Super El Nino: ભારત પર મંડરાઈ રહ્યો છે સુપર અલ નીનોનો ખતરો! જાણો છેલ્લે ક્યારે આવ્યું હતું આ સંકટ?
Super El Nino: ભારતમાં આ વર્ષે સુપર અલ નીનોનો ખતરો વધી ગયો છે. ચાલો જાણીએ કે, છેલ્લી વખત દેશને આ સમસ્યાનો સામનો ક્યારે કરવો પડ્યો હતો.
- સુપર અલ નીનોને લઈને વૈજ્ઞાનિકોની ગંભીર ચેતવણી
- સુપર અલ નીનોની ખેતી અને વરસાદ પર શું થશે અસર
- શું છે આ 'સુપર અલ નીનો' અને તે સામાન્ય ઘટનાથી કેવી રીતે અલગ છે?
Super El Nino: વૈજ્ઞાનિકોએ એક ગંભીર ચેતવણી જાહેર કરી છે કે, ભારતને આ વર્ષે સુપર અલ નીનોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આનાથી અતિશય ગરમી, નબળું ચોમાસું અને દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિઓનું જોખમ વધશે. છેલ્લી વખત જ્યારે દેશમાં આવી શક્તિશાળી જલવાયુ ઘટના બની હતી, ત્યારે તે 2015-16નો સમય હતો. તે દરમિયાન વરસાદ ઘણો ઓછો થયો હતો, પાકને નુકસાન થયું હતું અને અનેક વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં ઝડપથી વધારો થયો હતો. હવે જ્યારે વિશ્વ હવામાન સંસ્થા (WMO) જેવી વૈશ્વિક એજન્સીઓએ નવી ચેતવણી જાહેર કરી છે, ત્યારે આ સંકટ ફરી આવવાની ચિંતા વધી ગઈ છે.
શું છે સુપર અલ નીનો?
સુપર અલ નીનો વાસ્તવમાં અલ નીનોની ઘટનાનું જ વધુ તીવ્ર સ્વરૂપ છે. આમાં પ્રશાંત મહાસાગરની સપાટીનું તાપમાન સામાન્ય કરતા ઘણું વધી જાય છે. પ્રશાંત મહાસાગરની સપાટીનું તાપમાન 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી પણ વધુ વધી શકે છે. આ વધતી ગરમી વૈશ્વિક હવામાન પ્રણાલીઓને ખોરવી નાખે છે. સામાન્ય અલ નીનો ઘટનાઓથી વિપરીત, સુપર અલ નીનો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે અને તે વધુ વિનાશકારી હોય છે.
ભારતે છેલ્લી વખત આનો સામનો ક્યારે કર્યો હતો?
ભારતે છેલ્લી વખત 2015-16 દરમિયાન મોટા સુપર અલ નીનોનો સામનો કર્યો હતો. તે આધુનિક ઇતિહાસની સૌથી શક્તિશાળી ઘટનાઓમાંથી એક હતી. તે વર્ષે વરસાદ સામાન્ય કરતા ઘણો ઓછો થયો હતો. આ સાથે જ જળ સંસાધનો પર દબાણ વધ્યું હતું અને ઘણા રાજ્યોમાં ખેતી પર ખૂબ જ માઠી અસર પડી હતી.
આ પહેલા 1997-1998ની ઘટનાએ દુનિયાભરમાં ચોમાસાને અસર કરી હતી. જ્યારે 1877-78ના સુપર અલ નીનોના કારણે ભારતમાં ભયાનક દુષ્કાળ સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમાં લાખો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. તે ઇતિહાસની સૌથી ખરાબ જલવાયુ આપદાઓમાંથી એક બની ગઈ હતી.
2026માં શું થઈ શકે છે?
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, મેથી જુલાઈ વચ્ચે અલ નીનો જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની 61% થી 80% શક્યતા છે. વરસાદ ઘટીને સામાન્ય સ્તરના લગભગ 92% સુધી રહી શકે છે. કાગળ પર આ ઘટાડો ભલે નાનો લાગે, પરંતુ વાસ્તવિક દુનિયામાં તેના ઘણા મોટા અને ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે.
આ ઘટના આટલી જોખમી કેમ છે?
સુપર અલ નીનોને ખાસ કરીને ચિંતાજનક બનાવતી બાબત તેની 'ચેન રિએક્શન' છે. તે માત્ર ગરમી જ નથી લાવતું પણ વરસાદમાં પણ વિક્ષેપ પાડે છે. આ સાથે પાક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે અને જળ સંસાધનો પર દબાણ વધે છે. ઐતિહાસિક રીતે કેટલાક ગંભીર કિસ્સાઓમાં આ ઘટનાએ દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ પણ ઊભી કરી છે.
