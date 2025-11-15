ભાજપના અધ્યક્ષ માટે આ નામ 99 ટકા ફાઇનલ, મોદી કેબિનેટમાં મોટા ફેરફારની શક્યતા
Bjp New President: બિહાર ચૂંટણીઓ પછી, આ મહિને નવા ભાજપ પ્રમુખની પસંદગી અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. વડા પ્રધાન મોદીની સરકારમાં પણ મોટા ફેરફારો થવાની શક્યતા છે. આ ચર્ચા એ હકીકત પરથી ઉદ્ભવી છે કે આવતા વર્ષથી ઘણા રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે.
Bjp New President: ભાજપે બિહારમાં જંગી જીત મેળવી છે. પહેલીવાર, તે રાજ્યમાં સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. વધુમાં, NDAએ 2010 પછી રાજ્યમાં તેની સૌથી મોટી જીત હાંસલ કરી છે. પરિણામે, પક્ષની અંદર, તેના સંગઠનથી લઈને તેની સરકાર સુધીના મોટા ફેરફારો અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ગયા વર્ષની લોકસભા ચૂંટણીઓથી ભાજપ નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની રાહ જોઈ રહ્યું છે. પ્રભાવશાળી બિહાર ચૂંટણી પરિણામો પછી, એવું લાગે છે કે તેનું ભવિષ્ય દૂર નથી. વધુમાં, મોદી સરકારને પણ ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવી શકે છે.
ભાજપને આ મહિને મળી શકે છે નવા પ્રમુખ
ભાજપ અને NDA એ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અણધારી જીત મેળવી છે. ગઠબંધને 243 માંથી 202 બેઠકો જીતી, 89 બેઠકો સાથે તે સૌથી મોટો પક્ષ બન્યો. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, પાર્ટીએ દિલ્હીમાં સરકાર બનાવી હતી. લોકસભા ચૂંટણી પછી શરૂ થયેલી પાર્ટીની જીતનો સિલસિલો હવે પૂરજોશમાં છે. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવતા વર્ષે યોજાવાની છે, જે આ સમયે પાર્ટી માટે સૌથી મોટો પડકાર છે. પરિણામે, એવું અહેવાલ છે કે પાર્ટી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણીમાં વધુ વિલંબ કરશે નહીં, અને તે આ મહિને થઈ શકે છે.
'શિયાળા સત્ર પહેલાં નવા પ્રમુખની નિમણૂક થઈ શકે છે'
ભાજપના એક વિશ્વસનીય સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું નામ આ મહિને નક્કી થઈ શકે છે. સંસદનું શિયાળુ સત્ર 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. તે પછી, ખૂબ મોડું થઈ જશે. બંગાળમાં પણ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, આગામી વર્ષે મે મહિના સુધી ચૂંટણી ચાલુ રાખવાથી પાર્ટીને સમય મળશે નહીં. તેથી, તે આ મહિને જ થવી જોઈએ.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના અધ્યક્ષ બનવાની 99% શક્યતા
ભાજપના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, બિહાર ચૂંટણીમાં સફળતા બાદ, કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું નામ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનવાનું લગભગ નિશ્ચિત છે. તેમના નામની ચર્ચા લાંબા સમયથી થઈ રહી છે, પરંતુ હવે તે 99% શક્યતા લાગે છે. તેમણે સંગઠનમાં ઘણું કામ કર્યું છે. આવતા વર્ષે બંગાળ સહિત અન્ય રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ છે, જેને પાર્ટી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માને છે.
મોદી સરકારમાં મોટા પાયે ફેરબદલની શક્યતા
માત્ર આ જ નહીં, એવું લાગે છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના મંત્રીમંડળમાં પણ સુધારો કરી શકે છે. ભાજપના એક સૂત્ર અનુસાર, હાલમાં સરકારમાં રહેલા ઘણા નેતાઓને સંગઠનાત્મક જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે, અને જે લોકો સંગઠનમાં છે તેમને સરકારમાં લાવવામાં આવી શકે છે. તેમના મતે, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના નામની ચર્ચા આ ફેરફાર અંગેની અટકળોનો મુખ્ય ભાગ છે.
જેપી નડ્ડા પણ છોડી શકે છે પદ
પાર્ટી સૂત્રો અનુસાર, વર્તમાન મંત્રીમંડળમાં ફક્ત રાજનાથ સિંહ, નીતિન ગડકરી અને શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ જ રહેવાની શક્યતા છે. પાર્ટીના વર્તમાન પ્રમુખ જેપી નડ્ડા પણ સરકાર છોડી શકે છે. તેમના મતે, ભાજપમાં એક વ્યક્તિ, એક પદની વ્યવસ્થા છે. જોકે, સંજોગોને કારણે, નડ્ડા હાલમાં ત્રણ પદ ધરાવે છે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, આરોગ્ય મંત્રી અને રાજ્યસભામાં ગૃહના નેતા. પરિણામે, તેમને ફક્ત ત્રીજા પદ માટે જવાબદારી સોંપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
રૂડીને ફરીથી તક મળી શકે છે
મોદી સરકારમાં નવા પક્ષના સભ્યો જોડાય તેવી શક્યતા અંગે, પક્ષના સૂત્રો સૂચવે છે કે રાજીવ પ્રતાપ રૂડીને ફરી એકવાર સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. વધુમાં, વડા પ્રધાન સરકારમાં કેટલાક નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કરી શકે છે. સરકારથી સંગઠનમાં આ સંક્રમણ સંસદ સત્ર શરૂ થાય તે પહેલાં થાય તેવી શક્યતા છે.
