો. આજે, આ ગ્રુપ વાર્ષિક એક અબજ ડોલરથી વધુનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. તે ગ્રાહક ઉત્પાદનો, જીવનશૈલી, માળખાગત સુવિધાઓ, પ્રોજેક્ટ્સ અને લોજિસ્ટિક્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં 400થી વધુ ટોચની વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ માટે પસંદગીનો ભાગીદાર છે. શેખ કનાક્ષી ખીમજીએ ઓમાનના સામાજિક અને આર્થિક વિકાસમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપ્યું હતું, જેના માટે તેમને નાગરિકતા આપવામાં આવી હતી.
કાંક્ષી ખીમજીનું 85 વર્ષની વયે અવસાન
કાંક્ષી ખીમજીએ ઓમાનમાં માત્ર પોતાનો વ્યવસાય જ નહીં પરંતુ તેના સામાજિક અને આર્થિક વિકાસમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપ્યું. આ કારણોસર, ખીમજીને ઓમાનના સુલતાન તરફથી વિશ્વના એકમાત્ર હિન્દુ શેખનું બિરુદ મળ્યું. કનકસી ખીમજીનું 18 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના રોજ 85 વર્ષની વયે અવસાન થયું.
આ વ્યાપારી પરિવાર ગુજરાતથી મસ્કત કેવી રીતે પહોંચ્યો
કનકસીનો જન્મ 1936માં મસ્કતમાં થયો હતો. તેમણે મુંબઈથી મેટ્રિક પૂર્ણ કર્યું. આ જૂથની કામગીરી ભારત અને યુએઈમાં ફેલાયેલી છે. તે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમનું કોર્પોરેટ સભ્ય પણ છે. ઓમાનમાં હિન્દુઓ માટે ઉચ્ચ આદર મુખ્યત્વે ખેમજી પરિવારને કારણે છે. આ એક શક્તિશાળી વ્યાપારી પરિવાર છે, જેનો દેશના વિવિધ મંત્રાલયોમાં નોંધપાત્ર પ્રભાવ છે.
