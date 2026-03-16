આ તો માત્ર શરૂઆત છે... ઈરાને બે ભારતીય ટેન્કરોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાની કેમ આપી મંજૂરી? એસ. જયશંકરે કર્યો ખુલાસો
India-Iran Relations: ભારત લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG)નો દુનિયાનો ચોથો સૌથી મોટો ખરીદદાર અને રસોઈ માટે વપરાતા LPGનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદદાર છે. આ ગેસ મુખ્યત્વે મિડલ ઈસ્ટમાંથી આયાત કરવામાં આવે છે.
- ભારતીય ટેન્કરો માટે ઈરાને ખોલ્યો હોર્મુઝનો રસ્તો
- વિદેશ મંત્રીએ ઈરાન સાથેની વાતચીતમાંથી સકારાત્મક પરિણામો મળ્યાની આપી જાણકારી
- જહાજોની અવરજવર દર વખતે અલગ-અલગ ઘટનાઓના આધારે નક્કી થાય છે
Trending Photos
India-Iran Relations: ઈરાન પર થયેલા હુમલાને કારણે દુનિયાના બધા દેશોના જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયા છે. પરંતુ બે ભારતીય જહાજો આ વિસ્તારમાંથી બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા છે. આ કેવી રીતે બન્યું? ઈરાને ભારતીય જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી કેવી રીતે પસાર થવા દીધા? આ અંગ્રે ભારતના વિદેશ મંત્રી ડો. એસ. જયશંકરે કહ્યું કે, વાતચીતના "કેટલાક પરિણામો" નિકળ્યા છે અને પ્રક્રિયા "ચાલુ" છે.
ભારત અને ઈરાનના સંબંધો
ડો. જયશંકરે ફાઇનાન્શિયલ ટાઈમ્સને જણાવ્યું કે, "હું હાલમાં તેમની સાથે વાતચીત કરી રહ્યો છું અને આ વાતચીતમાંથી કેટલાક પરિણામો નિકળ્યા છે. આ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. જો મને તેનો ફાયદો થઈ રહ્યો છે, તો હું સ્વાભાવિક રીતે તેના પર આગળ પણ વિચાર કરતો રહીશ. ચોક્કસપણે, ભારતના દ્રષ્ટિકોણથી તે સારું છે કે, આપણે તર્ક-વિતર્ક કરીએ, સંકલન સ્થાપિત કરીએ અને કોઈ ઉકેલ શોધીએ.."
વિદેશ મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે, ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો માટે ઈરાન સાથે કોઈ "વ્યાપક કરાર" નથી અને "જહાજની દરેક હિલચાલ એક અલગ ઘટના છે." તેમણે એ વાતનો પણ ઇનકાર કર્યો કે, ઈરાનને બદલામાં કંઈ મળ્યું નથી અને કહ્યું કે, દિલ્હી અને તેહરાનના એકબીજી સાથે લેવડદેવડનો ઇતિહાસ રહ્યો છે... જેના આધારે મેં આ કાર્ય શરૂ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે, "આ લેવડદેવડનો મુદ્દો નથી. ભારત અને ઈરાન વચ્ચે સંબંધ છે અને આ એક એવો સંઘર્ષ છે જેને અમે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ માનીએ છીએ."
" હજુ તો શરૂઆત જ છે"
ડો. જયશંકરે વધુમાં કહ્યું કે, "હજુ તો શરૂઆત જ છે. આપણા ત્યાં ઘણા બધા જહાજો છે. તેથી આ એક સ્વાગત યોગ્ય પગલું છે. પરંતુ આના પર સતત કામ ચાલુ છે, તેથી વાતચીત ચાલુ રહેશે." અગાઉ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયાન સાથે વાત કરી અને માલ તથા ઊર્જાના પરિવહન અંગે ચર્ચા કરી.
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલ સંઘર્ષના કારણે હવે એક ખતરનાક શિપિંગ માર્ગ બની ચૂકેલા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ વહન કરતા બે ભારતીય ધ્વજવાળા ટેન્કરો સુરક્ષિત રીતે પસાર થયા. આ સ્ટ્રેટ પર્સિયન ગલ્ફથી અરબી સમુદ્ર સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર માર્ગ છે. ભારતીય ધ્વજવાળા ટેન્કર, શિવાલિક અને નંદા દેવી લગભગ 92,700 મેટ્રિક ટન LPG લઈને આજે એક જહાજ મુન્દ્રા બંદર પર પહોંચ્યું છે, જ્યારે બીજું જહાજ આવતીકાલે કંડલા બંદર પર પહોંચશે.
ભારતને શું છે ચિંતા?
વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલ અને નેચરલ ગેસનો લગભગ 20 ટકા હિસ્સો ફક્ત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલાઓના કારણે ઇરાને આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગને અસરકારક રીતે બંધ કરી દીધો છે. આનાથી ભારત અને ચીન જેવા એશિયન બજારોમાં ઊર્જા સુરક્ષા અંગે ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે.
ભારત લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG)નો વિશ્વનો ચોથો સૌથી મોટો ખરીદદાર અને રસોઈ માટે વપરાતા LPGનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદદાર છે. આ ગેસ મુખ્યત્વે મિડલ ઈસ્ટમાંથી આયાત કરવામાં આવે છે.
પુરવઠા સંબંધિત ચિંતાઓ વચ્ચે, સરકારે અગાઉ સ્થાનિક અને પરિવહન ક્ષેત્રોને પ્રાથમિકતા આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો. સિરામિક ટાઇલ ઉત્પાદકો સહિત અનેક ઉદ્યોગો ગેસની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ઉત્પાદન સ્થગિત થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે