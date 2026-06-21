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આ રાજ્ય બનવા જઈ રહ્યું છે દેશનું સૌથી મોટું ગોલ્ડ હબ, મળ્યો સોનાનો સૌથી મોટો ખજાનો!

Jonnagiri Gold Project: આંધ્રપ્રદેશનો જોન્નાગિરી ગોલ્ડ પ્રોજેક્ટ દેશના ગોલ્ડ પ્રોડક્શનમાં મોટો બદલાવ લાવી શકે છે. અધિકારીઓનો દાવો છે કે, અહીં અંદાજે 50 ટન સોનાનો ભંડાર હાજર છે અને આવનારા વર્ષોમાં આંધ્રપ્રદેશ ભારતનું સૌથી વધુ સોનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય બની શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 21, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:02 PM IST
આ રાજ્ય બનવા જઈ રહ્યું છે દેશનું સૌથી મોટું ગોલ્ડ હબ, મળ્યો સોનાનો સૌથી મોટો ખજાનો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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