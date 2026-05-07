/Operation Sindoor: યુદ્ધના ત્રણ તબક્કા... 86 કલાકમાં ઘૂંટણિયે આવી ગયું પાકિસ્તાન

Operation Sindoor: આજે, ઓપરેશન સિંદૂરની પહેલી વર્ષગાંઠ પર, પાકિસ્તાન પરના હુમલાના ત્રણ તબક્કાઓને સમજો, જેણે 86 કલાકમાં પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે પાડી દીધું.
Operation Sindoor: આ અંદરથી ઘૂસીને હુમલો કરે તે ભારત છે. પાકિસ્તાન આ ભૂલી ગયું હતું. તે ભૂલી ગયું હતું કે આતંકવાદી હુમલા પછી, ભારત સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક દ્વારા આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરી શકે છે. જો પાકિસ્તાની સેના આતંકવાદીઓને બચાવવા માટે આવે, તો તેમને પણ એવો પાઠ શીખવવામાં આવશે જે તેઓ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં.
ગયા વર્ષે 6-7 મેની રાત્રે ભારતીય સેનાએ આ જ કર્યું હતું. તેઓએ પહલગામ હુમલાનો બદલો એક સચોટ સ્ટ્રાઈકથી લીધો, જેના ઘા હજુ પણ પાકિસ્તાનની ધરતી પર દેખાય છે. આજે, ઓપરેશન સિંદૂરની પહેલી વર્ષગાંઠ પર, પાકિસ્તાન પરના હુમલાના ત્રણ તબક્કાઓને સમજો, જેણે 86 કલાકમાં પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે પાડી દીધું.
1. પહેલા તબક્કામાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ
2. બીજા તબક્કામાં સૈન્ય સંદેશાવ્યવહાર ખોરવાયો
3. ત્રીજા તબક્કામાં 12 લશ્કરી ઠેકાણાઓનો નાશ
1. ગુપ્ત, ચોક્કસ અને સંપૂર્ણ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક
6-7 મે, 2025ના રોજ સવારે 1.30 વાગ્યે, નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. આ ઓપરેશન સિંદૂરનો પહેલો તબક્કો હતો. ગુપ્ત, ચોક્કસ અને સંપૂર્ણપણે સર્જિકલ. તે 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામમાં પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ દ્વારા માર્યા ગયેલા 27 પ્રવાસીઓના લોહીનો બદલો હતો. તેમની પત્નીઓના સિંદૂર માટે. એટલા માટે ઓપરેશન સિંદૂર નામ આપવામાં આવ્યું. આ હુમલાઓમાં આ આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ભારતીય વાયુસેનાએ ઓપરેશનના પ્રથમ તબક્કાને પૂર્ણ કરવા માટે રાફેલ જેટ, SCALP મિસાઇલો અને HAMMER બોમ્બનો ઉપયોગ કર્યો. પહેલા અડધા કલાકમાં, પાકિસ્તાન અને PoKમાં આતંકવાદી છાવણીઓ અને લોન્ચપેડનો નાશ કરવામાં આવ્યો.
2. પાકિસ્તાનના સમગ્ર લશ્કરી મેસેજને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો
આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પરના હુમલા બાદ, પાકિસ્તાન સરકારે તેની સેનાને એકત્ર કરી અને ભારત સામે યુદ્ધની ઘોષણા કરી. ભારતે કહ્યું હતું કે આ હુમલો પાકિસ્તાન સામે નહીં, પરંતુ ભારત વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડનારા આતંકવાદીઓ સામે હતો. જો કે, પાકિસ્તાની સેનાએ આક્રમણ શરૂ કરતાંની સાથે જ ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂરનો બીજો ભાગ એક્ટિવ કર્યો. આ તબક્કામાં લક્ષ્ય પાકિસ્તાની સૈન્ય અને વાયુસેના સંદેશાવ્યવહાર પ્રણાલીઓ હતી.
ભારતીય સેનાએ કેટલાક વિસ્તારોમાં પાકિસ્તાનની ચીની બનાવટની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓને જામ કરી દીધી અને અન્યને સંપૂર્ણપણે નાશ કરી દીધી. મેસેજીંગ સિસ્ટમનો નાશ થયા પછી, કોઈ પણ પાકિસ્તાની લશ્કરી ડ્રોન કે ફાઇટર જેટ ભારતમાં કોઈપણ લક્ષ્યોને નિશાન બનાવી શક્યું નહીં. જોકે, આ મેસેજથી વંચિત પાકિસ્તાને ભારતીય વાયુસેનાને ઓપરેશન પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરી. આમ, ઓપરેશન સિંદૂરના બીજા તબક્કામાં, ભારતે પાકિસ્તાની સેનાને આંધળી કરી દીધી.
3. પાકિસ્તાનના લશ્કરી અને વાયુસેનાના ઠેકાણા
ઓપરેશન સિંદૂરના ત્રીજા તબક્કામાં ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાની એરબેઝને કેવી રીતે નાશ કર્યો તેનું ઉદાહરણ નૂરખાન એરબેઝ છે, જ્યાં બનાવવાનું કામ હજુ પણ ચાલુ છે. આ તબક્કા દરમિયાન પાકિસ્તાને પણ વળતો હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ભારતે તેના ઇન્ટિગ્રેટેડ કાઉન્ટર યુએએસ ગ્રીડ દ્વારા પાકિસ્તાનના તમામ હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા. સદનસીબે, પાકિસ્તાનને સમજાયું કે ભારત સાથે લાંબા સમય સુધી યુદ્ધ તેને નકશા પરથી ભૂંસી નાખશે. યુદ્ધ બંધ થઈ ગયું, પરંતુ પાકિસ્તાન હજુ પણ તેની આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન આપવાનો ઇનકાર કરે છે.