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જમુઈમાં છોકરી સાથે છેડતીના કેસમાં 3 સગીરની અટકાયત, અન્ય 2 શોધ ચાલુ, જાણો

Jamui Viral Video: જમુઈના એક વાયરલ વીડિયોમાં દસમા ધોરણની એક વિદ્યાર્થિની, જે તેના મિત્ર સાથે ફરવા ગઈ હતી, રસ્તામાં કેટલાક યુવાનો દ્વારા તેની છેડતી કરવામાં આવી હતી. આ બાબતએ ખૂબ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું અને પોલીસે આ કેસમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:43 PM IST
જમુઈમાં છોકરી સાથે છેડતીના કેસમાં 3 સગીરની અટકાયત, અન્ય 2 શોધ ચાલુ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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