3 પાર્ટી, 3 સીટો અને ત્રણેય વિજેતા, ચૂંટણીમાં એક પરિવારના લોકોની જીત, જાણો ક્યા રાજ્યમાં લાગી 'લોટરી'?

Assembly Elections 2026: તમિલનાડુ, પુડુચેરી સહિત પાંચ રાજ્યોના ચૂંટણી પરિણામ જાહેર થઈ ગયા છે. આ પરિણામમાં એક પરિવારના ત્રણ લોકોએ અલગ-અલગ પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી લડી અને જીત મેળવી છે.
Santiago Martin: તમે હંમેશા જોયું હશે કે એક પરિવારના સભ્યો એક પાર્ટીમાં સામેલ થાય છે. પરંતુ તમિલનાડુમાં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ ત્રણ અલગ-અલગ પાર્ટીઓ અને અન્ય રાજ્યથી ચૂંટણી લડી, પરિણામ તે આવ્યું કે ત્રણેયે જીત મેળવી છે. આ બધા લોકો 'લોટરી કિંગ' સેન્ટિયાગો માર્ટિનના પરિવારમાંથી છે, જે ઈલેક્ટોરલ બોન્ડ દ્વારા એક મોટા પોલિટિકલ ડોનર છે. સૌથી ખાસ વાત છે કે તેમાંથી બે ઉમેદવાર તમિલનાડુથી ચૂંટણી લડ્યાં જ્યારે એક ઉમેદવાર પુડુચેરીથી હતો.
લોટરી કિંગના પરિવાર સાથે સંબંધ
લોટરી કિંગ સેન્ટિયાગો માર્ટિનની પત્ની, પુત્ર અને જમાઈએ ત્રણ અલગ-અલગ પાર્ટીઓથી ચૂંટણી લડી અને જીત મેળવી છે. લીમારોજ માર્ટિને તમિલનાડુના લાલગુડીથી AIADMK પાર્ટી તરફથી લડતા જીત મેળવી છે. જ્યારે તમિલનાડુના વિક્કીવાક્કમથી TVK ઉમેદવાર આધવ અર્જુને ચૂંટણી જીતી, તો પુડુચેરીના કામરાજ નાહરથી LJK ઉમેદવાર જોસ ચાર્લ્સ માર્ટિને પણ ચૂંટણી મેદાનમાં જીત હાસિલ કરી છે.
2 દાયકા બાદ લાલગુડી સીટ પર જીત
આ જીતમાં સૌથી વધુ ખાસ જીત સેન્ટિયાગો માર્ટિનના પત્ની લીમારોજ માર્ટિનની રહી. લાલગુડી પર તેમણે જીત મેળવી છે. આ જીતની સાથે AIADMK એ 2 દાયકાથી વધુ સમય બાદ લાલગુડીમાં જીત હાસિલ કરી છે. તેમણે ટીવીકેના કુ પા કૃષ્ણનને 2500થી વધુ મતોથી હરાવ્યા છે. મહત્વનું છે કે લાલગુડી સીટ પરંપરાગત રૂપથી DMK નો ગઢ માનવામાં આવે છે અને 20 વર્ષ બાદ AIADMK એ આ સીટ પર જીત હાસિલ કરી છે. DMK એ 2006, 2011, 2016 અને 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આ સીટ જીતી હતી.
પુત્રએLJK થી જીતી ચૂંટણી
લોટરી કારોબારીના પુત્ર જોસ ચાર્લ્સ માર્ટિને પોતાની પાર્ટી લચિયા જનનાયક કાચી (LJK) થી પુડુચેરીમાં ચૂંટણી લડી હતી. તેમણે કોંગ્રેસના પીકે દેવદાસ અને ટીવીકેના સુમનને પાછળ છોડતા કામરાજ નગર સીટ પર જીત મેળવી છે.
TVK થી આધવ અર્જુને જીતી ચૂંટણી
માર્ટિનના જમાઈ અને એક્ટર વિજયની તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK) ના જનરલ સેક્રેટરી આધવ અર્જુને વિક્કીવક્કમ સીટ પર 17000થી વધુ મતોથી જીત મેળવી છે. તેમણે DMKના કાર્તિક મોહનને 17302 મતોથી હાર અને AIADMK ના વિજયકુમાર SRને 47107 મતથી હરાવ્યાં છે.
TVK એ 108 સીટ જીતી
4 મેએ તમિલનાડુ, પુડુચેરી, પશ્ચિમ બંગાળ સહિત 5 રાજ્યોના ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયા છે. જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ બાદ સૌથી વધુ આશ્ચર્યજનક પરિણામ તમિલનાડુનું રહ્યું, અહીં પર અભિનેતાથી નેતા બનેલા થલાપતિ વિજયની પાર્ટીએ 108 સીટ પર જીત મેળવી છે. આ જીત સાથે ટીવીકે સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે.