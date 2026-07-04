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ઉત્તર પ્રદેશના આ મંદિરમાં મુસ્લિમ સંભાળે છે દાનનો સંપૂર્ણ હિસાબ, આજ સુધી નથી થઈ કોઈ ચોરી

Ayodhya Ram Mandir Fund Controversy: અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ચઢાવા ચોરી અંગે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ ઉત્તર પ્રદેશના એવા મંદિર વિશે જ્યાં દાનનો સંપૂર્ણ હિસાબ એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ સંભાળે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:48 PM IST
ઉત્તર પ્રદેશના આ મંદિરમાં મુસ્લિમ સંભાળે છે દાનનો સંપૂર્ણ હિસાબ, આજ સુધી નથી થઈ કોઈ ચોરી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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