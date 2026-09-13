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PM મોદી, પુતિન અને જિનપિંગના વાયરલ ફોટામાં દેખાયા આ IFS અધિકારી, જાણો કોણ છે સિદ્ધાર્થ બાબુ?

Who is IFS Sidharth Babu: બ્રિક્સ સમિટમાં પીએમ મોદી, વ્લાદિમીર પુતિન અને શી જિનપિંગનો હાથ મિલાવતો એક ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. આ ઐતિહાસિક ફ્રેમમાં, પીએમ મોદીની સીધી પાછળ ઉભા રહેલા 36 વર્ષીય ભારતીય રાજદ્વારી સિદ્ધાર્થ બાબુએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. 2017 બેચના IFS અધિકારી, જે ચીની ભાષામાં માસ્ટર છે, તેઓ પીએમ મોદીને કહેલા જિનપિંગના શબ્દોનું ભાષાંતર કરી રહ્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:59 PM IST
PM મોદી, પુતિન અને જિનપિંગના વાયરલ ફોટામાં દેખાયા આ IFS અધિકારી, જાણો કોણ છે સિદ્ધાર્થ બાબુ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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