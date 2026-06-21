/આ રાજ્ય બનવા જઈ રહ્યું છે દેશનું સૌથી મોટું ગોલ્ડ હબ, મળ્યો સોનાનો સૌથી મોટો ખજાનો!

Jonnagiri Gold Project: આંધ્રપ્રદેશ ટૂંક સમયમાં જ ભારતનું સૌથી મોટું ગોલ્ડ પ્રોડ્યુસર સ્ટેટ બની શકે છે. રાજ્ય સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ દાવો કર્યો છે કે, કુર્નૂલ જિલ્લાના જોન્નાગિરી વિસ્તારમાં મોટા પાયે સોનાના ભંડાર મળ્યા છે, જેના આધારે આવનારા વર્ષોમાં આ રાજ્ય દેશમાં સૌથી વધુ સોનાનું ઉત્પાદન કરનાર બની શકે છે.
ખાણ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી મુકેશ કુમાર મીણાના જણાવ્યા અનુસાર, આંધ્રપ્રદેશમાં સોનાની ખાણો માટે ચાર પ્રમુખ વિસ્તારોની ઓળખ કરવામાં આવી છે. જેમાં જોન્નાગિરી, રામાગિરી, જવ્વાકુલા અને ચિગુરુકુંટા-બિસનતમ વિસ્તાર સામેલ છે. અધિકારીઓનું અનુમાન છે કે, માત્ર જોન્નાગિરી વિસ્તારમાં જ આશરે 50 ટન સોનાનો ભંડાર હોઈ શકે છે.
કેમ ખાસ છે જોન્નાગિરી?
સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, જોન્નાગિરીમાં વ્યાવસાયિક સ્તરે સોનાનું ઉત્પાદન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. લગભગ એક દાયકા પહેલા અહીં આશરે 1,500 એકર જમીન ખાણકામ (માઇનિંગ) માટે આપવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી માત્ર 500 એકર વિસ્તારમાં જ શોધખોળ કરવામાં આવી છે, જ્યાં અંદાજે 13 ટન સોનાનો ભંડાર હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. બાકીના 1,000 એકર વિસ્તારમાં શોધકાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ કુલ ભંડાર 50 ટન સુધી પહોંચી શકે છે. જોન્નાગિરી પ્રોજેક્ટને ભારતની આઝાદી બાદ પહેલો મોટી પ્રાઇવેટ ગોલ્ડ માઇનિંગ પ્રોજેક્ટ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
આંધ્રપ્રદેશ બનશે ગોલ્ડ હબ?
ભારત દર વર્ષે મોટા પ્રમાણમાં સોનાની ઇમ્પોર્ટ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં જોન્નાગિરી ગોલ્ડ પ્રોજેક્ટ દેશની આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યો છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, ઘરેલું ઉત્પાદન વધવાથી દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર (ફોરેક્સ રિઝર્વ) પરનું દબાણ ઘટી શકે છે અને ખાણકામ ક્ષેત્રે નવા રોકાણની તકો પણ ઊભી થશે.
આ પ્રોજેક્ટ લગભગ 598 હેક્ટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલો છે અને તેમાં 400 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. આ પરિયોજનાથી દર વર્ષે 750 થી 1000 કિલોગ્રામ સુધીના સોનાનું ઉત્પાદન થવાની આશા છે. રાજ્ય સરકારનું કહેવું છે કે, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ ટૂંક સમયમાં જ આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરશે. જો અનુમાનિત ભંડાર અને ઉત્પાદનના લક્ષ્યો પૂર્ણ થશે, તો આંધ્રપ્રદેશ આવનારા વર્ષોમાં ભારતના સુવર્ણ ઉદ્યોગનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર બની શકે છે.