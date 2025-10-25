હાથમાં પાટો, પગમાં પ્લાસ્ટર... મહિલા ક્રિકેટરો સાથે 'ગંદી હરકત' કરનાર અકીલ ખાનની કરવામાં આવી સર્વિસ ?
Misbehavior With Australian Players: ICC મહિલા વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલ ઇન્દોરમાં યોજાવાની છે. મેચ જોવા માટે પહોંચેલી એક ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટર સાથે છેડતીનો શરમજનક કૃત્ય કરવામાં આવ્યો હતો. બાઇક પર સવાર એક યુવકે તેને અયોગ્ય ઇરાદાથી સ્પર્શ કર્યો હતો. ફરિયાદ મળતાં, આરોપી અકીલ ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ કરવામાં આવતા, આરોપીની ખરાબ થઈ હતી.
Misbehavior With Australian Players: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ હાલમાં ભારતમાં ચાલી રહ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમ સેમિફાઇનલ મેચ રમવા માટે ઇન્દોર પહોંચી છે. છેડતીની એક શરમજનક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. બાઇક પર સવાર એક યુવકે ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટ ટીમની બે ખેલાડીઓનો પીછો કર્યો હતો અને તેમની છેડતી કરવાના ઇરાદાથી તેમને સ્પર્શ કર્યો હતો. આરોપી સામે છેડતીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે તેની ઓળખ કરી છે અને તેની ધરપકડ કરી છે. આરોપીનું આગળનું ભાવિ ચોંકાવનારું છે.
ખરેખર, મહિલા ક્રિકેટરની છેડતીની ફરિયાદ મળતાં, પોલીસે આરોપીની શોધ શરૂ કરી હતી. તેને પકડવા માટે CCTV ફૂટેજ સ્કેન કરવામાં આવ્યા હતા. છેડતીના સ્થળે હાજર એક રાહદારીની સતર્કતાથી આરોપીની ઓળખ થઈ. રાહદારીએ શંકાસ્પદ વ્યક્તિનો બાઇક નંબર નોંધ્યો. તેના આધારે પોલીસે આરોપી અકીલ ખાનની ધરપકડ કરી.
હાથ પર પાટો અને પગ પર પ્લાસ્ટર લાગેલું જોવા મળ્યું
બાઇક પર મહિલા ક્રિકેટરની છેડતી કર્યા પછી ભાગી ગયેલો યુવક સ્વસ્થ દેખાતો હતો. જોકે, જ્યારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારે તેનો એક ચોંકાવનારો ફોટો વાયરલ થયો. એક હાથ પર પાટો હતો અને એક પગ પર પ્લાસ્ટર લગાવેલું હતું. સવાલ એ ઉઠે છે કે છેડતી કરનાર આટલા ઓછા સમયમાં આટલો બીમાર કેમ થઈ ગયો. પોલીસ એડીસીપી રાજેશ દંડોટિયા પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, આરોપીને જોયા પછી તે વ્યક્તિ ઉપરથી પડી ગયો અને ભાગી ગયો ત્યારે તેના હાથ અને પગમાં ઈજા થઈ.
ખેલાડીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક
અહેવાલ મુજબ, ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમની બે ખેલાડીઓ સવારે હોટેલ રેડિસન બ્લુથી એક કાફે તરફ ચાલી રહી હતી. સફેદ શર્ટ અને કાળી ટોપી પહેરેલો એક યુવક બાઇક પર તેમનો પીછો કરવા લાગ્યો. તે યુવક મહિલા ખેલાડીઓ પાસે ગયો, તેમાંથી એકને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો અને પછી ભાગી ગયો.
ખેલાડીઓની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી
યુવાનના અભદ્ર વર્તનથી ગભરાઈને, ખેલાડીઓએ તાત્કાલિક SOS સૂચના મોકલી. તેણીએ સુરક્ષા અધિકારી ડેની સિમોન્સને પણ ફરિયાદ કરી. SOS સૂચના મળતાં, સુરક્ષા કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને તેણીને સુરક્ષિત રીતે હોટેલ લઈ ગયા.
