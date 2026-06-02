/મહારાષ્ટ્ર કે રાજસ્થાન નહીં, આ છે દેશમાં સૌથી વધારે વીજળી ઉત્પન્ન કરતું રાજ્ય ? જાણો ગુજરાતનું સ્થાન

Top Electricity Producer State: ભીષણ ગરમી વચ્ચે, ઉત્તર પ્રદેશમાં વીજળીની માંગ વધી રહી છે. વીજળી કાપ અને ખામીઓના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે. દરમિયાન, ઉત્તર પ્રદેશના લાખો વીજળી ગ્રાહકો માટે રાહતના સમાચાર છે. ઉત્તર પ્રદેશ પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ (UPPCL) એ જૂન મહિના માટે વીજળી બિલ પર પ્રસ્તાવિત 10% વધારાના ટેરિફ વસૂલાત સ્થગિત કરી દીધી છે. વસ્તી અને કદની દ્રષ્ટિએ દેશના સૌથી મોટા રાજ્યોમાંનું એક હોવા છતાં, ઉત્તર પ્રદેશ વીજળી ઉત્પાદનમાં ટોચના 5 રાજ્યોમાં પણ નથી. ગુજરાત આ સંદર્ભમાં આગળ છે, ઉર્જા મંત્રાલયના ડેટા આની પુષ્ટિ કરે છે.
ગુજરાત દેશને સૌથી વધુ વીજળી સપ્લાય કરતું રાજ્ય છે. દેશમાં ઉત્પન્ન થતી કુલ વીજળીના 12.61% હિસ્સો એકલા ગુજરાતનો છે. આ પછી મહારાષ્ટ્ર અને દેશના અન્ય રાજ્યોનો નંબર આવે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે ગુજરાત વીજ ઉત્પાદન પાવરહાઉસ કેવી રીતે બન્યું અને કયા રાજ્યો ટોચના 10 રાજ્યોમાં સામેલ છે.
ગુજરાત વીજ ઉત્પાદન પાવરહાઉસ કેવી રીતે બન્યું?
વીજ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું નેતૃત્વ કારણ વગરનું નથી. વર્ષોની મહેનત અને આયોજન આ પાછળ છે. અહીં થર્મલ, હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક અને રિન્યુએબલ એનર્જી પ્લાન્ટ્સનો વ્યાપક વિકાસ થયો છે. ચારણકા જેવા વિશાળ સૌર પાર્ક અને મોટા પવન ઉર્જા પ્લાન્ટ્સ સાથે, ગુજરાત સ્વચ્છ અને હરિયાળી ઉર્જા ઉત્પાદનમાં પણ આગળ છે.
અન્ય રાજ્યોમાં શું પરિસ્થિતિ છે?
મહારાષ્ટ્ર: વીજ ઉત્પાદનમાં મહારાષ્ટ્ર બીજા ક્રમે છે. દેશના કુલ વીજળી ઉત્પાદનમાં એકલા મહારાષ્ટ્રનો હિસ્સો 10.71 ટકા છે. તારાપુર એટોમિક પાવર સ્ટેશન અને ચંદ્રપુર સુપર થર્મલ પાવર સ્ટેશન જેવા મોટા પાવર પ્લાન્ટ્સને કારણે, મહારાષ્ટ્ર ભારતના ઔદ્યોગિક વિસ્તારો અને મહાનગરોના મોટા ભાગને વીજળી પૂરી પાડે છે.
રાજસ્થાન: વીજ ઉત્પાદનમાં 10.29% હિસ્સા સાથે રાજસ્થાન ત્રીજા ક્રમે છે. વિશ્વના કેટલાક સૌથી મોટા સૌર ઉર્જા પ્લાન્ટ અહીં આવેલા છે, જેમાં ભડલા સોલાર પાર્કનો પણ સમાવેશ થાય છે. રાજસ્થાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં તેની પવન અને થર્મલ વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતાનો વિસ્તાર પણ કરી રહ્યું છે, જે તેને ભારતના ઉર્જા ભવિષ્યમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે.
તમિલનાડુ: આ દક્ષિણ રાજ્ય દેશના લગભગ 7.63 ટકા વીજળીનું ઉત્પાદન કરે છે. તે નવીનીકરણીય ઉર્જા ઉત્પાદનમાં, ખાસ કરીને પવન ઉર્જામાં ભારતનું નેતૃત્વ કરે છે. પરંપરાગત થર્મલ પ્રોજેક્ટ્સ સાથે મળીને, તમિલનાડુ ઉદ્યોગો અને શહેરી કેન્દ્રોની વીજળીની માંગને પૂર્ણ કરી રહ્યું છે.
કર્ણાટક: દેશમાં સૌથી વધુ વીજળી ઉત્પાદન ધરાવતા રાજ્યોમાં કર્ણાટક પાંચમા ક્રમે છે. વીજળી ઉત્પાદનમાં તેનો હિસ્સો 6.30 ટકા છે. વધુમાં, તે સૌર અને પવન ઉર્જા ઉત્પાદનમાં પણ આગળ છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અહીં નવીનીકરણીય ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સમાં વીજળી ઉત્પાદનમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. પરિણામે, આ રાજ્ય ટોચના 5 રાજ્યોમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યું છે.
વીજ ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ, ઉત્તર પ્રદેશ છઠ્ઠા સ્થાને, આંધ્ર પ્રદેશ સાતમા સ્થાને અને મધ્યપ્રદેશ આઠમા સ્થાને છે. જ્યારે, તેલંગાણા 9મા સ્થાને અને હરિયાણા 10મા સ્થાને છે.