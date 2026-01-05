Prev
સિગારેટ પીનારા 10 કરોડ લોકોને ચોંકાવી દેશે આ સમાચાર, જાણો 40% GST સાથે નવો ટેક્સ કેમ લગાવ્યો

Cigarette Prices Hike Reason: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા GST ઉપરાંત વધારાના કરને કારણે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026થી સિગારેટ અને અન્ય તમાકુ ઉત્પાદનો વધુ મોંઘા થશે. પ્રશ્ન એ છે કે સરકારે આ નવો ટેક્સ શા માટે લગાવ્યો? આ નિર્ણય દેશના અંદાજે 10 કરોડ ધૂમ્રપાન કરનારાઓને અસર કરશે. નવી ડ્યુટી 2,050 રૂપિયાથી 8,500 રૂપિયા પ્રતિ 1,000 સિગારેટ સુધીની હશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:44 PM IST

Cigarette Prices Hike Reason: ભારતમાં ધૂમ્રપાન કરનારાઓ માટે મોટા સમાચાર છે. 1 ફેબ્રુઆરી, 2026થી સિગારેટના ભાવમાં વધારો થવાની તૈયારી છે. કેન્દ્ર સરકારે તમાકુ ઉત્પાદનો પર નવો ટેક્સ લગાવવાનું કારણ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. સરકારને આશા છે કે ટેક્સ વધારાથી સમય જતાં તમાકુનો વપરાશ ઘટશે અને આવકમાં વધારો થશે. ખરેખર, સરકારના આ નિર્ણય બાદ સિગારેટ કંપનીઓના શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 

સરકારને આશા છે કે ભાવ વધારાથી તમાકુનો વપરાશ ઘટશે અને આવકમાં વધારો થશે. તમાકુ અને પાન મસાલા પરનો નવો ટેક્સ GST દરથી સ્વતંત્ર રીતે આવા માલ પર હાલમાં લગાવવામાં આવતા વળતર સેસને બદલશે. તમામ બ્રાન્ડ અને કદના સિગારેટ વધુ મોંઘા થશે. આ નિર્ણય દેશના અંદાજે 10 કરોડ ધૂમ્રપાન કરનારાઓને અસર કરશે.

સિગારેટ, સોપારી અને બીડી પર કયા નવા ટેક્સ લગાવવામાં આવશે?

સરકારે સિગારેટની લંબાઈના આધારે નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવી છે, જે પ્રતિ 1,000 સિગારેટ ₹2,050થી ₹8,500 સુધીની છે. આ નવો કર સિગારેટ પરના હાલના 40 ટકા GST ઉપરાંતનો હશે. સિગારેટ, બીડી અને સોપારી પર વધારાનો આરોગ્ય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સેસ લગાવવામાં આવશે. 

તમાકુ અને સંબંધિત ઉત્પાદનો પર પણ વધારાની એક્સાઇઝ ડ્યુટી લાગુ પડશે. સંસદે ડિસેમ્બરમાં આ બે કરને મંજૂરી આપી હતી. નવા કરથી 1,000 સિગારેટ પરનો કર ₹2,050 થી ₹8,500 સુધી વધશે. એવો અંદાજ છે કે આ ટેક્સ ₹18 સિગારેટની કિંમત ₹21 થી ₹22 સુધી વધશે, જ્યારે ₹10 સિગારેટ ₹12માં ઉપલબ્ધ થશે. આનાથી દૈનિક સિગારેટ પીનારાઓ પર સૌથી વધુ અસર પડશે.

સરકારે આ પગલું કેમ લીધું?

સિગારેટ અને અન્ય તમાકુ ઉત્પાદનો પર વધારાનો ટેક્સ સંસદ દ્વારા નવા બિલોને મંજૂરી આપ્યા પછી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આ બિલો સરકારને તમાકુ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને પાન મસાલા પર ખાસ ટેક્સ લગાવવાની મંજૂરી આપે છે. આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય તમાકુ ઉત્પાદનોમાં જનતાનો રસ ઘટાડવાનો છે, જેથી તેઓ વધતી કિંમતોને કારણે તમાકુનો ત્યાગ કરી શકે. 

આ જાહેરાતને કારણે શેરબજારમાં મુખ્ય સિગારેટ ઉત્પાદકોના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો, કારણ કે રોકાણકારોએ ઊંચા ભાવ અને ઘટતા વેચાણની સંભાવના પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. વિશ્લેષકો માને છે કે નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટીની અસરને સરભર કરવા માટે સિગારેટ કંપનીઓએ ઓછામાં ઓછા 15% ભાવમાં વધારો કરવો પડી શકે છે. સિગારેટ આ કંપનીઓની આવકનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે, તેથી આ ટેક્સ ફેરફાર તેમના નફા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

 

