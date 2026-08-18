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આ રાજ્ય સરકારે મહિલાઓને આપી મોટી ભેટ, હવે ત્રીજા બાળકના જન્મ પર પણ આખું વર્ષ મળશે મેટરનિટી લીવ

Maternity Leave: આ બદલાવ માર્ચ 2026માં જાહેર કરવામાં આવેલા સરકારી આદેશ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જે હેઠળ અગાઉ બે બાળકો સુધી 365 દિવસની મેટરનિટી લીવ મળતી હતી, જ્યારે ત્રીજા સંતાનના જન્મ પર 12 અઠવાડિયાની રજા નક્કી કરવામાં આવી હતી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 18, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:26 PM IST
આ રાજ્ય સરકારે મહિલાઓને આપી મોટી ભેટ, હવે ત્રીજા બાળકના જન્મ પર પણ આખું વર્ષ મળશે મેટરનિટી લીવ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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