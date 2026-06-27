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ત્રણ વર્ષ મળી જશે, કેતનને રસ્તામાંથી હટાવીને સિયા શા માટે ઈચ્છતી હતી વધુ સમય? પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો!

Ketan Murder Case: પુણેના રિયલ એસ્ટેટ વેપારી કેતન મર્ડર કેસમાં ચાલી રહેલી પોલીસ તપાસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે કે, સિયા ગોયલ ત્રણ વર્ષનો વધુ સમય ઈચ્છતી હતી, જેના કારણે તેણે કેતનને રસ્તામાંથી હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 27, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:55 PM IST
ત્રણ વર્ષ મળી જશે, કેતનને રસ્તામાંથી હટાવીને સિયા શા માટે ઈચ્છતી હતી વધુ સમય? પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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