/ત્રણ વર્ષ મળી જશે, કેતનને રસ્તામાંથી હટાવીને સિયા શા માટે ઈચ્છતી હતી વધુ સમય? પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો!

Ketan Murder Case: પુણેના લોહગઢ કિલ્લામાં થયેલી કેતન અગ્રવાલની હત્યાના મામલામાં સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી પોલીસ સામે ઘણા ખુલાસા કરી રહ્યા છે. તપાસકર્તાઓ અનુસાર, સિયાએ પોલીસને જણાવ્યું છે કે, તે કેતન સાથે લગ્ન કરવા નહોતી ઈચ્છતી. ખાસ વાત એ હતી કે, તે ઓછામાં ઓછો ત્રણ વર્ષનો વધુ સમય ઈચ્છતી હતી. આ લગ્ન અરેન્જ મેરેજ હોવાને કારણે તે કેતન સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડવા માટે પોતાના પરિવારને કહી શકતી નહોતી.
લગ્ન માટે વધુ ત્રણ વર્ષ ઈચ્છતી હતી સિયા
'ઇન્ડિયા ટુડે'ના રિપોર્ટ અનુસાર, સિયાએ પોલીસ પૂછપરછમાં જણાવ્યું છે કે, તેને એવું લાગી રહ્યું હતું કે જો તે કેતન અગ્રવાલની હત્યા કરી દેશે, તો તેને લગ્ન કરવા માટે ઓછામાં ઓછો ત્રણ વર્ષનો સમય વધુ મળી જશે. બીજી તરફ તેનો પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પણ લગ્ન માટે બે થી ત્રણ વર્ષનો વધુ સમય ઈચ્છતો હતો. આ જ કારણે બન્નેને સૌથી સરળ રસ્તો એ લાગ્યો કે કેતનને રસ્તામાંથી હટાવી દેવામાં આવે, કારણ કે જો સિયા પોતાના પરિવારને લગ્ન માટે ના પાડતી તો તેને ડર હતો કે આનાથી સમાજમાં પરિવારની બદનામી થશે.
સતત બન્ને વચ્ચે થઈ રહી હતી વાતચીત
ચેતન અને સિયા એકબીજાની કેટલા નજીક હતા, તે આ વાત પરથી જાણી શકાય છે કે, જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં બન્ને વચ્ચે 2004 વખત વાતચીત થઈ હતી. જો તેને કલાકોમાં ગણવામાં આવે તો સિયા અને ચેતને એકસાથે 238 કલાક સુધી વાતો કરી હતી. પોલીસને શંકા છે કે, આ ફોન કોલ દરમિયાન પણ બન્ને વચ્ચે કેતનને લઈને વાતચીત થતી રહી હશે અને આની તપાસ થવાથી હત્યાકાંડના મહત્વના પુરાવા મળી શકે છે.
કેતનની હત્યાના એક દિવસ પહેલા ચેતન અને સિયા પુણેના એક કેફેમાં પણ મળ્યા હતા. બન્નેએ બેસવા માટે એવી ખુરશી અને ટેબલ પસંદ કર્યા હતા જ્યાં આસપાસ કોઈ ન હોય. તેઓ ભીડભાડવાળી જગ્યાથી દૂર બેઠા હતા અને ખૂબ જ નજીક રહીને વાત કરતા રહ્યા હતા. આ દરમિયાન બન્નેએ કેતનની હત્યા કરવા માટેનું આખું પ્લાનિંગ પણ કર્યું હતું.
સિયા ગોયલના ભાઈની પોલીસે 10 કલાક સુધી કરી પૂછપરછ
આરોપી સિયા ગોયલના ભાઈ સાહિલ ગોયલની પોલીસે શુક્રવારે આશરે 10 કલાક સુધી પૂછપરછ કરી અને બાદમાં તેને ઘરે જવા દીધો હતો. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, સાહિલ ગોયલની તેની બહેનના સહ-આરોપી અને પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથેના સંબંધો વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. લોનાવાલા ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "અમે તેને પૂછપરછ માટે સવારે બોલાવ્યો હતો. મોડી સાંજે તેને જવા દેવામાં આવ્યો હતો. સાહિલ ચેતનને ઓળખે છે અને અમે તેની પાસેથી કેટલીક બાબતોની પુષ્ટિ કરી છે. તેની અંદાજે 10 કલાક સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી."