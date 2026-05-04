આ હિન્દુત્વનો વિજય, ભવાનીપુરમાં મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા બાદ સુવેન્દુ અધિકારીનું પહેલું નિવેદન, જાણો
Mamata Banerjee Lost from Bhabanipur: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી ચૂંટણી હારી ગયા છે. ભવાનીપુર વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડતા, મમતા બેનર્જીને ભાજપના ઉમેદવાર સુવેન્દુ અધિકારીએ 15,000થી વધુ મતોથી હરાવ્યા હતા. સુવેન્દુ નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર બંને બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. ગયા વર્ષે, તેમણે નંદીગ્રામ બેઠક પરથી મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા હતા. આ વખતે, સુવેન્દુએ મમતા બેનર્જીને 15,114 મતોથી હરાવ્યા હતા. ભવાનીપુરમાં જીત મેળવ્યા બાદ, સુવેન્દુ અધિકારીએ તેને હિન્દુત્વનો વિજય ગણાવ્યો.
તેમનો નંદીગ્રામમાં પરાજય થયો હતો
મીડિયાને સંબોધતા સુવેન્દુએ કહ્યું કે, "મમતાને હરાવવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતું. ગઈ વખતે તેમનો નંદીગ્રામમાં પરાજય થયો હતો, અને આ વખતે તેમનો ભવાનીપુરમાં પરાજય થયો હતો. મુસ્લિમોએ તેમને ખુલ્લેઆમ મત આપ્યા.
સુવેન્દુએ તેમના ગઢ નંદીગ્રામમાં પણ જીત મેળવી.
હિન્દુઓ, શીખો વગેરેએ તેમને મત આપીને મને વિજયી બનાવ્યો. આ જીત હિન્દુત્વનો વિજય છે, પીએમ મોદીનો વિજય છે. આ બંગાળના લોકોનો વિજય છે. ભવાનીપુર ઉપરાંત, સુવેન્દુએ તેમના ગઢ નંદીગ્રામમાં પણ જીત મેળવી. અહીં તેમણે પવિત્રા કરને 9,500 થી વધુ મતોથી હરાવ્યા. TMCએ છેલ્લી ઘડીએ સુવેન્દુના નજીકના સહયોગી પવિત્રાને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા.
