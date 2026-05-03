આ રાજ્યમાં છે સૌથી લાંબી રેલ્વે ટનલ, પહાડો નીચે દોડશે ટ્રેન, 14.58 કિમી લાંબી ટનલ-8 એ બનાવ્યો રેકોર્ડ
India Longest Railway Tunnel: ભારતના માળખાગત ક્ષેત્રે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. દેશની સૌથી લાંબી રેલ્વે ટનલ, "ટનલ 8" પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આશરે 14.58 કિલોમીટર લાંબી, આ ટનલને એન્જિનિયરિંગ શ્રેષ્ઠતાનું એક ભવ્ય ઉદાહરણ માનવામાં આવે છે.
India Longest Railway Tunnel: ભારતીય રેલ્વેએ એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. ઉત્તરાખંડના કઠોર પર્વતોને કાપીને, ભારતની સૌથી લાંબી રેલ્વે ટનલ, ટનલ 8 પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ ટનલ માત્ર આધુનિક એન્જિનિયરિંગનું એક નોંધપાત્ર ઉદાહરણ નથી પણ તે એક જીવનરેખા પણ સાબિત થશે જે દેવોની ભૂમિમાં કનેક્ટિવિટી માટે એક નવી દિશા પ્રદાન કરશે.
મહત્વાકાંક્ષી ઋષિકેશ-કર્ણપ્રયાગ રેલ લાઇન પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. પ્રોજેક્ટનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય હિમાલયના પર્વતોમાં રેલ નેટવર્કનો વિસ્તાર કરવાનો છે. ટનલ 8 સમગ્ર પ્રોજેક્ટમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને સૌથી લાંબી ટનલ છે, જેની કુલ લંબાઈ આશરે 14.58 કિલોમીટર છે. આટલી લાંબી ટનલ બનાવીને, ભારતીય રેલ્વેએ એક નવો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
આધુનિક ટેકનોલોજીનો અજાયબી
હિમાલય જેવા કઠોર ટેકરીઓમાં આટલી લાંબી ટનલ બનાવવી કોઈ સરળ કાર્ય નહોતું. આ હેતુ માટે વિશ્વની સૌથી અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પર્વતોને ચોક્કસ રીતે ખોદવા માટે એક વિશાળ TBM (ટનલ બોરિંગ મશીન)નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. મુશ્કેલ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પરિસ્થિતિઓમાં ટનલને મજબૂત બનાવવા માટે NATM ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ચારધામ યાત્રા સરળ બનશે
ચારધામ કનેક્ટિવિટી માટે આ ટનલનું પૂર્ણ થવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યાત્રાળુઓ હવે બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી અને યમુનોત્રીની યાત્રા પહેલા કરતાં ઘણી સરળતાથી કરી શકશે. આ ટનલ પર્યટન અને સ્થાનિક વિકાસ માટે દરવાજા ખોલશે.
મુસાફરોને આ મુખ્ય લાભો પ્રાપ્ત થશે
ટનલ 8 ખુલવાથી સામાન્ય લોકો અને પ્રવાસીઓને ઘણા સીધા ફાયદા થશે. વળાંકવાળા પર્વતીય માર્ગો પર જવાને બદલે સીધી ટનલમાંથી મુસાફરી કરવાથી મુસાફરીનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થશે. બસ અથવા ટેક્સી મુસાફરી કરતાં ટ્રેન મુસાફરી પણ વધુ સુરક્ષિત અને વધુ આરામદાયક બનશે. વધુમાં, સુધારેલ કનેક્ટિવિટી સ્થાનિક વેપાર અને રોજગારને વેગ આપશે, જે ઉત્તરાખંડની આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
