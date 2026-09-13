/PM મોદી, પુતિન અને જિનપિંગના વાયરલ ફોટામાં દેખાયા આ IFS અધિકારી, જાણો કોણ છે સિદ્ધાર્થ બાબુ?

Who is IFS Sidharth Babu: બ્રિક્સ સમિટનો એક ફોટો હાલમાં વિશ્વભરમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ ફોટામાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ હાથ મિલાવતા અને હળવી ક્ષણ શેર કરતા જોવા મળે છે. પરંતુ આ હાઇ-પ્રોફાઇલ ફ્રેમમાં, પીએમ મોદીની સીધી પાછળ ઉભેલા એક યુવાન ચહેરાએ પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે વિશ્વના ત્રણ સૌથી શક્તિશાળી નેતાઓ વચ્ચે ઉભેલા આ યુવાન કોણ છે. આ કોઈ સામાન્ય ચહેરો નથી, પરંતુ 36 વર્ષીય ભારતીય વિદેશ સેવા (IFS) અધિકારી સિદ્ધાર્થ બાબુ છે. વાતચીત દરમિયાન, સિદ્ધાર્થ બાબુ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સીધા આપેલા નિવેદનોનું ભાષાંતરણ કરવામાં મદદ કરી રહ્યા હતા.
એન્જિનિયરિંગથી ડિપ્લોમસી સુધીની સફર
કેરળના કોચીના વતની સિદ્ધાર્થ બાબુએ 2012માં માર એથેનાસિયસ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવી હતી. ત્યારબાદ તેમણે થોડા સમય માટે ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું. જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોમાં તેમની રુચિને કારણે તેમણે સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી. તેઓ પહેલા પ્રયાસમાં નિષ્ફળ ગયા, પરંતુ બીજા પ્રયાસમાં ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક (AIR 15) મેળવ્યો, જેનાથી તેમને વિદેશ સેવા મળી.
ચાઇનીઝ ભાષા પર મજબૂત પકડ
2017 બેચના IFS અધિકારી સિદ્ધાર્થ બાબુ 2018 અને 2022 વચ્ચે બેઇજિંગમાં ભારતીય દૂતાવાસમાં કામ કરતા હતા. આ સમય દરમિયાન, તેમણે ચાઇનીઝ ભાષા (મેન્ડરિન) પર મજબૂત પકડ બનાવી. ત્યારબાદ તેમણે કેલિફોર્નિયામાં ભારતના કોન્સ્યુલ જનરલ તરીકે સેવા આપી.
તેમણે જાન્યુઆરી 2025થી વિદેશ મંત્રાલય (MEA)ના પૂર્વ એશિયા વિભાગમાં ડેપ્યુટી સેક્રેટરીનું પદ સંભાળ્યું છે. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે તેઓ આટલા ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ સ્ટેજ પર દેખાયા હોય. અગાઉ, 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી દરમિયાન, તેઓ VIP પ્લેટફોર્મ પર યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન અને પીએમ મોદી વચ્ચેની વાતચીતનું ભાષાંતર કરતા જોવા મળ્યા હતા.