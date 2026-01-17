SBI બેંકનું ATM ઉપયોગ કરનારા થઈ જાઓ સાવધાન, હવે લાગશે ચાર્જ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
SBI Bank ATM Charge: દેશની સરકારી બેંકે પોતાના એટીએમ ચાર્જને લઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યા છે. જેની અસર ગ્રાહકોને સીધી પડવા જઈ રહી છે, આ નવો નિયમ 15 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવશે.
SBI Bank ATM Charge: દેશની સૌથી મોટી બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ તેના ગ્રાહક વ્યવહાર નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે. પહેલા, ATM વ્યવહાર ચાર્જ વધારવામાં આવ્યા હતા, અને હવે બેંકે IMPS (ઇન્સ્ટન્ટ મની ટ્રાન્સફર) પર નવી ફી લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ફેરફારો ખાસ કરીને એવા ગ્રાહકોને અસર કરશે, જેઓ વારંવાર ડિજિટલ વ્યવહારો અને અન્ય બેંકોના ATMનો ઉપયોગ કરે છે.
IMPS ટ્રાન્સફર નિયમો અંગે કયા ફેરફારો થશે?
SBIના નવા IMPS ચાર્જ 15 ફેબ્રુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. બેંક અનુસાર, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ અને YONO એપ જેવી ડિજિટલ ચેનલો દ્વારા કરવામાં આવતા IMPS ટ્રાન્સફર 25,000 રૂપિયા સુધી મફત રહેશે. જો કે, આ રકમથી વધુ ટ્રાન્સફર પર હવે ચાર્જ લાગશે.
25,000 રૂપિયાથી 1 લાખ રૂપિયા: 2 રૂપિયા + GST
1 લાખ રૂપિયાથી 2 લાખ રૂપિયા: 6 રૂપિયા + GST
2 લાખ રૂપિયાથી 5 લાખ રૂપિયા: 10 રૂપિયા + GST
આનો અર્થ એ છે કે નાની રકમ મોકલવી હજુ પણ મફત રહેશે, પરંતુ મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવા પર વધારાનો શુલ્ક લાગશે.
શાખામાંથી IMPSનો ઉપયોગ કરનારાઓ માટે રાહત
જો ગ્રાહકો SBI શાખામાં IMPS ટ્રાન્સફર કરે છે, તો તેમના માટે કોઈ નવા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી. શાખામાંથી IMPS માટેના ચાર્જ પહેલા જેવા જ રહેશે, 2 રૂપિયાથી 20 રૂપિયા + GST સુધી.
આ ખાતાઓ પર કોઈ નવા IMPS ચાર્જ લાગુ થશે નહીં
SBIએ ચોક્કસ પગાર પેકેજો અને બચત ખાતાઓને IMPS ચાર્જમાંથી મુક્તિ આપી છે. આમાં DSP, PMSP, ICSP, CGSP, PSP, RSP એકાઉન્ટ્સ, શૌર્ય ફેમિલી પેન્શન એકાઉન્ટ અને SBI રિશ્તે ફેમિલી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ ખાતાઓ ધરાવતા ગ્રાહકો પાસેથી IMPS માટે વધારાની ફી લેવામાં આવશે નહીં.
IMPS વિશે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ
IMPS દૈનિક ટ્રાન્સફર મર્યાદા: 5 લાખ રૂપિયા
આ એક રીઅલ-ટાઇમ ટ્રાન્સફર છે, પૈસા મોકલ્યા પછી ઉપાડી શકાતા નથી.
બેંક ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા લાભાર્થીની માહિતીની સંપૂર્ણ ચકાસણી કરવાની સલાહ આપે છે.
ATM ચાર્જમાં પણ અગાઉ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
IMPS પહેલાં, SBIએ 1 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવતા ATM અને ADWM ચાર્જમાં સુધારો કર્યો હતો. 2025માં ATM ફી સંબંધિત આ બીજું મોટું અપડેટ માનવામાં આવે છે.
કયા ગ્રાહકો પાસેથી વધુ ચાર્જ લેવામાં આવશે?
બચત ખાતું: અન્ય બેંકોના ATM પર મફત મર્યાદા પછી
રોકડ ઉપાડ: 23 રૂપિયા + GST
નોન-ફાઇનાન્સિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન: 11 રૂપિયા + GST
પગાર ખાતું: અગાઉ અમર્યાદિત મફત વ્યવહારો, હવે દર મહિને ફક્ત 10 મફત વ્યવહારો
ચાલુ ખાતું: દરેક વ્યવહાર પર વધેલા ચાર્જ
કોને મુક્તિ આપવામાં આવશે?
KCC ખાતું: અન્ય બેંકોમાં અમર્યાદિત મફત ATM
BSBD ખાતું: કોઈ ફેરફાર નહીં
કાર્ડલેસ રોકડ ઉપાડ: SBI અને અન્ય બેંકોના ATM પર મફત
ચાર્જ કેવી રીતે ટાળવા?
SBI ભલામણ કરે છે કે ગ્રાહકો બેંકના 63,000થી વધુ ATM અને ADWMનો મહત્તમ ઉપયોગ કરે. આ વધારાના ચાર્જ ટાળવામાં મદદ કરી શકે છે. નવા નિયમો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ડિજિટલ વ્યવહારો અને ATMનો ઉપયોગ કરતી વખતે હવે વધુ સાવધાન રહેવું અને સમજદારીપૂર્વક આયોજન કરવું જરૂરી છે. નાની રકમ માટે IMPS મફત હોઈ શકે છે, પરંતુ મોટા વ્યવહારો અને અન્ય બેંકોના ATMનો ઉપયોગ હવે મોંઘો પડી શકે છે.
