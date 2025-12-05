ઇન્ડિગોની આ ભૂલથી દેશભરમાં મચી ગયો હાહાકાર, સેવાઓ ક્યારે થશે સામાન્ય ? જાણો
Indigo Crisis In India: દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન ઇન્ડિગો હાલમાં મોટા પાયે ઓપરેશનલ કટોકટીનો સામનો કરી રહી છે. બુધવાર અને ગુરુવારે મળીને 450થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી અને સેંકડો ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી. આ સમગ્ર કટોકટી કોઈ એક કારણથી નથી, પરંતુ અનેક પરિબળોની અસર છે.
Indigo Crisis In India: શરૂઆતમાં એરબસ A320માં સોફ્ટવેર ખામીને કારણે વિલંબ શરૂ થયો હતો, ત્યારબાદ ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમોનો અચાનક અમલ થયો હતો, જે જાન્યુઆરી 2024માં લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ વારંવાર મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. એરલાઇન્સને આશા હતી કે 1 નવેમ્બર, 2025ની નવી તારીખ પણ લંબાવવામાં આવશે, પરંતુ એવું થયું નહીં. આ દરમિયાન, ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ શુક્રવારે પાઇલટ્સ માટે સાપ્તાહિક આરામ અંગેનો નવો નિયમ પાછો ખેંચી લીધો છે.
DGCAએ શું કહ્યું
DGCA એ તેના નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને સ્થિર કામગીરી જાળવવા માટે એરલાઇન્સની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. નોટિફિકેશનમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ચાલુ કામગીરીમાં વિક્ષેપ અને એરલાઇન્સની વિનંતીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, સાપ્તાહિક આરામના બદલે કોઈ રજા આપી શકાતી નથી તે નિર્દેશ તાત્કાલિક અસરથી પાછો ખેંચી લેવામાં આવે છે.
ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ ઉશ્કેરાટમાં ગ્રાઉન્ડ થવા લાગી
એ નોંધવું જોઈએ કે FDTL નિયમો અમલમાં આવતાની સાથે જ ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ ઉશ્કેરાટમાં ગ્રાઉન્ડ થવા લાગી. આ નિયમો હેઠળ, પાઇલટ્સનો સાપ્તાહિક આરામનો સમયગાળો 36 કલાકથી વધારીને 48 કલાક કરવામાં આવ્યો છે. રાત્રિ ફરજ હવે મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી ગણવામાં આવશે, અને પાઇલટ્સ હવે અઠવાડિયામાં ફક્ત બે રાત્રિ ઉતરાણ કરી શકશે, જે અગાઉની મર્યાદા છ હતી. સતત રાત્રિ ફરજ પણ પ્રતિબંધિત છે.
વધુમાં, 00:00–06:00 વચ્ચે આવતી ફ્લાઇટ્સ માટે મહત્તમ ઉડાન સમય 8 કલાક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ઇન્ડિગોનું બિઝનેસ મોડેલ ઉચ્ચ-આવર્તન અને રેડ-આઇ ફ્લાઇટ્સ પર આધાર રાખે છે, તેથી આ અચાનક વિક્ષેપથી ક્રૂની ઉપલબ્ધતા પર ગંભીર અસર પડી.
FDTL નિયમોમાં કયા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા?
- પાઇલટ્સનો સાપ્તાહિક ફરજિયાત આરામનો સમયગાળો 36 કલાકથી વધારીને 48 કલાક કરવામાં આવ્યો છે.
- રાત્રિ ફરજની વ્યાખ્યા મધ્યરાત્રિ 12 થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે.
- પાઇલટ્સને હવે અઠવાડિયામાં ફક્ત બે રાત્રિ ઉતરાણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે (અગાઉ 6 હતી).
- રાત્રિ ફરજ પરના પાઇલટ્સ માટે મહત્તમ ફ્લાઇટ સમયગાળો પણ ઘટાડવામાં આવ્યો
- આ ફેરફારોથી પાઇલટ્સની ઉપલબ્ધતા પર સીધી અસર પડી, જેના કારણે સમયપત્રકમાં વિક્ષેપ પડ્યો અને અસંખ્ય ફ્લાઇટ રદ અથવા વિલંબ થયો.
