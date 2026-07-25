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આ છે ભારતનું પહેલું કેશલેશ ગામ, અહીં 5 રૂપિયાની ચોકલેટ માટે કરવું પડશે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન; આ વિલેજ બન્યું દુનિયામાં માટે મિસાલ

India Cashless Village: આજે મોટા ભાગના લોકો ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી રહ્યા છે. પરંતુ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનનો ઉપયોગ વધુ પડતો મેટ્રો સિટી અને શહેરમાં થાય છે. જો કે, આ બધા વચ્ચે એક ગામ એવું પણ છે જે સપૂર્ણપણે કેશલેશ છે. આ ગામ એવું છે જ્યાં પાંચ રૂપિયાની ચોકલેટ ખરીદવાથી લઈને પાંચ હજાર રૂપિયાના અનાજની ખરીદી સુધી, દરેક લેવડ-દેવડ રોકડ નોટો વગર થાય છે. અહીં અમે ભારતના ઇબ્રાહિમપુર ગામની વાત કરી રહ્યા છે. આ ગામ ફક્ત ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ આખી દુનિયામાં કેશલેસ પેમેન્ટ માટે એક મિસાલ બની ગયું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 25, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:06 PM IST
આ છે ભારતનું પહેલું કેશલેશ ગામ, અહીં 5 રૂપિયાની ચોકલેટ માટે કરવું પડશે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન; આ વિલેજ બન્યું દુનિયામાં માટે મિસાલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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