/આ રાજ્ય સરકારે મહિલાઓને આપી મોટી ભેટ, હવે ત્રીજા બાળકના જન્મ પર પણ આખું વર્ષ મળશે મેટરનિટી લીવ

Maternity Leave: તમિલનાડુની થલપતિ વિજય સરકારે મહિલાઓને મોટી ભેટ આપી છે. મંગળવારે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે, મહિલા કર્મચારીઓને ત્રીજા બાળકના જન્મ પર પણ 365 દિવસની મેટરનિટી લીવ મળશે. હાલમાં જે મેરિડ મહિલા સરકારી કર્મચારીઓને 2 કરતા ઓછા જીવિત બાળકો છે, તેમને 365 દિવસની મેટરનિટી લીવ મળે છે. જેમને બે કે તેથી વધુ જીવિત બાળકો છે, તેમને 12 અઠવાડિયા સુધીની મેટરનિટી લીવ મળે છે.
માનવ સંસાધન પ્રબંધન મંત્રી ડી. સરથકુમારે પોતાના વિભાગ માટે ગ્રાન્ટની માંગણી પર ચર્ચા દરમિયાન આ માહિતી આપી છે. તેમણે વિધાનસભામાં કહ્યું કે, 'તમિલનાડુ સરકાર સામાજિક કલ્યાણ અને મહિલા સશક્તિકરણને પ્રાથમિકતા આપનારું એક કલ્યાણકારી વહીવટીતંત્ર છે. એટલા માટે મહિલા સરકારી કર્મચારીઓને ત્રીજા બાળક માટે હાલમાં મળતી મેટરનિટી લીવને 12 અઠવાડિયાથી વધારીને 365 દિવસ કરી દેવામાં આવશે.'
મેટરનિટી લીવ પર ભાર
તત્કાલીન રાજ્ય સરકારે મેટરનિટી લીવ (પ્રસૂતિ રજા)ની શરૂઆતી 90 દિવસનો સમયગાળો 2011માં વધારીને છ મહિના, 2016માં 9 મહિના અને જુલાઈ 2021માં એક વર્ષ (365 દિવસ) કરી દીધી હતી. એક સરકારી સૂત્રએ જણાવ્યું કે, પાત્રતાના સામાન્ય નિયમો હેઠળ હાલમાં 365 દિવસની મેટરનિટી લીવનો આ લાભ તે નિયમિત મહિલા રાજ્ય કર્મચારીઓને મળે છે, જેમને બે કરતા ઓછા બાળકો છે.
જો કે, સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અને ત્યારબાદ રાજ્યમાં કરવામાં આવેલા સંશોધનો હેઠળ બે કે તેથી વધુ જીવિત બાળકો ધરાવતી રાજ્ય સરકારની મહિલા કર્મચારી પણ 12 અઠવાડિયા એટલે કે 84 દિવસની મેટરનિટીની હકદાર છે. આ દરમિયાન તેમને પૂરો પગાર આપવામાં આવશે. એક સિનિયર અધિકારીએ જણાવ્યું કે, વિધાનસભામાં કરવામાં આવેલી જાહેરાતને લાગુ કરવા માટે જલ્દી જ વિગતવાર સરકારી આદેશ જાહેર કરવામાં આવશે. થલપતિ વિજય સરકારનો આ નિર્ણય મહિલાઓ માટે કોઈ ભેટથી ઓછી નથી.