આ પણ સમસ્યાઓ
અગાઉ, એરબસ A320 માટે એક સોફ્ટવેર સલાહકારે સમસ્યાઓ વધારી હતી. સપ્તાહના અંતે ટેકનિકલ અપડેટ્સથી ફ્લાઇટમાં વિલંબ થયો. વિલંબિત લેન્ડિંગ અને પ્રસ્થાનનો અર્થ એ થયો કે ઘણા પાઇલટ્સની ફરજ શિફ્ટ રાત્રિ વિન્ડોમાં ખસેડવામાં આવી હતી. પરિણામે, જ્યારે FDTL સોમવારે અમલમાં આવ્યું, ત્યારે ઘણા ક્રૂ સભ્યોને આપમેળે ફરજિયાત આરામ સમયગાળા પર મૂકવામાં આવ્યા. આટલી મોટી સંખ્યામાં ક્રૂ સભ્યોની અચાનક ગેરહાજરીથી સમગ્ર સમયપત્રકમાં વિક્ષેપ પડ્યો. શિયાળુ સમયપત્રક 26 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયું, ફ્લાઇટ્સની સંખ્યામાં વધુ વધારો થયો અને વધુ વિક્ષેપ પડ્યો.
ઇન્ડિગોએ શું ખોટું કર્યું?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે - ઇન્ડિગોએ શું ખોટું કર્યું? એરલાઇન છેલ્લા ઘણા દિવસોથી 50% થી ઓછા સમયસર કામગીરી નોંધાવી રહી હતી, મુસાફરોની ફરિયાદો વધી રહી હતી, અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ પણ જાણ કરી રહ્યો હતો કે પાઇલોટ્સ ઉપલબ્ધ નથી. કટોકટી સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી, છતાં કંપની સમયસર ફ્લાઇટ્સ ઘટાડવામાં અથવા ક્રૂ પ્લાનિંગમાં સુધારો કરવામાં નિષ્ફળ રહી.
નિષ્ણાતો કહે છે કે શિયાળાના સમયપત્રકમાં વધારાની ફ્લાઇટ્સને મંજૂરી આપતી વખતે DGCA એ નવા FDTL નિયમોની અસર ધ્યાનમાં લેવી જોઈતી હતી. ઘણા લોકો આને "સ્ટેજ-મેનેજ્ડ" પરિસ્થિતિ માની રહ્યા છે, પરંતુ લિસ્ટેડ કંપની તેની પ્રતિષ્ઠા જોખમમાં મૂકવા તૈયાર નથી. વાસ્તવિકતા એક પ્રણાલીગત નિષ્ફળતા હોય તેવું લાગે છે, જેના માટે તાત્કાલિક સુધારાત્મક પગલાં લેવાની જરૂર છે, નહીં તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે.
ઇન્ડિગો સેવાઓ ક્યારે સામાન્ય થશે?
ઇન્ડિગોએ તેના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે આગામી 48 કલાકમાં કામગીરી સામાન્ય થઈ જશે. કંપની કહે છે કે તેની ટીમો મુસાફરોની અસુવિધા ઘટાડવા અને શક્ય તેટલી ઝડપથી ફ્લાઇટ કામગીરી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે ચોવીસ કલાક કામ કરી રહી છે.
મુંબઈ (85 ફ્લાઇટ્સ), હૈદરાબાદ (68 ફ્લાઇટ્સ) અને ચેન્નાઈ (31 ફ્લાઇટ્સ) સહિત અનેક મુખ્ય એરપોર્ટ પણ પ્રભાવિત થયા છે. વધુમાં, અન્ય એક અહેવાલ મુજબ, ઇન્ડિગોએ ગુરુવારે નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (ડીજીસીએ) ને જાણ કરી હતી કે તે 8 ડિસેમ્બરથી ફ્લાઇટ્સ ઘટાડશે, અને 10 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીમાં સંપૂર્ણપણે સ્થિર કામગીરી ફરી શરૂ થશે.
