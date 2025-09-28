Prev
ભારતનું કોહિનૂર કહેવાય છે આ રાજ્ય, માત્ર 10 વર્ષમાં દુનિયા માટે બન્યું મિસાલ; જાણો કેમ છે આટલું ખાસ?

Kohinoor of India: ભારતનું આ રાજ્ય 2 જૂન 2014ના રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. આ રાજ્યની સ્થાપના થયાના ટૂંકા સમયમાં IT, શિક્ષણ, ઉદ્યોગ અને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રોમાં જબરદસ્ત ઓળખ બનાવી છે. આ રાજ્યને ભારતનું "કોહિનૂર" કેમ કહેવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ વિગતવાર.

ભારતનું કોહિનૂર કહેવાય છે આ રાજ્ય, માત્ર 10 વર્ષમાં દુનિયા માટે બન્યું મિસાલ; જાણો કેમ છે આટલું ખાસ?

Kohinoor of India: તેલંગાણા રાજ્ય 2 જૂન 2014ના રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. માત્ર એક દાયકામાં આ રાજ્ય દેશનું સૌથી ઝડપથી વિકસિત થનારા ક્ષેત્રોમાંથી એક બની ગયું છે. તેલંગાણાને "ભારતનો કોહિનૂર" કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેની ઓળખ તેના પ્રાચીન ઇતિહાસ અને સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ IT, ઉદ્યોગ, કૃષિ અને શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે.

ઐતિહાસિક વારસો અને કોહિનૂર હીરાની કહાની
તેલંગાણાનો ઇતિહાસ 2,000 વર્ષથી વધુ જૂનો છે. આ ભૂમિ પર કાકતીય, કુતુબશાહી અને નિઝામ જેવા શક્તિશાળી રાજવંશોએ શાસન કર્યું. તેમના દ્વારા બાંધવામાં આવેલા મંદિરો, મહેલો અને કિલ્લાઓ આજે પણ આ ભવ્ય વારસાની સાક્ષી પૂરે છે. ગોલકોંડા કિલ્લો માત્ર સ્થાપત્ય શ્રેષ્ઠતાનો અજાયબી નથી, પરંતુ તે એક સમયે વિશ્વ-પ્રસિદ્ધ હીરા વેપારનું મુખ્ય કેન્દ્ર પણ હતું. આ તે સ્થળ છે જ્યાં મૂળ કોહિનૂર હીરાનું ખાણકામ કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે તે ભારતની ઐતિહાસિક ઓળખનું પ્રતીક બની ગયું છે.

સાયબર સિટી અને સંસ્કૃતિનો સંગમ
તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદ જેને સાઈબરાબાદ પણ કહેવામાં આવે છે. આઇટી ઈન્ડસ્ટ્રીનું એક વૈશ્વિક કેન્દ્ર છે. માઇક્રોસોફ્ટ, ગૂગલ અને એમેઝોન જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓની ઓફિસ અહીં સ્થિત છે. આ શહેર માત્ર ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં જ અગ્રેસર નથી, પરંતુ ચારમિનાર, ચૌમહલ્લા પેલેસ અને ગોલકોંડા કિલ્લા જેવા ઐતિહાસિક સ્થળો માટે પણ જાણીતું છે. હૈદરાબાદની બિરયાની દુનિયાભરભરમાં પ્રખ્યાત છે. અહીંની ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી, મોતીનો વેપાર અને નવાબી ભવ્યતા તેની અનોખી ઓળખને વધુ મજબૂત બનાવે છે.    

સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓની એક અનોખી ઝલક
તેલંગાણાની સંસ્કૃતિ ખૂબ જ રંગબેરંગી અને જીંવત છે. બથુકમ્મા અને બોનાલુ જેવા લોક ઉત્સવો રાજ્યની સામાજિક અને ધાર્મિક પરંપરાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પેરિની શિવ તાંડવ નૃત્ય, ચેરિયાલ ચિત્રો અને લોકગીતો આ રાજ્યના કલાત્મક વારસાની સમૃદ્ધ ઝલક આપે છે. તેની સંસ્કૃતિ આધુનિકતા અને પરંપરાનું એક અનોખું મિશ્રણ છે, જે તેને દેશના બાકીના ભાગથી અલગ પાડે છે.

વિકાસ અને આધુનિક ઓળખ
તેલંગાણા આજે દેશના સૌથી ઝડપથી વિકસતા રાજ્યોમાંથી એક છે. આઇટી, બાયોટેકનોલોજી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને એરોસ્પેસ સેક્ટરમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે. તેલંગાણા કૃષિમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. અહીં ચોખા, મકાઈ, કપાસ અને હળદરની વ્યાપક ખેતી થાય છે, જે રાજ્યના અર્થતંત્રમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે.

શિક્ષણ અને સ્ટાર્ટઅપ્સનું હબ
તેલંગાણા માત્ર ઉદ્યોગમાં જ નહીં, પરંતુ શિક્ષણ અને ઈનોવેશન ક્ષેત્રમાં પણ ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. IIIT હૈદરાબાદ, ઉસ્માનિયા યુનિવર્સિટી અને હૈદરાબાદ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી જેવી સંસ્થાઓ તેની શિક્ષણ પ્રણાલીને મજબૂત બનાવે છે. જ્યારે T-Hub અને WE Hub જેવા સ્ટાર્ટઅપ અને ઈનોવેશન કેન્દ્રોએ તેને "સ્ટાર્ટઅપ કેપિટલ" બનાવ્યું છે. દેશભરમાંથી યુવાનો અહીં તેમના સપનાઓને સાકાર કરવા આવે છે.

દુનિયા માટે મિસાલ બન્યું આ રાજ્ય
તેલંગાણા તેમના ઐતિહાસિક વૈભવ, સાંસ્કૃતિક વિવિધતા અને આધુનિક વિકાસના સંગમ સાથે ભારતના "કોહિનૂર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રાજ્ય દર્શાવે છે કે, પરંપરા અને પ્રગતિ, એકસાથે મળીને વિશ્વ મંચ પર એક પ્રદેશને કેવી રીતે એક અનોખી ઓળખ આપી શકે છે.

