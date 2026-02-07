ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલમાં આ મુદ્દાઓ પર થઈ સહમતી, 10 પોઈન્ટમાં સમજો
India US Trade Deal: ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે વેપાર કરાર માટે વચગાળાના માળખાની ઔપચારિક જાહેરાત કરતા સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. આ કરાર હેઠળ, યુએસ ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરશે. યુએસ અને ભારત આ માળખાને તાત્કાલિક અમલમાં મૂકશે અને વચગાળાના કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કામ કરશે.
India US Trade Deal: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારતે શનિવારે ઔપચારિક રીતે વચગાળાના ટ્રેડ કરારના માળખા પરના તેમના કરારની જાહેરાત કરી. આ કરાર હેઠળ, યુએસ ભારત પર ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરશે. નિવેદન અનુસાર, આ માળખું 13 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ જે. ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ વ્યાપક યુએસ-ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર વાટાઘાટો પ્રત્યે બંને દેશોની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
આ માળખામાં વધારાની બજાર ઍક્સેસ પ્રતિબદ્ધતાઓ શામેલ હશે અને વધુ મજબૂત સપ્લાય ચેઇનને ટેકો આપશે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, યુએસ અને ભારત વચ્ચેનો વચગાળાનો કરાર આપણા દેશોની ભાગીદારીમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ બનશે. તે પરસ્પર હિતો અને નક્કર પરિણામો પર આધારિત દ્વિપક્ષીય અને સંતુલિત વેપાર પ્રત્યેની અમારી સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
કરારની મુખ્ય શરતોમાં ભારત દ્વારા તમામ યુએસ ઔદ્યોગિક માલ અને ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી પર ટેરિફ દૂર કરવા અથવા ઘટાડવાનો સમાવેશ થાય છે. આમાં સૂકા અનાજ, પશુ આહાર માટે લાલ જુવાર, બદામ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળો, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટ્સ અને અન્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે.
અમેરિકા ભારતમાં ઉત્પાદિત વસ્તુઓ પર 18 ટકા ટેરિફ લગાવશે. આ વસ્તુઓમાં કાપડ અને વસ્ત્રો, ચામડું અને ફૂટવેર, પ્લાસ્ટિક અને રબર, કાર્બનિક રસાયણો, ઘરના ફર્નિચર, હસ્તકલા અને ચોક્કસ મશીનરીનો સમાવેશ થાય છે. નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે અમેરિકા અને ભારત તાત્કાલિક આ માળખાને અમલમાં મૂકશે અને સંમત માળખા અનુસાર પરસ્પર ફાયદાકારક દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પૂર્ણ કરવા માટે એક વચગાળાના કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા તરફ કામ કરશે.
- બંને દેશોના સંયુક્ત નિવેદનમાં મુખ્ય મુદ્દાઓ
1- ભારત યુએસ માલ પર ટેરિફ ઘટાડશે
આ વેપાર કરાર હેઠળ, ભારત ઘણા યુએસ ઉત્પાદનો પરની ડ્યુટી દૂર કરવા સંમત થયું છે. આમાં મોટી સંખ્યામાં યુએસ કૃષિ અને ખાદ્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં જુવાર, સૂકા ડિસ્ટિલર્સના અનાજ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળો, બદામ, સોયાબીન તેલ અને આલ્કોહોલિક પીણાંનો સમાવેશ થાય છે.
2- અમેરિકા કેટલો ટેરિફ લગાવશે?
યુએસ ઓર્ડર 14257 હેઠળ, ભારત હવે 18 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફને આધીન રહેશે. આમાં કાપડ, ચામડું, ફૂટવેર, પ્લાસ્ટિક, રબર, કાર્બનિક રસાયણો, સુશોભન વસ્તુઓ, હાથથી બનાવેલી વસ્તુઓ અને મશીનરીનો સમાવેશ થશે.
3- અમેરિકા આ વસ્તુઓ પરના ટેરિફ દૂર કરશે
કેટલાક ભારતીય ઉત્પાદનો પણ હશે જેના પર અમેરિકા સંપૂર્ણપણે ટેરિફ દૂર કરશે. આમાં રત્નો, હીરા, વિમાનના ભાગો અને સામાન્ય દવાઓનો સમાવેશ થાય છે.
4- અમેરિકા સુરક્ષા ટેરિફ દૂર કરશે
અમેરિકાએ અગાઉ વિમાન અને ચોક્કસ ઘટકો માટે એલ્યુમિનિયમ, સ્ટીલ અને તાંબાની આયાત માટે એક સિસ્ટમ લગાવી હતી. આ કરાર બાદ, અમેરિકા આ સામગ્રી પરના ટેરિફ દૂર કરશે.
5- રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ટેરિફ હેઠળ મુક્તિ
ભારતને યુએસ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ટેરિફ હેઠળ ચોક્કસ ઓટોમોટિવ ભાગો માટે ટેરિફ-રેટ મુક્તિ મળશે, અને કલમ 232 તપાસ પૂર્ણ થયા પછી ફાર્માસ્યુટિકલ્સ માટે શક્ય મુક્તિની જાહેરાત કરવામાં આવશે.
6- દ્વિપક્ષીય બજાર ઍક્સેસ
બંને દેશો પરસ્પર ફાયદાકારક બજાર ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત કરવા સંમત થયા છે.
7- ટેરિફ સિવાયના અવરોધો દૂર કરવા
ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એ પણ સંમત થયા છે કે ઘણા ક્ષેત્રોમાં, ટેરિફ સિવાયના પરિબળો છે જે વેપારને અસર કરે છે. આ અવરોધો દૂર કરવામાં આવશે, અને ICT લાઇસન્સિંગ અને યુએસ ઉત્પાદનો માટેના ધોરણોમાં સુધારો કરવામાં આવશે.
8- ભવિષ્યના ટેરિફ ફેરફારો માટે સુગમતા
બંને દેશો સંમત થયા છે કે જો કોઈ એક દેશ તેના ટેરિફમાં ફેરફાર કરે છે, તો બીજાને તે મુજબ તેના પોતાના ટેરિફને સમાયોજિત કરવાનો અધિકાર હશે.
9- આર્થિક સુરક્ષા અને તકનીકી સહયોગ
ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સપ્લાય-ચેઇન સ્થિતિસ્થાપકતા, રોકાણ તપાસ, નિકાસ નિયંત્રણો અને અન્ય દેશોની વેપાર નીતિઓને સંકલિત રીતે સંબોધવા માટે સાથે મળીને કામ કરશે. બંને દેશો GPU અને ડેટા-સેન્ટર હાર્ડવેર સહિત નવી તકનીકોમાં વેપાર અને સહયોગનો પણ વિસ્તાર કરશે.
10-ભારત $500 બિલિયન ખરીદશે
આ સોદા હેઠળ, ભારત આગામી પાંચ વર્ષમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાસેથી આશરે $500 બિલિયનના ઉર્જા ઉત્પાદનો, વિમાન અને તેના ઘટકો, કિંમતી ધાતુઓ, તકનીકી ઉત્પાદનો અને કોકિંગ કોલસાની ખરીદી કરશે. બંને દેશો ફાયદાકારક ડિજિટલ વેપાર નિયમો સ્થાપિત કરશે.
