'આ અહંકારની લડાઈ', બોમ્બે હાઈકોર્ટે પહેલા 2046 સુધી ટાળ્યો કેસ, હવે 15 જુલાઈએ સુનાવણી, જાણો શું છે મામલો?
બોમ્બે હાઈકોર્ટે એક કેસની સુનાવણી 2046 સુધી ટાળી દીધી. પરંતુ બાદમાં પોતાના આદેશને બદલતા 15 જુલાઈએ સુનાવણીની તારીખ રાખી છે. પહેલા કોર્ટે આ કેસને ફરિયાદીના અહંકારની લડાઈ જણાવતા નારાજગી વ્યક્તિ કરી હતી. જાણો આખરે આ મામલો શું હતો?
Bombay High Court News: બોમ્બે હાઈકોર્ટે પોતાના તે આદેશને પરત લઈ લીધો છે, જેમાં માનહાનિના કેસને 2046 સુધી ટાળી દેવામાં આવ્યો હતો. 28 એપ્રિલે આપેલા આદેશમાં કોર્ટે આ કેસને ફરિયાદીના અહંકારની લડાઈ ગણાવતા નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને તેને 20 વર્ષ સુધી ટાળી દીધો હતો. કોર્ટની નારાજગી તે વાતને લઈને હતી કે બીજા પક્ષ તરફથી માફીની રજૂઆત છતાં 90 વર્ષના ફરિયાદી લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આ માનહાનિ કેસને ખતમ કરવા માટે તૈયાર નહોતા.
હવે 15 જુલાઈએ થશે સુનાવણી
29 એપ્રિલે ફરિયાદીના વકીલે કોર્ટની સામે મામલો ફરી રાખતા પોતાના આદેશમાં સંસોધનની માંગ કરી. તેના પર કોર્ટે પોતાનો આદેશ બદલ્યો અને આગામી સુનાવણીની તારીખ 15 જુલાઈ નક્કી કરી છે.
કોર્ટની સામે શું કેસ હતો?
આશરે 90 વર્ષીય મહિલા અને તેમની દીકરીએ દક્ષિણ મુંબઈની એક હાઉસિંગ સોસાયટીના મેનેજમેન્ટના કેટલાક લોકો વિરુદ્ધ 20 કરોડની માનહાનિનો કેસ કર્યો હતો. આ મામલો આશરે એક દાયકાથી ચાલી રહ્યો હતો. 20 એપ્રિલે હાઈકોર્ટે સુચન કર્યું કે આ કેસ ખતમ કરી શકાય છે, જો બીજો પક્ષ બિનશરતી માફી માંગે.
90 વર્ષીય મહિલાએ ઠુકરાવી માફીની રજૂઆત
28 એપ્રિલની સુનાવણીમાં મેનેજમેન્ટ કમિટીના લોકો માફી માંગવા તૈયાર હતા. પરંતુ ફરિયાદી મહિલા કેસ ખતમ કરવા તૈયાર થયા નહીં અને તેમણે માફીની રજૂઆત ઠુકરાવી દીધી હતી.
જજે પોતાના આદેશમાં શું કહ્યું હતું
28 એપ્રિલે જસ્ટિસ જિતેન્દ્ર જૈને નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહ્યુ હતું કે આ મામલો તે કેસમાંથી છે, જ્યાં પક્ષકારોના જીવનના અંતિમ તબક્કામાં તેમનો આપસી અહંકાર કોર્ટની પ્રક્રિયામાં મુશ્કેલી ઉભી કરી રહ્યો છે. તેના કારણે કોર્ટ તે કેસની સુનાવણી કરી શકતી નથી, જે ખરેખર વધુ જરૂરી છે.
જજે કહ્યું હતું કે હાઈકોર્ટ પહેલા પણ કહી ચુકી છે કે આ વિવાદ બિનશરતી માફીથી ખતમ થઈ શકે છે, પરંતુ આશરે 90 વર્ષના ફરિયાદી કેસને આગળ વધારવાની જીદ પકડીને બેઠા છે.
જૂના આદેશમાં કોર્ટનો કડક અંદાજ
જજે 28 એપ્રિલે પોતાના આદેશમાં તે પણ લખ્યું કે તેઓ વધુ કંઈ કહેવા ઈચ્છતા નથી, સિવાય આ કેસ આગામી 20 વર્ષ સુધી ન સાંભળવામાં આવે. તેને વર્ષ 2046મા લિસ્ટ કરવામાં આવે. સાથે કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર તે આધાર પર કે પક્ષકાર વરિષ્ઠ કે અતિ વરિષ્ઠ નાગરિક છે, આ મામલાને કોઈ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે નહીં.
