/ઉત્તર પ્રદેશના આ મંદિરમાં મુસ્લિમ સંભાળે છે દાનનો સંપૂર્ણ હિસાબ, આજ સુધી નથી થઈ કોઈ ચોરી

Ayodhya Ram Mandir Fund Controversy: અયોધ્યાના શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં ચઢાવાના કથિત ગોટાળાને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદની વચ્ચે ઉત્તર પ્રદેશનું વધુ એક મંદિર વિશ્વાસ અને કોમી એકતાના ઉદાહરણ તરીકે ચર્ચામાં આવ્યું છે. ગોરખપુરના ગોરખનાથ મંદિરમાં એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ દાયકાઓથી મંદિરના નાણાકીય અને નિર્માણ કાર્યોના સંચાલન સાથે જોડાયેલા છે. તેમના લાંબા કાર્યકાળ દરમિયાન તેમની દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવેલા ખાતા અને બજેટમાં નાણાકીય ગેરરીતિનો એકપણ કિસ્સો સામે આવ્યો નથી.
દાયકાઓથી ચાલી રહી છે મંદિરની સેવા
યાસીન અંસારી ગોરખનાથ મંદિર સાથે જોડાયેલા સૌથી વિશ્વસનીય લોકોમાંથી એક છે. તેમણે 1977થી 1983 વચ્ચે મંદિરના સત્તાવાર કેશિયર તરીકે કામ કર્યું હતું. સમયની સાથે તેમની જવાબદારી વધતી ગઈ અને હવે તેઓ મંદિર પરિસરના નિર્માણ સુપરવાઈઝર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. આ ભૂમિકામાં તેઓ બાંધકામને લગતા ખાતાઓ પર નજર રાખે છે, ખર્ચનો રેકોર્ડ રાખે છે, બાંધકામ સામગ્રીના ઉપયોગ પર દેખરેખ રાખે છે અને પ્રોજેક્ટના બજેટનું સંચાલન પણ કરે છે.
યોગી આદિત્યનાથ સાથે મળીને કરે છે કામ
યાસીન અંસારીને ગોરખપુરના મુખ્ય પૂજારી અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથનો પણ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ પ્રાપ્ત છે. જ્યારે પણ યોગી આદિત્યનાથ ગોરખપુર આવે છે, ત્યારે તેઓ યાસીન અંસારી સાથે વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ અને નિર્માણ કાર્યોની પ્રગતિની સમીક્ષા કરે છે. તેમની વાતચીતમાં બજેટ, ખર્ચ અને મંદિર પરિસરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો સામેલ થાય છે.
તેમની દેખરેખ હેઠળ નથી થઈ કોઈ ગેરરીતિ
ખાસ વાત એ છે કે, તેમની લગભગ પાંચ દાયકાની સેવા દરમિયાન તેમના દ્વારા સંચાલિત બાંધકામ બજેટ, નાણાકીય રેકોર્ડ અને દસ્તાવેજોમાં નાણાકીય હેરાફેરી કે હિસાબ-કિતાબમાં ગેરરીતિનો એક પણ કિસ્સો ક્યારેય સામે આવ્યો નથી.
મંદિરમાં અન્ય કેટલાક મુસ્લિમ પરિવારોએ પણ કર્યું છે કામ
ગોરખનાથ મઠ સાથે જોડાયેલા એકમાત્ર મુસ્લિમ યાસીન અંસારી જ નથી. ઘણા મુસ્લિમ પરિવારોએ પેઢીઓથી અલગ-અલગ ભૂમિકામાં મંદિરની સેવા કરી છે. માન મોહમ્મદ મંદિરની મોટી ગૌશાળા સંભાળે છે અને તેમના પહેલાં તેમના પિતા આ જવાબદારી સંભાળતા હતા. આવી જ રીતે નિસાર અહેમદે મંદિરની મહત્વની ઈમારતો અને તેની સાથે સંકળાયેલી હોસ્પિટલના નિર્માણમાં એક એન્જિનિયર તરીકે પોતાનું યોગદાન આપ્યું હતું.