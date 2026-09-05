/ભારતના આ રાજ્ય પર નેપાળ જેવી ભયાનક ત્રાસદી જેવું જોખમ! અચાનક ફાટી શકે છે 16 ઝીલો, પૂરનો ડર

ભારતના સેવન સિસ્ટર્સ કહેવાતા સાત રાજ્યોમાંથી એક એવા સિક્કિમમાં પણ નેપાળ જેવી ત્રાસદે ગમે તે ટાણે ત્રાટકે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. સિક્કિમમાં 40 એવી ગ્લેશિયલ ઝીલોની ઓળખ થઈ છે જેમાંથી પૂરનું જોખમ રહી શકે છે. એમાં પણ 16 ઝીલો એવી છે જે ખુબ જોખમી કેટેગરી એ મા રાખવામાં આવી છે. જો તેમાં પાણીનું દબાણ વધે કે ભૂકંપ જેવી ઘટનાઓ ઘટે તો ઝીલ અચાનક ફાટી શકે છે અને નીચેના વિસ્તારોને પોતાની ઝપેટમાં લઈ શકે છે.
નેપાળમાં પૂર બાદ વધી ચિંતા
અત્રે જણાવવાનું કે સિક્કિમની આ જાણકારી એવા સમય સામે આવી છે કે જ્યારે પાડોશી દેશ નેપાળમાં 26 ઓગસ્ટના રોજ નેપાળ તિબ્બત સરહદ પાસે ગ્લેશિયર તૂટવાથી અચાનક પૂર આવ્યું હતું. આ ઘટનામાં 1200થી વધુ લોકોના જીવ ગયા છે અને અનેક લોકો ગૂમ છે. જો કે નેપાળનું આ પૂર GLOF નહતું પરંતુ તેનાથી હિમાલયમાં વધતા જોખમ વિશે ચિંતા વધી છે.
શું છે આ GLOF
ગ્લેશિયર લેક ગ્લેશિયર પીગળવાથી અને ગ્લેશિયરની સપાટીની નીચે પીગળેલા પાણીના ભેગા થવાથી બને છે. ગ્લેશિયર લેક આઉટબર્સ્ટ ફ્લડ (GLOF) એક એવી ઘટના છે જેમાં કોઈ પણ કારણસર અચાનક ઝીલ ફાટી જાય છે અને આ વધુ પાણી ભેગું થવાથી કે પછી ભૂકંપ જેવી કુદરતી ઘટનાઓને કારણે પણ થઈ શકે છે. કોઈ માનવીય ગતિવિધિના કારણે પણ આવું શક્ય છે.
2023માં સિક્કિમમાં મચી હતી તબાહી
પીટીઆઈ મુજબ સિક્કિમમાં ઓક્ટોબર 2023માં ગ્લેશિયલ ઝીલના ફાટવાથી મોટી તબાહી મચી હતી. આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 60 લોકોના જીવ ગયા હતા. મંગન, ગેંગટોક, પાકયોંગ અને નામચી જિલ્લાઓમાં ભારે નુકસાન થયું હતું. આ પૂરે ચુંગથાંગ બંધને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. જે એક મોટા હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટનો ભાગ હતો.
સિક્કિમમાં જીએલઓએફ રિસ્ક મિટિગેશન સાથે જોડાયેલી એક મીડિયા વર્કશોપમાં ગુરુવારે પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી સંદીપ તાંબેએ કહ્યું કે, ગ્લેશિયરમાં થઈ રહેલા ફેરફારોની નિગરાણી માટે રિમોટ સેન્સિંગ અને સેટેલાઈટ ઈમેજનરીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
સિક્કિમ હિમાલયમાં 16 ઝીલો જોખમી
તેમણે કહ્યું કે જે 40 વધુ જોખમી (હાઈ હઝાર્ડ) ઝીલની ઓળખ થઈ છે જેમાંથી 16 ખુબ જ જોખમી (A-હાઈએસ્ટ રિસ્ક), 2 વધુ જોમી (B- હાઈ રિસ્ક), અને 9ને સામાન્ય કે ઓછી જોખમીવાળી કેટેગરી (C- મોડરેટ થી લો રિસ્ક)માં રાખવામાં આવી છે. જ્યારે બાકીની 13 ઝીલોની કેટેગરી નક્કી થઈ નથી.
