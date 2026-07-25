/આ છે ભારતનું પહેલું કેશલેશ ગામ, અહીં 5 રૂપિયાની ચોકલેટ માટે કરવું પડશે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન; આ વિલેજ બન્યું દુનિયામાં માટે મિસાલ

India Cashless Village: ભારતને કેશલેસ બનાવવાના અભિયાનમાં સરકાર ઝડપથી પગલાં લઈ રહી છે. ભારત દુનિયાનો એવો દેશ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, જ્યાં આવનારા વર્ષોમાં કેશ લઈને ફરવાની જરૂર લગભગ ખતમ થઈ જશે. અવારનવાર જ્યારે ક્યારેય ડિજિટલ ઇન્ડિયાની વાત થાય છે ત્યારે મનમાં દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ જેવા મહાનગરો આવે છે, જ્યાંના લોકો UPIથી લેવડ-દેવડ કરે છે. પરંતુ તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ભારતમાં એક એવું ગામ પણ છે, જે સંપૂર્ણપણે કેશલેસ થઈ ચૂક્યું છે, તે પણ આજથી નહીં પરંતુ 10 વર્ષ પહેલાં જ.
કેવી રીતે અને ક્યારે બદલાઈ ગામની તસવીર?
જી હા... આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તેલંગાણાના એક નાના એવા ગામ ઇબ્રાહિમપુરની, જે વર્ષ 2016માં જ કેશલેસ બની ગયું હતું, જ્યારે દેશના મોટાભાગના લોકો ઓનલાઈન પેમેન્ટથી પણ અજાણ્યા હતા. તે સમયે જ સિદ્દીપેટ જિલ્લાનું આ ગામ સંપૂર્ણપણે કેશલેસ બની ચૂક્યું હતું. કેશલેશ ગામ બનાવી શરૂઆત 2016માં થઈ હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, 2016માં થયેલી અચાનક નોટબંધી પછી આખા દેશમાં બેન્કો અને ATMની બહાર કેશ કાઢવા માટે લાંબી-લાંબી લાઈનો લાગી ગઈ હતી અને સામાન્ય જનતા કેશની તંગીથી પરેશાન હતી.
વડીલો પણ કરે છે ડિજિટલ પેમેન્ટ
નોટબંધીની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં ઇબ્રાહિમપુરના વહીવટી તંત્ર અને ગ્રામજનોએ અલગ રસ્તો અપવાનો નિર્ણય કર્યો. કેશની સમસ્યાથી પરેશાન થવા કરતા ગ્રામજનોએ લેવડ-દેવડની રીતને જ ડિજિટલ બનાવી દેવાનું નક્કી કર્યું અને આ જ નિર્ણય આજે સમયમાં આખા દેશ માટે એક મિસાલ બની ગયો. ઇબ્રાહિમપુરની આ સફળતાની સૌથી ખાસ વાત એ રહી કે માત્ર યુવાનો જ નહીં, ગામના વૃદ્ધોને પણ ડિજિટલ લેવડ-દેવડની તાલીમ આપવામાં આવી, જેઓ પહેલા બેન્ક જવાથી પણ ખચકાતા હતા.
ભારતનું આ ગામ આખી દુનિયામાં બન્યું મિસાલ
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે કેશલેસ ગામ બનવા માટે સ્થાનિક નાગરિકોને ડેબિટ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા, દુકાનો પર સ્વાઇપ મશીનો લગાવવામાં આવ્યા અને રોકડ જમા કરવા કે કાઢવા માટે માઇક્રો ATMની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી. પરિણામ એ આવ્યું કે પાંચ રૂપિયાની ચોકલેટ ખરીદવાથી લઈને પાંચ હજાર રૂપિયાના અનાજની ખરીદી સુધી, દરેક લેવડ-દેવડ રોકડ નોટો વગર થવા લાગી. હવે ઇબ્રાહિમપુર ગામ ફક્ત ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ આખી દુનિયામાં કેશલેસ પેમેન્ટ માટે એક મિસાલ બની ગયું છે.