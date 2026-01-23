Prev
આ એક ફળને ફ્લાઈટમાં લઈ જવા પર છે પ્રતિબંધ, થઈ શકે છે ભારે દંડ !

Flight Rules: હવાઈ ​​મુસાફરી દરમિયાન ઘણી વસ્તુઓ પર સખત પ્રતિબંધ છે, જેમાં એક સામાન્ય ફળનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ફ્લાઇટમાં આ ફળને ધાર્મિક કાર્યક્રમ માટે પણ લઈ જઈ શકાતુ નથી. આ તેની જ્વલનશીલતાને કારણે છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:53 PM IST

આ એક ફળને ફ્લાઈટમાં લઈ જવા પર છે પ્રતિબંધ, થઈ શકે છે ભારે દંડ !

Flight Rules: મુસાફરોએ વિમાનમાં મુસાફરી કરતી વખતે અનેક સલામતી નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. ફ્લાઇટમાં ચઢતા પહેલા કેટલીક વસ્તુઓ પર સખત પ્રતિબંધ છે, અને તેનું એક લિસ્ટ પણ છે. જો કોઈ મુસાફર આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો તેમનો સામાન એરપોર્ટ પર જપ્ત કરી શકાય છે અથવા તેમને દંડ થઈ શકે છે.

હેન્ડ બેગમાં કે ચેક-ઇન બેગમાં લઈ જઈ શકાતા નથી

આ પ્રતિબંધિત વસ્તુઓમાંથી એક નારિયેળ છે. ફ્લાઇટમાં કોઈપણ પ્રકારના નારિયેળ પર પ્રતિબંધ છે. પછી ભલે તે નારિયેળ પાણી હોય, સૂકા નારિયેળ હોય, કે ધાર્મિક સમારંભોમાં વપરાતા ભૂસાવાળા નારિયેળ હોય, તેને હેન્ડ બેગમાં કે ચેક-ઇન બેગમાં લઈ જઈ શકાતા નથી.

આનું કારણ સલામતી છે. નારિયેળને જ્વલનશીલ માનવામાં આવે છે, અને સૂકા નારિયેળમાં રહેલું તેલ આગ લગાવી શકે છે. આ જોખમને કારણે, ઉડ્ડયન સુરક્ષા એજન્સીઓ ફ્લાઇટમાં નારિયેળ લઈ જવા પર સખત પ્રતિબંધ મૂકે છે. તેથી, મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ એરપોર્ટ પર પહોંચતા પહેલા પ્રતિબંધિત વસ્તુઓની યાદી ચેક કરે જેથી તેમને મુસાફરી દરમિયાન કોઈ મુશ્કેલી કે નુકસાન ન થાય.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