GLOF રિસ્ક પ્રોટોકોલ પર કામ કરે છે સિક્કિમ
સિક્કિમ GLOF ( ગ્લેશિયર ઝીલના ફાટવાથી આવતું પૂર)ના જોખમને પહોંચી વળવા માટે દેશના પહેલા રિસ્ક પ્રોટોકોલ પર કામ કરે છે.
આ પ્રોટોકોલનો હેતુ GLOFનું અનુમાન લગાવવા માટે વૈજ્ઞાનિક પ્રોટોકોલ તૈયાર કરવાનું છે. જેનાથી તેના જોખમોને ઘટાડી શકાય.
સિક્કિમ સરકારના જણાવ્યાં મુજબ તૈયાર થઈ રહેલું પ્રોટોકોલ હિમાલય કે અન્ય વિસ્તારો માટે મોડલ તરીકે કામ કરી શકે છે.
તાંબેએ કહ્યું કે, તમામ ઝીલો પર એક સરખી રણનીતિ અપનાવી શકાય નહીં. આથી લ્હોનક કોમ્પ્લેક્સ, શાકો છે લેક અને ગુરુદોન્ગ્માર કોમ્પ્લેક્સ માટે અલગ અલગ પ્રસ્તાવ છે.
આ ઝીલ સૌથી જોખમી
સિક્કિમ સરકારે શાકો છો લેકને ગ્લેશિયર ઝીલના ફાટવાથી આવનારા પૂરની રીતે સૌથી જોખમી ઝીલ તરીકેની ઓળખ કરી છે. એટલે કે આ ઝીલ ખુબ જ નબળી ઝીલ છે જ્યાં ગમે ત્યારે ઝીલ ફાટવાનું રિસ્ક છે. તેના પર એક ડીપીઆર એનડીઆરએફને પણ મોકલાયો છે અને જળ શક્તિ મંત્રાલયને પણ પ્રાથમિક પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ અપાયો છે.
અર્લી વોર્નિંગનો પ્રસ્તાવ
સિક્કિમના સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી ડીજી શ્રેષ્ઠાના જણાવ્યાં મુજબ ગુરુવારે કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવે હિમાલયના રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના અધિકારીઓની સાથે આ જોખમો અને હિમ સ્ખલન સંલગ્ન જોખમોને પહોંચી વળવા માટેની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી છે.
આ બેઠકમાં ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્ય સચિવ ઉપરાંત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના અધિકારી, ગૃહ મંત્રાલય, એડીએએ, કેન્દ્રીય જળ આયોગ, હવામાન વિભાગ અને ડિફેન્સ જિયોઈન્ફોર્મેટિક્સ રિસર્ચ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટના અધિકારીઓ સામેલ થયા હતા.
નેપાળના પૂરે વધારી ચિંતા
નેપાળ તિબ્બત સરહદે ગ્લેશિયર તૂટવાથી 26 ઓગસ્ટના રોજ વિનાશકારી પૂર આવી ગયું. જેમાં સેકડો લોકોના મોત થયા અને હજારો હજુ પણ ગૂમ છે. જો કે એવું કહેવાય છે કે નેપાળની આ તબાહી જીએલઓએફ સાથે જોડાયેલી નથી. પરંતુ નેપાળની આ અણધારી ત્રાસદીએ હિમાલયમાં થઈ રહેલી ગતિવિધિઓના કારણે થનારા મોટા ફેરફારનો સામે લાવીને મૂકી દીધા છે. જેના કારણે ગ્લેશિયર પોતાના સ્થાનેથી ખસી રહ્યા છે, ત્યાં નવી ઝીલો બની રહી છે અને વર્તમાન ઝીલોનો આકાર વધી રહ્યો છે.