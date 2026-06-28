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આ છે ભારતનું ‘સાઇલેન્ટ વિલેજ’, અહીં મોટાભાગના લોકો ન તો બોલી શકતા કે ન તો સાંભળી શકતા! જાણો શું છે કારણ

Silent Village of india: જમ્મુ-કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લાનું 'ધદકઈ' ગામ ભારતના સાઇલેન્ટ વિલેજ તરીકે પ્રખ્યાત છે. અહીંની કુલ વસ્તીમાંથી 90થી વધુ લોકો મૂક-બધિર (બહેરા-મુંગા) છે. જિનેટિક મ્યુટેશનના કારણે અહીં આવા બાળકો જન્મે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:56 PM IST
આ છે ભારતનું ‘સાઇલેન્ટ વિલેજ’, અહીં મોટાભાગના લોકો ન તો બોલી શકતા કે ન તો સાંભળી શકતા! જાણો શું છે કારણ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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