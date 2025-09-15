Prev
કિન્નરના પ્રેમમાં પાગલ હતો ભારતનો આ મુસ્લિમ શાસક, બનાવી લીધી હતી પોતાની રાણી

Muslim Ruler Love With Transgender: ભારતમાં એક મુસ્લિમ શાસક હતો જે તે સમયે એક ટ્રાન્સજેન્ડરના પ્રેમમાં પડ્યો હતો. ટ્રાન્સજેન્ડર પ્રત્યે તેનો પ્રેમ એટલો બધો હતો કે તેણે તેણીને રાણીનો દરજ્જો આપ્યો હતો. તે છેલ્લો અને સાતમો નિઝામ હતો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:06 PM IST

કિન્નરના પ્રેમમાં પાગલ હતો ભારતનો આ મુસ્લિમ શાસક, બનાવી લીધી હતી પોતાની રાણી

Muslim Ruler Love With Transgender: ભારતીય ઇતિહાસમાં, નિઝામો તેમના વૈભવ, ભવ્ય મહેલો અને અમર્યાદિત સંપત્તિ માટે જાણીતા છે. તેમાંથી એક આ મુસ્લિમ શાશક હતા જે સાતમા અને છેલ્લા નિઝામ હતા. તેમના સમયમાં તેમને વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ કહેવામાં આવતા હતા. તેમના હીરા જડિત ઘડિયાળ અને તેમના પૌત્ર માટે હીરા જડિત રમકડાંની વાર્તાઓ ખૂબ પ્રખ્યાત થઈ હતી.

પરંતુ આ સંપત્તિ પાછળ, તેમના અંગત જીવનનો એક એવો પાસું છે જેણે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. આ વાર્તા એક ટ્રાન્સજેન્ડર સાથે સંબંધિત છે, જેના પર નિઝામ પ્રેમમાં પડ્યા હતા અને જેને તેમણે રાણીનો દરજ્જો આપ્યો હતો. ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.

નિઝામ અને તેમનો જુસ્સો

હૈદરાબાદ છેલ્લા નિઝામ મીર ઉસ્માન અલી ખાન ધનવાન હોવાથી પાગલ અને અવિશ્વાસુ માનવામાં આવતા હતા. એવું કહેવાય છે કે તેઓ તેમના પરિવાર અને તેમના પુત્રો પર પણ વિશ્વાસ કરતા નહોતા. તેમને હંમેશા લાગતું હતું કે દરેક વ્યક્તિ તેમની અપાર સંપત્તિ પાછળ છે. આ જ કારણ હતું કે તેઓ એવા જીવનસાથીની શોધમાં હતા જે તેમની સાથે ફક્ત એક માણસ તરીકે જોડાયેલા હોય, સંપત્તિ માટે નહીં.

મુબારક બેગમનો પ્રવેશ

મુબારક બેગમ હૈદરાબાદના ગોલકોંડા વિસ્તારમાં રહેતી એક ટ્રાન્સજેન્ડર હતી. પરંપરા મુજબ, તેમનો સમુદાય લગ્ન અને ખુશીના પ્રસંગોમાં આશીર્વાદ આપતો, નૃત્ય કરતો અને ગાતો અને દાન માંગતો હતો. એવું માનવામાં આવે છે કે નિઝામ પહેલી વાર તેમને મહેલમાં એક ખાસ કાર્યક્રમ દરમિયાન મળ્યા હતા. મુબારક બેગમની સાદગી, સ્પષ્ટવક્તા શૈલી અને મધુર સ્વભાવે નિઝામનું દિલ જીતી લીધું. તેમણે મુબારક બેગમને મહેલમાં રહેવા આમંત્રણ આપ્યું અને ધીમે ધીમે તે તેમની સૌથી વિશ્વસનીય સાથી બની ગયો.

પ્રેમ, વિશ્વાસ અને રાણીનો દરજ્જો

એવું કહેવાય છે કે નિઝામ માનતા હતા કે મુબારક બેગમ કોઈપણ સ્વાર્થ વિના તેમની સાથે જોડાયેલા હતા. તેમનો કોઈ વારસદાર ન હોવાથી, તેઓ તેમની મિલકતનો દાવો પણ કરી શકતા ન હતા. આ વિશ્વાસ નિઝામને તેમની નજીક લાવ્યો. મુબારક બેગમ તેમના ખુશખુશાલ સ્વભાવ, નૃત્ય અને ગીતોથી નિઝામની એકલતા દૂર કરતી અને તેમની સંભાળ પણ રાખતી. તે સમયમાં, એવું પણ માનવામાં આવતું હતું કે ટ્રાન્સજેન્ડરોના આશીર્વાદ શુભ અને ફળદાયી હોય છે. નિઝામ માનતા હતા કે તેમનો સાથ તેમના શાસન અને રાજ્ય બંને માટે શુભ છે.

ઇતિહાસકારોના મતે, નિઝામે મુબારક બેગમને કાયદેસર રીતે પત્નીનો દરજ્જો આપ્યો ન હતો, કારણ કે ઇસ્લામિક શરિયામાં આવા લગ્નની કોઈ જોગવાઈ નથી. પરંતુ તેમણે તેમને 'બેગમ સાહિબા'નું બિરુદ આપ્યું, જે સામાન્ય રીતે શાહી પરિવારની રાણીને આપવામાં આવે છે. તેમને મહેલમાં રહેવા, વ્યક્તિગત સ્ટાફ રાખવા અને શાહી સુવિધાઓ રાખવાના સંપૂર્ણ અધિકારો આપવામાં આવ્યા હતા.

