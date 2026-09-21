/જમુઈમાં છોકરી સાથે છેડતીના કેસમાં 3 સગીરની અટકાયત, અન્ય 2 શોધ ચાલુ, જાણો

Jamui Viral Video: બિહારના જમુઈ જિલ્લામાં પોલીસે એક ખાસ તપાસ ટીમ (SIT)ની રચના કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક છોકરા પર હુમલો અને તેના સગીર મિત્ર પર છેડતી કરતો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં FIR નોંધવામાં આવી છે, અને અધિકારીઓ સંડોવાયેલા તમામ લોકોની ઓળખ અને ધરપકડ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
આરોપીઓની શોધ ચાલુ
જમુઈના પોલીસ અધિક્ષક, વિશ્વજીત દયાલે જણાવ્યું હતું કે વીડિયોમાંથી ઓળખાયા બાદ ત્રણ સગીરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે બે અન્ય શંકાસ્પદોની પણ ઓળખ કરી છે અને તેમને પકડવા માટે દરોડા પાડી રહ્યા છે. એસપીએ ઉમેર્યું હતું કે મુખ્ય આરોપી, જે છોકરી સાથે અશ્લીલ કૃત્યો કરતો જોવા મળ્યો હતો, તેની પણ ઓળખ થઈ ગઈ છે. ખાસ પોલીસ ટીમો તેની શોધ કરી રહી છે, જ્યારે તપાસકર્તાઓ વધુ કડીઓ માટે ઉપલબ્ધ વીડિયો ફૂટેજની તપાસ કરી રહ્યા છે.
SITના દરોડા
SITનું નેતૃત્વ જમુઈના સબ-ડિવિઝનલ પોલીસ અધિકારી (SDPO) કરી રહ્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તપાસ ચાલુ રહેશે અને પુરાવાઓની તપાસ કર્યા પછી અને પહેલાથી જ અટકાયત કરાયેલા લોકોની પૂછપરછ કર્યા પછી વધુ ધરપકડ કરવામાં આવી શકે છે.
#WATCH | Jamui, Bihar: On a viral video from Jamui showing a boy being assaulted and a girl being groped, SP Vishwajeet Dayal says, "An FIR has been registered regarding the incident of molestation and indecent behavior by anti-social elements shown in the video, and a SIT has… pic.twitter.com/1JGCjWji5M
— ANI (@ANI) September 21, 2026
અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટનામાં 10મા ધોરણના બે વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમને રસ્તા પર રોકવામાં આવ્યા હતા અને એક ગ્રુપ દ્વારા હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા. વીડિયોમાં કથિત રીતે છોકરીનું છેડતી કરવામાં આવી રહી છે અને છોકરા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
કડક કાર્યવાહીની ખાતરી
પોલીસે ખાતરી આપી છે કે દોષિતો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અધિકારીઓએ એમ પણ કહ્યું છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડવાનો અથવા જમુઈને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરનારાઓ પર લાગુ કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
રાહુલ ગાંધીએ ઘટનાની નિંદા કરી
લોકસભાના વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધીએ પણ વાયરલ ફૂટેજ પર પ્રતિક્રિયા આપી. X પરની એક પોસ્ટમાં, તેમણે ઘટનાને ખલેલ પહોંચાડનારી ગણાવી અને જાહેર સ્થળોએ સગીરોની સલામતી અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા. રાહુલે માંગ કરી હતી કે ઘટનામાં સામેલ દરેક વ્યક્તિને ઓળખવામાં આવે અને POCSO એક્ટ જેવા બાળ સુરક્ષા કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે. તેમણે એવો પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે આરોપીઓની અગાઉ ધરપકડ કેમ ન કરવામાં આવી અને બિહાર વહીવટીતંત્ર પાસેથી જવાબદારીની માંગ કરી.
The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing.
Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away.
Who gave these men the right to behave like this? This is…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2026