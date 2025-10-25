Prev
ફરી યુદ્ધનો ખતરો! ભારતની જાહેરાતથી પાકિસ્તાન ગભરાટ, આર્મી ચીફ મુનીરે જાહેર કર્યું નોટમ


Military Exercise: ભારતે 30 ઓક્ટોબરથી 10 નવેમ્બર સુધી ત્રિ-સેવા યુદ્ધ અભ્યાસ "એક્સ-ત્રિશૂલ" માટે નોટામ જાહેર કર્યું છે. તેના જવાબમાં, પાકિસ્તાને તેના મધ્ય અને દક્ષિણ હવાઈ ક્ષેત્રમાં હવાઈ માર્ગો પણ પ્રતિબંધિત કર્યા છે. આ યુદ્ધ અભ્યાસ સર ક્રીક અને રણ વિસ્તારોમાં બહુ-ડોમેન યુદ્ધ અભ્યાસ હશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:06 PM IST

Military Exercise: ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પર વધતા તણાવ વચ્ચે, ભારતે 30 ઓક્ટોબરથી 10 નવેમ્બર સુધી તેની ત્રણેય સેનાઓ: ભારતીય થલ સેના, વાયુસેના અને નૌકાદળને સંડોવતા મોટા પાયે "એક્સ-ત્રિશૂલ" કવાયત માટે એરમેન (NOTAM) ને નોટિસ જાહેર કર્યું છે. 

ભૂ-ગુપ્તચર નિષ્ણાતોના મતે, આ યુદ્ધ અભ્યાસ અસામાન્ય સ્કેલ અને સર ક્રીક અને પશ્ચિમી સરહદ નજીકના વિસ્તારમાં હાથ ધરવામાં આવશે. ભારતની યોજનામાં 28000 ફૂટ સુધીના હવાઈ ક્ષેત્રના રિઝર્વેશનનો સમાવેશ થાય છે. યુદ્ધ અભ્યાસ દરમિયાન, દક્ષિણ કમાન્ડના દળો બહુ-ડોમેન યુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેશે, જેમાં આક્રમક અભિયાન, સૌરાષ્ટ્ર કિનારે ઉભયજીવી અભ્યાસ, ઈંટેલીજેંસ, સર્વિલાંસ, ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેયર અને સાયબર કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે.

અનેક હવાઈ માર્ગો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો

ભારતે NOTAM જાહેર કર્યા પછી તરત જ, પાકિસ્તાને તેના મધ્ય અને દક્ષિણ હવાઈ ક્ષેત્રમાં અનેક હવાઈ માર્ગો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. જિયો ઈંટેલિજેંસ એક્સપર્ટ ડેમિયન સિમોનના મતે, આ પાકિસ્તાનનો પ્રતિભાવ છે અને તે સંભવિત લશ્કરી કવાયત અથવા શસ્ત્ર પરીક્ષણની તૈયારી કરી રહ્યું હોઈ શકે છે. 

ઓપરેશન સિંદૂરથી પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ સંદેશ

સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે તાજેતરમાં રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં જણાવ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂરથી પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ સંદેશ મળ્યો છે કે ભારત કોઈપણ સરહદ પાર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિનો "ચોક્કસ અને નિર્ણાયક કાર્યવાહી" સાથે જવાબ આપશે.

મે મહિનામાં થયેલા આ ઓપરેશનમાં, ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાની આતંકવાદી માળખા પર સચોટ હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, જેમાં 100થી વધુ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. નિષ્ણાતોના મતે, બંને દેશો દ્વારા લગભગ એક જ સમયે લશ્કરી યુદ્ધ અભ્યાસની જાહેરાત આ ક્ષેત્રમાં તણાવ વધારી શકે છે. 

 

એક્સ ત્રિશુલ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારતની વધતી જતી સંયુક્ત લડાઇ ક્ષમતા અને આત્મનિર્ભર સંરક્ષણ ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરવાના ઉદ્દેશ્યથી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

નિવેદનમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે?

નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે સધર્ન કમાન્ડના સૈનિકો આ  યુદ્ધ અભ્યાસમાં સક્રિયપણે ભાગ લેશે. તેઓ વિવિધ મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશોમાં સાથે મળીને કાર્ય કરવાની તેમની ક્ષમતાનું પરીક્ષણ કરશે. આમાં ખાડી અને રણ પ્રદેશ માટે તૈયારી, સૌરાષ્ટ્ર કિનારે જમીન અને દરિયાઈ હુમલો યુદ્ધ અભ્યાસ હાથ ધરવા અને અનેક વિસ્તારોમાં સંયુક્ત સંયુક્ત  યુદ્ધ અભ્યાસ હાથ ધરવાનો સમાવેશ થાય છે.

રક્ષામંત્રીની ચેતવણી

ભારત સર ક્રીક, સિંધ અને કરાચી નજીક આ  યુદ્ધ અભ્યાસ એવા સમયે કરી રહ્યું છે જ્યારે રક્ષામત્રી રાજનાથ સિંહે ઇસ્લામાબાદને સર ક્રીકમાં કોઈપણ આક્રમણ સામે ચેતવણી આપી હતી. દશેરાના અવસર પર ભુજમાં ભારતીય વાયુસેના બેઝ પર સૈનિકો સાથે વાત કરતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, જો પાકિસ્તાન સર ક્રીક સેક્ટરમાં કોઈ કાર્યવાહી કરવાની હિંમત કરશે, તો તેનો જવાબ એટલો મજબૂત હશે કે તે ઇતિહાસ અને ભૂગોળ બંને બદલી નાખીશું.

સર ક્રીક શું છે?

સર ક્રીક એ ગુજરાત અને પાકિસ્તાનમાં સિંધ વચ્ચેનો એક ઉજ્જડ, ભેજવાળો વિસ્તાર છે જ્યાં પહોંચવું અત્યંત મુશ્કેલ છે. તે 96 કિલોમીટર લાંબો જળમાર્ગ છે. તેના પર નિયંત્રણ રાખવાથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગોની પહોંચ પર અસર પડે છે, જેના કારણે સર ક્રીક સુરક્ષા અને લશ્કરી આયોજન માટે એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન બને છે. પાકિસ્તાને આ ક્ષેત્રમાં ઝડપથી પોતાની લશ્કરી તાકાત વધારવાનું શરૂ કરી દીધું છે તેવા ગુપ્તચર અહેવાલો બાદ સંરક્ષણ પ્રધાને આ ચેતવણી જારી કરી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

