ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશે આ સિસ્ટમ, 80ની સ્પીડે ટોલ પાર કરશે ગાડીઓ, નીતિન ગડકરીની મોટી જાહેરાત

Digital Toll Collection: નીતિન ગડકરીએ જાહેરાત કરી છે કે 2026ના અંત સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવામાં આવશે. આ પછી રોકાવાની જરૂર રહેશે નહીં. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 17, 2025, 06:21 PM IST

Digital Toll Collection: ભવિષ્યમાં, ભારતીય હાઇવે સિસ્ટમ એક હાઇ-ટેક અને સ્માર્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ નેટવર્કમાં રૂપાંતરિત થવાની તૈયારીમાં છે, જેનો લાભ જનતાથી લઈને સરકાર સુધી દરેકને મળશે. ભારતમાં હાઇવે મુસાફરોને આગામી વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રાહત મળશે. કારણ કે કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જાહેરાત કરી છે કે 2026ના અંત સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં AI-આધારિત ડિજિટલ ટોલ કલેક્શન સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવામાં આવશે. આ પછી, ટોલ પ્લાઝા પર રોકાવાની જરૂર રહેશે નહીં. 

મલ્ટી-લેન ફ્રી ફ્લો ટોલ સિસ્ટમ શું છે?

મલ્ટી-લેન ફ્રી ફ્લો (MLFF) સિસ્ટમ એક અદ્યતન ટેકનોલોજી છે જે વાહનોને રોકાયા વિના હાઈ સ્પિડે ટોલ પ્લાઝા પાર કરવાની મંજૂરી આપે છે. જ્યારે FASTag હાલમાં આશરે 60 સેકન્ડ સુધી ઘટાડી દેવામાં આવ્યો છે, MLFF લાગુ થયા પછી આ સમય શૂન્ય મિનિટ સુધી ઘટાડી દેવામાં આવશે.

AI અને નંબર પ્લેટ દ્વારા ઓળખ

નીતિન ગડકરીના મતે, આ સિસ્ટમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને નંબર પ્લેટ ઓળખ ટેકનોલોજી પર આધારિત હશે. ઉપગ્રહો અને કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને વાહનો ઓળખવામાં આવશે, અને ટોલ આપમેળે કાપવામાં આવશે. આ સમય દરમિયાન, વાહનો 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ટોલ પાર કરી શકશે.

જનતા માટે શું ફાયદા થશે?

આ નવી સિસ્ટમ સામાન્ય મુસાફરોને ઘણા નોંધપાત્ર ફાયદાઓ પ્રદાન કરશે. સૌથી નોંધપાત્ર ફાયદો ટોલ પ્લાઝા પર ટ્રાફિક જામ દૂર કરવાનો રહેશે. વધુમાં, મુસાફરીનો સમય ઓછો થશે અને ઇંધણની બચત થશે, જેનાથી વારંવાર બ્રેક મારવાની અને રોકવાની ઝંઝટ દૂર થશે. સરકારના મતે, આ સિસ્ટમ વાર્ષિક આશરે 1,500 કરોડ રૂપિયાનું ઇંધણ બચાવશે.

સરકારી આવકમાં પણ વધારો થશે

ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે ફક્ત FASTagના અમલીકરણથી સરકારી આવકમાં આશરે 5,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. MLFF સિસ્ટમના સંપૂર્ણ અમલીકરણ પછી, સરકારી આવકમાં વધુ 6,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થવાની ધારણા છે. વધુમાં, ટોલ ચોરી અને અનિયમિતતાઓ સંપૂર્ણપણે કાબુમાં આવશે.

ભ્રષ્ટાચારમુક્ત અને પારદર્શક સિસ્ટમ

મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે સરકારનો ધ્યેય ટોલ વસૂલાતને સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને ભ્રષ્ટાચારમુક્ત બનાવવાનો છે. જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર ફક્ત રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો માટે જવાબદાર છે, રાજ્ય કે શહેરના રસ્તાઓ માટે નહીં.

સંપૂર્ણ સિસ્ટમ ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે?

નીતિન ગડકરીના મતે, આ AI-આધારિત ડિજિટલ ટોલ સિસ્ટમ 2026ના અંત સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવામાં આવશે. આ પછી, હાઇવે પર મુસાફરી પહેલા કરતાં વધુ ઝડપી, સરળ અને વધુ સરળ બનશે.

